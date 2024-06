To’a 78 fanau a’oga a Fagaitua ua sauni mo le la’asia o leisi la’asaga o a latou soifuaga fa’alea’oa’oga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

E to’a 78 alo ma fanau fa’au’u mai i le a’oga maualuga a Faga’itua na aloa’ia a latou taumafaiga fa’alea’oa’oga, i le aso Lulu, Iuni 11, 2024, e ta’ita’i o le malo, ta’ita’i o le a’oga, aiga faiaoga, matua ma aiga, i le malae ta’alo a le a’oga, i lalo o le manulauti “Ia Maua’a i le Atua lou Fa’amoemoe mo le Lumana’i”.

O le talosaga amata sa fofogaina e le susuga i le Faafeagaiga o le Ekalesia Faapotopotoga a le Atua (AOG) mai i Vatia, le afioga Rev. Feagaiga Misi.

Ina ua mae’a le talosaga amata, sa faapea loa ona saunoa le susuga i le Puleaoga, ia Suaese “Pooch” Ta’ase, lea sa ia fa’afeiloa’ia le auai mai o matua, aiga ma le aofia potopoto, aemaise o malo fa’aaloalogia na aofia ai le afioga i le Kovana Lemanu P. S. Mauga ma le faletua ia Ella Mauga, faapea le afioga i le sui Faipule i le konekeresi, ia UIfa’atali Amata Radewagen, o le Faatonusili o Aoga ia Talauega Dr. Samasoni Asaeli ma taitai sinia o le malo.

Ae e le’i tuuina atu le avanoa i le afioga i le Kovana Lemanu P. S. Mauga mo sana saunoaga faapitoa, na mua’i faaleoina e le susuga i le puleaoga ia le agaga faafetai i le faatonusili o aoga mo lana fesoasoani malosi i le aiga faiaoga faapea fanau aoga, i lu’itau tau i gasegase o le mafaufau faapea popolega o le loto ona o le to’esea o aiga.

Na fa’aalia le agaga vaivai o le susuga ia Suaese a’o ia fa’alauiloa mai le tele o faigata na feagai ma le tele o fanau aoga faapea le aufaigaluega, ae o se taimi fiafia lenei i o latou olaga, i le taunu’uga o lenei savaliga.

Sa ia ta’ua le maliu o se tasi o aiga a nisi o fanau fa’au’u, ae ua o’o mai le aso fa’au’uga ma sa ia faaleoina se agaga o faamaisega mo fanau aoga ua le mafai ona auai mai se matua po o se uso, tuafafine po o se tuagane po o seisi o lona aiga, ona o le valaau paia a le Atua. Ma lana toe upu fa’alototele i fanau a’oga, “Ia lototele. O upu a le Tusi, Amuia e faanoanoa aua e faamafanfanaina i latou.”

I le saunoaga a le afioga i le kovana sa ia faamanatu atu ai i fanau a’oga le taua o le soifua auauna, o le soifua faatuatua i le Atua, aemaise le mamalu o le atunu’u o lo’o tagata fa’akerisianoina.

“E ao ona maua’a lo tatou faamoemoe i le Atua, aua o ia o le mataisau o mea uma. O nei ua tali ai lo outou autu. Pe sa outou finau ma lo outou lototele I lenei tauiviga. Pe sa moni lo outou faatuatua i le Atua mo so outou lumanai,” o le saunoaga lea a le afioga i le kovana. “Afai na outou filiga ma fa’amaoni i totonu o potu aoga ma usiusitai lelei i faiaoga, faapea foi lo outou manatua o fautuaga a outou matua ma aiga, aemaise matua fa’aleagaga. O lona uiga, o le aso lenei e maua ai le tali o le fesili, O ai?”

Sa ta’ua e le afioga Lemanu, o le manulauti a le fanau i lo latou fa’au’u, o se mau taua, ma ia fautuaina ai i latou ina ia o latou ‘maua’a i le Atua, o lo outou faamoemoe mo le lumana’i. Ia maua’a outou ma atina’eina ia te ia, ma ia fa’atumauina i le faatuatua, faapea ona aoaoina outou, ia faatele ma le faafetai.”

Sa ia saunoa foi, e ‘tele ni isi faamoemoega e le’i taunu’u i lenei aso ona ua le maua’a i le Atua, on aua fai lava le poto ma le atamai o le tamaititi po o le tagata, ona o le fa’asausili ma le fa’amaualuga, ona o le le usita’I ma le le faamaoni.”

