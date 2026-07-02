TALA O LE PASEFIKA

PASEFIKA

PA’U TAU O LE SUAU’U I FITI

Ua fa’aalia e le Komisi o lo’o mataituina ia le suau’u, ia le pa’u o le tau o le suau’u i le$1.19 ma $1.25 i Fiti.

O sipili mo taavale ua faapea ona pau i le 42 sene i le lita, ma le kalasini, i le 42 sene, i vaega tele o le atunu’u.

Sa fa’aalia e le FCCC le molimauina i le pa’u o tau o le suau’u, ia le tulaga lelei o fefaatauaiga i atunu’u i fafo, talu mai le taofia o fetauiga i Sasa’e Tutotonu.

PA’U TAU O KISO MA KALASINI I SAMOA

Ua fa’aalia e le Minisita o Tupe, ia le pa’u o le tau o le kiso i Samoa, mai i le 82.3 sene, i le $4.45 i le lita, ae o le kalasini, ua pa’u mai i le $100.1, i le $54.02.

Ae o le suau’u ua siitia i le $1.7.

O lenei fa’aaliga, e pei ona sainia e le minisita o tupe, o lo’o ta’ua ai le pa’u o tau o le kiso ma le kalasini, ma e fa’amaonia ai le ave’ese o premium, lea e totogi e tagata faatau ma fefaatauaiga.

PA’U TAU O SUAU’U I TONGA TALU ONA AMATA TAUA I SASA’E TUTOTONU

Ua amata ona agai i laloi a tau o suau’u i le motu o Tonga, talu lava ona amata fefaatauaiga i le Sasa’e Tutotonu.

Na talu mai lava le masina o Fepuari, o agai i luga ia tau o le kiso, i Tongatapu. Ae ua pa’u nei i le $4.20 tupe Tonga, i le lita, talu mai le aso muamua o Iulai.

O lea la ua toe fo’i lava le tau, i le tulaga na iai ia Aperila.

FAATONU E FAAMASINOGA IA SE KAMUPANI SUAU’U I PAPUA NIU KINI MO SE RIPOTI FOU

Ua faatonuina e se faamasinoga Falani, ia le kamupani a le TotalEnergies, ina ia toe fa’atulaga sa latou ripotia fou, o se fa’ai’uga tulaga ese, ona e ono a’afia ai se tasi o poloketi

I le ripoti a Falani 24, o lo’o taua ai le maua e le faamasinoga, ia le le aofia i le ripoti (plan) a le kamupani, ia se fuafuaga mo suau’u lafoa’i a tagata, o le 90 passene lena o kasa lafoa’i a le kamupani.

VAALELE LAVEA I MALAEVAALELE PAPUA NIU KINI IA IANUARI

I se ripoti, i le mafuaaga o le faalavelave na tulai mai ia Ianuari, lea na lavea ai se vaalele i le malaevaalele a Kanabea i Papua Niu Kini, sa fa’aalia ai sasi o le faaiuga sa faia e le pailate.

I le taimi na lavea ai le PAC-750XSTOL, e pei ona ta’ua i le ripoti a le Komisi Su’esu’e tau faalavelave a Papua Niu Kini, o lo’o iai i luga o le vaalele ia se tagata maliu, ma lona aiga.

Ma sa ta’ua foi i le ripoti, ia le fa’aauau pea ona tu lau’ele’ele ia le vaalele, e ui I tulaga faaletonu o le tau, ae ua le toe suia se malaevaalele e tu lau’ele’ele ai.

I ripot a vaega fa’asalalau, sa ripotia ai le faamaonia e vaega su’esu’e, ia le susu o le auala sese’e o le malae vaalele ma le tulaga faaletonu.

E leai seisi na manu’a i lenei faalavelave.