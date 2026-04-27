Le taunu’u Tauaofiaga Faapitoa ona ua le atoa le Korama

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Na le taunu’u le Tauaofiaga Faapitoa a le Maota Fono, e pei ona sa fuafuaina mo le aso Lulu o le vaiaso ua tuanai, Aperila 22, 2026, e pei ona taloina e le Afioga i le Kovana Pula’alii Nikolao Pula, ina ua le atoa atu le aofaiga o sui faitulafono, e mana’omia, e fa’ataunu’u ai se iloiloga.

Ma ona o lea tulaga, ua faapea ona fa’atuai ai ona faia se tulaga i nisi o i’ugafono taua mo le faatupeina o polokalama, mo le teritori.

O le Tauaofiaga Faapitoa, e pei ona taloina i se tusi sa tusia i le aso 20 o Aperila, na faamoemoe e fa’ataunu’uina mo aso e 10, ma taula’i i ni mataupu taua, e aofia ai se vaegatupe mo le ASGERF (litaea), o siitaga i nisi o lafoga, tulafono mo femalagaiga faapea ma galuega faatino i totonu o le teritori.

Ae peitai, ina ua le atoa le korama fa’atulafonoina, sa le mafai ona tatalaina ia le Tauaofiaga Faapitoa.

O le ogatotonugalemu o mataupu sa fuafua e iloiloina i le Tauaofiaga Faapitoa, o se pili e faasoasoa ai se vaegatupe e $10 miliona, mo le Teugatupe o le Litaea a Tagata Faigaluega a le Malo (ASGERF), e totogi ai tupe ua mae’a ona to’esea mai i totogi o tagata faigaluega mo le ASGERF, i le va o Aukuso 2024 ma Setema 2025. Ma o lo’o ua manino i le pili, ia le na’o se vaega o le tupe e ao ona totogia e le malo.

O lenei mataupu i le le totogia o le vaega a le malo i totonu o le teugatupe o le litaea, ua faapea ona a’afia ai le teugatupe lautele. E tusa ai ma se ripoti mai ia Fepuari 2026, sa fa’aalia ai le tele o se vaega o le tupe mo le ‘liability’, e le’i totogia.

Ua ta’ua foi i le ripoti, e ui ina e 20% le aofaiga atoa e to’esea mai i totogi uma a le malo – 14% mai i tagata faigaluega ma le 6% mai i pule o galuega – ae e sili atu le maualuga (pe a ma le 23.55%), o le pasene taumatea.

O lea ua fuafua ai e le Faigamalo ia le faaulu o se I’ugafono e mafai ona toe fa’asa’o ai lea tulaga.

O nisi mataupu sa fuafua e Iloiloina i le Tauaofiaga Faapitoa, sa aofia ai le taofia o le polokalama mo le aumaia o tagata faigaluega mai i atunu’u i fafo, mo le 12 masina. Ua fa’aalia e le Faigamalo, o lea fuafuaga, e mafai ona toe iloiloina ai le a’afiaga o le teritori, i lenei polokalama.

E le gata i lea, o le fa’avaeina o se vaegatupe mo le fa’atupeina o tiute a le Ofisa o Galuega Lautele, e aofia ai le lafoga e .5 sene i kalone suau’u ma fa’atulagaina o le matagaluega o le a mataituina le aoina o lea lafoga. Sa fa’aalia e le Faigamalo ia le manaomia o le fa’aauauina o galuega mo le fa’aleleia o auala faapea isi vaega o le teritori, e le o mafai ona fa’atupeina i le taimi nei.

O le taimi nei, ua toe ta’atia nei I’ugafono, a’o faatalitalia le atoa o se kolama ale Maota Fono.