TALA I VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

FAATULAGA E LE KOVANA FUAFUAGA MO LE FAAMANATUINA O LE 250 O LE FA’AVAE O LE TUTO’ATASI A AMERIKA

Ia Ianuari 31, 2024 sa fa’atulagaina ai e le Faigamalo a Amerika Samoa ia se komiti ua ta’ua o le “Komisi Amerika250 a Amerika Samoa”, e latou te fa’atulagaina se polokalama mo le fa’amanatuina o le 250 tausaga talu ona faavaeina Amerika ma e tusa ai ma le fa’aaliga aloaia mai i le kovana, o lenei komiti o le a gafa ma le faatulagaina o aso e aloaia ma faamamalu ai le 250 tausaga o Amerika faapea gaioiga o le a faatino ai.

O faamoemoega o nei gaioiga, aoaoga ma polokalama, e pei ona finagalo ai le afioga i le kovana, o le a mafai ona mafana ai so’otaga faalotoifale, atinaeina o lagona fa’aleatunu’u ma u’unaia taitai o le lumanai.

O totino o lenei komiti, e aofia ai le Kovana po o se tasi o le a ia filifilia, faapea Faatonusili mai ofisa eseese, e aofia ai le Kolisi a Amerika Samoa (ASCC), Ofisa o Tu ma Aganuu (Humanities), Ofisa o Fefa’atauaiga, Ofisa o Aoga, Ofisa o Paka ma Malae Ta’alo, Ofisa Fa’asaoina Tala Faasolopito, Ofisa o Turisi, Faletusi a le Feleti Barstow, Fale mata’aga a le malo i Utulei, Ofisa o Fa’amaumauga faapea ma le Peresetene o le Ofisa o Mataupu Tau Samoa.

LAPATAIGA MO SE AFA I LE ITU I SISIFO O LE ATU KUKI

O ta’aviliga o matagi lea na pasia luga a’e o Amerika Samoa, ua lipotia mai nei le a’afia ai o le itu i Saute o le Atu Kuki, i se afa.

O se lipoti lata mai lea mai i le Ofisa Vaai Fetu i Fiti, ma ua iai se talitonuga o le a faapea ona a’afia ai le Atu Kuki i se afa i leisi 12 itula talu mai lenei lipoti.

Ae i totonu o Amerika Samoa, o lo o fa’aauau pea ona iai lapataiga mai i le Ofisa o le Tau i Tafuna, i tulaga o lologa i afioaga uma. E ui ina ua matu’u atu matagi malolosi, ae o le a fa’aauau pea ona feagai Amerika Samoa ma timuga malolosi, e pei ona sa fa’alauiloa mai e le Ofisa o Tau.

ASIASI MAI TAITAI O LE FUAVA’A A LE MALO TELE

O le vaiaso ua mavae, na feiloai ai le afioga i le kovana ia Lemanu P. S. Mauga ma nisi o fitafita o le Fuava’a a Amerika o lo o asiasi mai i le teritori, e aofia ai nisi o alo tamaitai se to’alua a Amerika Samoa.

O lo o asiasi mai Command Master Chief Tauoa, Josephine ma Petty Officer First Class Alesana, i le teritori, e fesoasoani gaioiga a le Fuava’a, mo le sailiga o nisi o alo ma fanau a le teritori, o lo o fia avea ma fitafita i totonu o lenei lala o vaega’au.

O le aso Lulu, Ianuari 31, 2024 sa auai ai CMC Tauoa, Josephine, i se fa’atasiga na tu’ufa’atasia e le ASNOC ma na maua ai e lenei alo o le teritori, ia se avanoa e saunoa ai i luma o i latou na auai.

O CMDCM Tauoa, o le uluai tamaitai Samoa ua mafai ona ausia lenei tofi taitai i totonu o le Fuava’a a Amerika, i tala faasolopito a lenei lala o vaega’au a Amerika. O ia o se alo e faasino i le afioga i le Senatoa ia Muagututi’a Tauoa ma le tina ia Sosefina Kelemete Tauoa, lea ua fa’ilagi le folauga, mai i Fagaitua. O lo o tiute nei CMDCM Tauoa i Pearl Harbor, i Hawaii.

O le lona lua o alo o le atunu’u o lo o ua aofia ai foi i lenei aumalaga, o le tamaitai o POFC Alesana, mai i afioaga o Malaeimi, Vaitogi, Salelologa, Sapapalii, Lalomalava ma Patamea. Sa faauuina mai POFC Alesana mai i le aoga a Manumalo i le tausaga e 2012 ma ulufale atu ai i Fuava’a a Amerika, a’o iai pea o ia i totonu o le Vasega 12.

O ia o se alo e faasino I le susuga ia Leituala Greta Seumanu ma Lauano Faleniu Mark Eti Alesana.

O lo’o tiute nei o ia i ofisa a le Fuava’a i le motu tele o Hawaii ma o ona tiute e aofia ai ma le teritori o Amerika Samoa.

She enlisted in January 2013 and completed basic training in March later that year and was immediately moved to “A”

I le feiloaiga a lenei aumalaga ma le afioga i le kovana i le aso Lua o le vaiaso ua mavae, sa fa’afeiloai aloaia ai e le afioga kovana Lemanu P. S. Mauga ia le aumalaga aemaise o lupe faalele a le teritori.

O lo o ua faapea nei ona asiasi atu lenei aumalaga i aoga maualuluga a le teritori, ma o le aso Tofi, Fepuari 8, 2024, ua faamoemoe e toe tu’uva’a ese atu ai i latou.