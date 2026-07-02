TALA O LE VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

ASIASI ATU I LE LAUMUA I UASIGITONE IA LE TAMAITAI NA MANUMALO I LE TAUVAGA TUSI ATA MALOFIE KONEKERESI 2026

O le vaiaso ua tuanai, sa fa’afeiloai aloa’ia ai e le afioga Uifaatali Amata, le sui Faipule a Amerika Samoa, i le Konekeresi, ia le tamaitai o Eve Filomena Snow, lea sa manumalo i le tauvaga Tusi Ata Malofie a le Konekeresi 2026.

O Eve, o se lupe faalele a le a’oga maualuga a Tafuna. Ma na o latou faimalaga faatasi atu ma nai ona matua, ma lona uso.

Sa fa’aautuina lana taumafaiga, o le Lalelei mai i lea augatupulaga, i lea augatupulaga. Ma o lo’o ua tautau nei i le fale tele i le laumua a le Malo Tele, i Uasigitone, mo le maimoa a le mamalu lautele.

O le aso 26 o Aperila, na faamasinoina ai ni ata tusi e 26 mai i fanau aoga lotoifale. O tausaga uma, e valaaulia ai i latou e manumalo, mai i itumalo uma o le Iunaite Setete, e malaga atu ai i le laumua a le malo, e le gata i le maimoa i le fa’aaliga o a latou ata tusia, ae faapea foi se aiga tele ma nisi gaioiga.

Sa faaleoina e le afioga Amata ia le agaga fa’amalo ma le faafetai ia Eve mo lana galuega taulima ua mafai ona ausia le tulaga muamua, i lenei tausaga. E pei ona saunoa Amata, e le gata ina fa’ailoa mai ai la tatou tu ma aganu’u ae faapea foi le faailoa gaioiga a le tatou atunu’u, e faatatau i tama ma tina matutua faapea le faasinomaga mo a tatou fanau talavou.

Na faaleoina foi le agaga faafetai a le afioga Amata, i fanau aoga uma sa auai i le tauvaga tusi ata lotoifale faapea ma o latou faiaoga.

TE’ENA FAAMASINOGA MAUALUGA A LE MALO TELE IA TAUMAFAIGA E SUI IA NISI O VAEGA O LE FAAVAE E FAATATAU I SITISENI

O le aso Lua na se’i mavae atu, sa faaleaoga ai e le Faamasinoga Maualuga a le Malo Tele, ia se taumafaiga a le alii Pereset ene o Amerika, ia Donald Trump, e toe suia ia le a’afiaga o le vaega o le Faavae, ina ia le mafai ona avea fanau a tagata mai atunu’u i fafo, o lo’o fananau i totonu o Amerika, ma le avea ma sitiseni o le atunu’u.

E pei ona sa ta’ua e le alii faamasino sili ia Brett Kavanaugh, e tatau onafa’aleaogaina ia lenei faatonuga aloaiga a le Peresetene, ona e le o gatasi ma tulafono feterale.

Ma na ta’ua e le alii faamasino, o John Roberts, o le vaega o le faaopoopoga lona 14 o le Faavae, o lo’o manino mai ai, o so’o se tasi e fanau i ‘ele’ele o Amerika, ma tausia tulafono a Amerika, o se sitiseni lea o le atunu’u.

O lenei faaiuga, e iai sona vaega taua mo tagata o lo’o fananau i teritori a le Iunaite Setete, ona o lo’o fa’aauau pea ona finau le malo feterale, e le o ni sitiseni a le Iunaite Setete, ma e faavae lea finauga, i le Faaopoopoga lona Sefulufa.

FAAFETAIA E FALE MEA’AI LOTOIFALE IA M/V OCEAN GUARDIAN MA STABBERT MARINE MO LE LATOU FOA’I

Ua fa’aalia e le pulega ma le aufaigaluega a le ofisa o lo’o mataituina ia le fale o lo’o teuina ai taumafa a le teritori, ia le agaga fa’afetai i le kapeteni ma le auva’a a le M/V Ocean Guardian faapea le aufaigaluega a le Stabbert Marine & Industrial, i le latou foa’i alofa, o taumafai fulisa sa faapea ona fesoasoani i nisi o aiga o le teritori.

I sana tusi na auina faatasi atu ma le latou foa’i, sa faamalamalama ai e le alii kapeteni ia Scott Dunaway, o lo’o tele ia sapalai mea’ai fulisa, o lo’o totoe i luga o le va’a, ae e fa’asa ona toe fo’i le va’a i Amerika ma ave ia nei mea’ai. O lea na iai sona faamoemoega, o le a mafai ona aoga nei taumafa mo tagata o le atunu’u, aemaise lava tama ma tina matutua.

Ma sa faapena ona faia e le Fale Mea’ai a Amerika Samoa, o le tufatufaina o taumafa i nisi o aiga e iai tama ma tina matutua, o aiga e iai nisi o tagata e iai mana’oga faapitoa, ma aiga e iai fanau iti.

Sa faapea foi ona foa’iina nisi o nei taumafa, i aiga na feagai ma mafatiaga, ina ua faatafunaina o latou fale, i Pavaiai ma Fagaima.

Ae o lo’o fa’aauau pea ona ‘a’apa mai ia le Food Bank, i tagata o le atunu’u, o faalapotopotoga, ekalesia ma ofisa o le malo, mo foa’i tau mea’ai faapea ma foa’i tau tupe, e mafai ona fa’aauauina ai lenei auaunaga taua.

Mo so’o se faamatalaga e uiga i lenei galuega taua, e mafai ona valaau i le (684) 688-3742 (EPIC), po o le imeli i le epic.samoa@gmail.com.