O lana fautuaga i le fanau fa’au’u, “Aua ne’i faapei outou o le Auauna na ave iai le taleni e tasi a le Atua, sa ia tanumia le taleni, ua fai lona fiapoto ma lona loto ua le usitai ma le le faamaoni. Mulimuli ane, ua tuli o ia, le Auauna le aoga, i le pouliuli i fafo.”

Na saunoa foi le afioga Lemanu, “Afai lava o oe le tama ma le teine, sa maua’a lou faamoemoe i le Atua, aua lou lumanai, e te inu foi i le olioli, malie foi tapuaiga a matua ma le aiga, fa’afiafiaina foi faiaoga o le laumua o le Toa o le Vasa, ona o la outou galuega. Ae sili ona fa’afiafiaina ai outou, le fanau fa’au’u, i lenei taeao.”

Sa ia ta’ua foi, ‘E le vale se taunuuga o se tagata, e maua’a i le Auta, i lona olaga a’oa’oina mo sona olaga manuia.’

Sa na ia fautuaina le vasega fa’au’u, ina ia o latou faapei o auauna ia na ave iai taleni e lima, lea na ia toe fo’i mai ma isi taleni faaopoopo e lima, ma atoa ai taleni e sefulu. Lea na fai atu iai le Alii, “Le auauna lelei e ma le faamaoni, ua e faamaoni i mea itiiti, out e tofia oe e pulea i mea e tele. Ia ulufale maia i le fiafia o lou Alii.”

“E le faapea ua tu’u lou faamoemoega i le Atua ona tou o la ia e eva, faamoemoe e toe maua mai taui lelei,” o lana fautuaga lea i le fanau fa’au’u. “E leai, tou te galulue, tou te saili, tou te finau.”

Sa saunoa foi le afioga i le kovana, ‘E ta’i tasi i le tausaga ma tupu fa’au’uga a fanau. Ae o le tapenaga mai a matua ma aiga, ekalesia, aemaise le faigamalo, i le tu’u atu o le fanau, e o atu i le lalolagi o lo’o faatali mai. Ona ou toe manatua ai lea o le amataga o le tatou faamoemoe. I le saunoaga a le puleaoga, ia amana’ia le fanau, aemaise latou lea ua le faatasi mai o latou matua.”

O sana faamanatu i matua, le mamalu o le atunu’u ma le faigamalo, ‘e na o le pau lenei o le aso e tupu ai le mea lea. Ae pau foi nei o le aso e tatau ona tatou ta i tua i le amataga. Talai o tatou laei o lo’o fai ma pa puipui, o lo’o fai ma va o i tatou ma le fanau.”

“Ave’ese ofu faalekovana, ofu o tofiga matai o nu’u, o afioaga, tofiga o le faigamalo, ae fa’afesaga’i ma outou alo ma tatou fanau,” o lana fautuaga lea mo le aofia na potopoto i lea aso.

“Tatou matua, toe tuu tasi le avanoa, toe avatu le avanoa ae e lei o atu i latou i le lalolagi o lo’o faatasi mai, ia toe maua faamausali le va lea, fanau ma tatou le au matutua,” o le saunoa mai lea a le afioga i le kovana.

Ma lana toe upu i fanau fa’au’u, a o latou ausia a latou sini fa’aleaoaoga, pe i’u manuia a latou taumafaiga, ia manatua o latou matua ma aiga, lea o le a tu’i atu le mulipapaga. Ia manatua e toe fo’i mai i aiga ma tautua lo latou malo, aemaise nu’u ma afioaga ma ia manatua le mea sa a’oa’oina atu ai i latou.

I le mae’a ai o le tuleiga mai i le afioga i le kovana, sa faapea loa ona fa’alauiloa e le Faufautua a le Vasega 12, ia Afainisi Marlena Fa’auliuli-Mulitalo ia i latou ua ausia tulaga maualuluga o le vasega fa’au’u.

O le tamaitai ua na ausia le fa’ailoga o le ‘Salutatorian, o Nevaeh Lauagaia Seuteni mai i afioaga o Tula, Saoluafata, Leulumoega ma Manono. O ia o se sui o le Ekalesia Faapotopotoga Kerisiano a Amerika Samoa (EFKAS) mai i Tula, i lalo o le taitaiga a le susuga i le faafeagaiga Rev. Felise Augafa ma le faletua ia Avataeao Augafa.

