TALA MAI SAMOA
SAMOA
LAPATA’IA E LEOLEO IA LE FAIA O FAAMATALAGA SESE MA LE TAUFA’ALEAGA I LUGA O UPEGA TAFA’ILAGI
I se lapata’iga mai i le Ofisa a Leoleo, ua fautuaina ai le mamalu o le atunu’u, e tusa ai ma le faia o faamatalaga sese ma le taufa’aleaga, i luga o upega tafailagi, ona o se fa’asalalauga sa faia e se tagata, e fa’apea, na maua e leoleo ia ni vaega o fualaau faasaina, i totonu o le fale a se Faipule.
Sa ta’ua i le fa’aaliga ma le lapata’iga mai i le ofisa a leoleo, ia le sese o lea faasalalauga ma e leai se osofa’iga a leoleo, na faia i le fale o se Faipule.
Ua toe faamanatu mai ai e le ofisa a leoleo, ia le mamalu lautele, o se solitulafono ia le fa’asalalauina o ni faamatalaga le faamaoni ma le faia o ni faamatalaga taufa’aleaga i luga o upega tafailagi. Ma e le gata ina fa’aleaga ai se tagata, ae faapea ona a’afia ai le fa’atuatuaga a le mamalu lautele ma a’afia ai le nofo fealofani o tagata.
NOFOSALA I LE 8 TAUSAGA SE ALII FAIPISINISI MAI SAINA I LE FASIOTI TAGATA FUAFUAINA
O se alii faipisinisi mai Saina, e 46 tausaga, e suafa ia Tao Liu, ua ta’usalaina i moliaga o le fasioti tagata fuafuaina ma le fanaina o se leoleo, i le valu tausaga, i le falepuipui.
E 12 moliaga na mua’i molia ai Tao Liu, ona o se faalavelave sa tupu ia Ianuari 24, 2025, lea na agai atu ai leoleo i se faleoloa i Siusega, ae nofo Liu ma loka la’ua ma se tamaitai sa o la faaipoipo, i totonu o le faleoloa.
Ina ua taunu’u leoleo ma savavali atu i le faleoloa, na faapea ona fa’apa mai e Liu ia se la’au malosi, ma manu’a ai se leoleo.
Ma e tolu itula na fa’afesaga’i ai leoleo ma le alii o Liu, i lea aoauli, ma na ‘a’ami ai foi ma se faaliliu upu mai i le ofisa o le Amepasa a Saina.
E 12 tausaga na talosagaina e le Ofisa a le Loia Sili, e faasala ai Liu, ae peitai, sa tu’uina mai e le faamasinoga, le na’o le valu tausaga.
FAALAVELAVE LE ITU A LE FAST I LE TAGI A LE HRPP E FAASAGA I LE FILIFILIGA O TAITAIFONO MO KOMITI O FONO FAAVAE
Ua fa’aulufaleina nei se faalavelave a le Itu a le FAST (Faatuatua i le Atua Samoa ua Tasi), i se tagi a le Itu Agai (HRPP), e faatatau i le filifiliga o taitaifono mo komiti o Fono Faavae.
O le faaiuga o le vaiaso ua mavae, sa iloiloina ai lenei mataupu, i luma o le faamasinoga ma sa fa’aalia e le faamasinoga, e na o le FAST ua fa’ao’oina atu le latou talosaga, ina ua mae’a ona taliaina e le faamasinoga ia se mau a le loia a le HRPP, ia Dr. Rodney Harrison, mo le tatalaina o se avanoa i isi itu, e fa’aalia ai lo latou tete’e, pe a mananao iai.
Ae sa na’o le itu a le FAST na fa’aulu lo latou tete’e i le tagi, ma o lea na toe tu’uina mai ai e le Afioga i le Faamasino ia Leiataualesa Daryl Clark, ia le 3:00 i le afiafi o lea aso, e mafai ona fa’aulu atu ai nisi manatu tete’e, pe a finagalo iai.