O Nevaeh o se alo e faasino i le susuga i le fa’afeagaiga malolo ia Rev. Toelei’u Seuteni (lea ua fa’ilagi le folauga) ma le faletua ia Fuasami Mulipola-Seuteni. Na aloaia e le tamaitai fa’au’u ia lona tua’a i le taliaina o lana fa’ailoga. Faapea ai ma le susuga i le Tama Malolo Manumalo Rev. Dr. Leanavotaua ma le faletua ia Mo’otafao Seva’aetasi ma le susuga i le fa’afeagaiga ia Rev. Hector ma Herema Pouono.

O le a fa’aauauina a’oa’oga a lenei tamaitai i le kolisi a Highline i le faaiuga o le tausaga.

O le ‘Valedictorian’ mumua, o le tamaitai o Nu’utofi Asolelei Fa’auila mai i afioaga o Aoa, Apai, Manono, Safune ma Salelologa i Savaii. O ia o se totino o le ekalesia ‘Assembly of God’ i Aoa, i lalo o le taitaiga a le susuga i le Faafeagaiga ia Rev. To’oto’o Anoa’i ma le faletua ia Tali Anoa’i. O Nu’utofi o le alo o Muagututi’a Piliki Seumanu Faauila ma Fuatino Peni Fa’auila. Sa ia aloaia ona matua, ona tei e to’alima faapea ona aiga, i le taliaina o lana fa’ailoga. Ma sa ia fa’aalia foi lona agaga fa’afetai i lana Ekalesia faapea le afioaga o Aoa.

O le a fa’aauauina a’oa’oga a lenei tamaitai i le New Mexico Military Inistitute i le faaiuga o le tausaga.

O le ‘Valedictorian lona lua’, o le tamaitai o Leka Serafi Suipi Ioramo mai i afioaga o Amouli, Aua, Faleasiu ma Samusu ma o ia o se sui o le Ekalesia EFKAS i Amouli, i lalo o le taitaiga a le susuga i le Faifeau Toeaina Rev. Elder Dr. Leatulagi Faalevao ma le faletua ia Vagai Faalevao.

O lenei tamaitai o se alo e faasino ia Tumua Suipi Ioramo lea ua fa’ilagi le malaga, i le aso Lulu ae le’i aulia le fa’au’uga a si ona alo, ma le tina ia Asoiva Talamoni-Ioramo.

Na aloaia e lenei tamaitai ia ona matua fa’aleagaga, i ana taumafaiga fa’alea’oa’oga, aemaise nai ona matua, o matua o ona matua faapea le tina matu ao lo’o fa’aigoa ai o ia, o Mama Leka Talamoni male tama matua ia Sailiui Talamoni, o le tama matua ia Fetu’ua’i Ioramo ma le tina matua ia Talaetau Ausage Ioramo faapea uo ma aiga.

O lo’o iai se faamoemoega ia Leka e ulufale atu i le vaega’au a le malo tele (US Army) ma le iunivesite a le setete o Uasigitone i le tau mafanfana.

O le ‘Valedictorian’ lona tolu, o le alii fa’au’u ia levalefaiva Kal-El Turituri Malala, mai i le afioaga o Amouli ma Aoloau. O ia o se sui o le ekalesia EFKAS i Amouli, i lalo o le taitaiga a le susuga i le Faifeau Toeaina, Rev. Elder Dr. Leatulagi Faalevao ma le faletua ia Vagai Faalevao.

O Levalefaiva o se alo e faasino ia Kaylla Peolaina Turituri ma sa tausia mai o ia e matua o matua, le susuga ia Vaauli Turituri (ua fa’ilagi le folauga) ma Leota Falesoa Utu-Turituri. Sa ia aloaia si ona tua’a, le susuga ia Vaauli Turituri lea ua fa’ilagi le folauga, ma si ona tina faapea ma si ona aiga, i le mauaina o lona fa’ailoga.

O lo’o ua sauni atu nei Levalefaiva e fa’aauau ana aoaoga i le Kolisi a Amerika Samoa.

O le ‘Valedictorian’ lona fa a le vasega fa’au’u 2024 a Fagaitua, o le tamaitai o Legna Fiapaipailetufanuaimeaatamalii Seuteni, mai i afioaga o Tula, Saoluafata, Leulumoega ma Manono. E auai lenei tamaitai i le EFKAS i Tula, i lalo o le taitaiga a le susuga i le Faafeagaiga Felise Augafa ma le faletua ia Avataeao Augafa.

O Legna, o se alo e faasino i le susuga i le Fa’afeagaiga ia Toelei’u Seuteni (lea ua fa’ilagi le folauga) ma le faletua ia Fuasami Mulipola-Seuteni, ma o lona uso le tamaitai lea ua ‘Salutatorian’, o Nevaeh.

Faatasi ai ma ona matua ma lona aiga, sa faapea foi ona aloaia e Fiapaipai ia si ona ‘Tama Malolo Manumalo’, le susuga i le Faafeaiga ia Dr. Leanavaotaua mal e faletua ia Mo’otafao Seva’aetasi faapea le susuga i le faafeagaiga ia Rev. Hector ma Herema Pouono.

O lo’o faamoemoe lenei tamaitai e auai atu i le Iunivesite a Uasigitone i le faaiuga o le tausaga.

I le mae’a ai ona fa’alauiloaina o ‘Valeditorians’ ma le ‘Salutatorian’ a le vasega fa’au’u, sa faapea loa ona fa’alauiloa atu e le susuga i le puleaoga ia le vasega fa’au’u i le faatonusili o a’oga, lea sa ia taliaina ma fa’amaonia le vasega fa’au’u.

O fa’ailoga faapitoa sa tufatufaina, na aofia ai le fa’ailoga mai i le afioga i le sui Faipule a Amerika Samoa i Uasigitone, ia Uifaatali Aumua Amata.

O i latou ua mauaina fa’ailoga sikolasipi a le malo, mo le kolisi a Amerika Samoa faapea kolisi i fafo, e aofia ai:

Legna Seuteni — Civil Engineering, Washington State University

Leka Ioramo — Civil Engineering, Oregon State University

Nu'utofi Faauila — Accounting, Olivet Nazarene University

Saipale Vaouli — Criminal Justice, Olivet Nazarene University

Levalefaiva Malala — Music & Music Composition, ASCC

Nevaeh Seuteni — Liberal Arts, ASCC

Jadelynn Toma — Political Science, ASCC

Chrisan Isamaeli — Computer Science, ASCC

Ben Sagaga — Criminal Justice, ASCC

Christian Tuia — Liberal Arts, ASCC

Fale Uele — Liberal Arts, ASCC

O i latou ua ausia sikolasipi mo kolisi ma iunivesite i atunu’u i fafo:

Nu'utofi Faauila — Southern Utah University ($55,264 Founders Scholarship), Olivet Nazarene University ($85,000 Academic Scholarship), New Mexico Military Institute ($1,000 i le tausaga), ROTC Scholarship, ma Valley Forge Military College

Tiresa Tupule — Southern Utah University ($55,264 Founders Scholarship), Saint Martin's University ($112,000 Chancellor's Scholarship) and the University of Colorado Springs

Chrisan Isamaeli — Concordia (19,000 Academic Scholarship}

Legna Seuteni — Saint Martin's University ($112,000 Chancellor's Scholarship, Southern Utah University ($55,264 - Founders Scholarship), Arizona University ($32,000 - Arizona Distinction Award) and Washington State University ($44,000 Western Undergraduate Exchange Award)

Jadelynn A. Toma — Suffolk University ($25,000 Dean's Scholarship)

Saipale Vaouli — Olivet Nazarene University ($19,000 per year- Academic Scholarship), Washington State University ($44,000 Western Undergraduate Exchange Award)

Sheree Pelenise — Saint Martin's University ($100,000 Dean's Scholarship), Southern Utah University ($55,264 - Founders Scholarship), Southern Oregon University ($3,500 yearly) and Olivet Nazarene University

Marley Taito — Southern Utah University ($43,252 4 years WUE Scholarship)

Benjamin Sagaga — Southern Utah University ($43,252 4-year WUE Scholarship)

Levalefaiva Turituri Malala — University of Oregon ($50,000 Summit Scholar) and Olivet Nazarene

Fuatino Peni —Southern Utah University ($55,264 - Founders Scholarship)

Two sports acceptances are also shown as being received by:

Nigel Ale — Olivet Nazarene University, Football

Grace Fouvale — Central Baptist College, Volleyball