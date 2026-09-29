TALA O LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

SISI FAAVAELOTO TAGAVAI E MANATUA AI SETEMA 29, 2009

I se fa’aaliga faapitoa mai i le Afioga i le Kovana, Pulaali’i Nikolao Pula, ua fa’alauiloa mai ai le sisiina fa’avaeloto o tagavai o le malo lotoifale, i le aso a taeao, e manatua ai le fa’alavelave tele na tupu ia Setema 29, 2026, lea na maliliu ai tagata e to’a 34.

“Ua fa’asau toto’a mai i tu’ugamau le mamalu o i latou e 34, na amia o latou soifua, ona o le fa’alavelave fa’alenatura, le galulolo na matagitogaina ai Samoa atoa,” o fa’aupuga ia o lenei fa’aaliga.

“Talofa ua sautia la latou u i malae, ma ua motusia ai fa’afuase’i mafutaga mafana ma aiga, aemaise o fanau. O lea ua atoa ai nei le 17 tausaga, talu ona mavae lenei fa’alavelave, ae e le mafai ona ave’ese lagona fa’avauvau, ona o se va’aiga mata’utia na o tatou va’aia i lea taeao.”

Ma ua fa’aleoina ai e le Afioga i le Kovana ma lana soatau, le Afioga i le Lutena Kovana, le matua ia Pulumataala Ae Ae Jr., ia le agaga fa’afetai, “I tupulaga na soifua a’e i luma mai o le 2010, aua latou te le’i va’ai i le olopalaina o lo tatou lau’ele’ele, aemaise o le amia fa’afuase’i o soifua o le mamalu o le atunu’u.”

“Matou te taulagia pea o outou suafa i la matou tatalo i aso uma, e momoli atu ai alofa’aga, mo’omo’oga alofa ma le agaga fa’amaise mo aiga, matua, faapea fanau a nai o tatou tagata na maliliu i lea fa’alavelave fa’alenatura.”

Ma i ni upu faalototele a le Kovana, i totonu o le fa’aaliga, ua ia saunoa mai ai e faapea, “Ia outou maua pea le filemu o le Atua, ma loto tetele a’o tatou mafaufau ma le loloto, ma faamanatuina le soifua o nai o tatou matua ma fanau ua to’esea.”

“E momolia atu ai o ma alofa’aga ma le afioga i le Lutena Kovana, le Faigamalo, ma le atunu’u atoa, ia tatou faamanatuina ma le agaga o le fa’afetai, le soifua o i latou ua leai ma ia taulagia pea lo latou aoga sa tautua ai Amerika Samoa.”

ALOA’IA LE TAUTUA MA LE SOIFUA O DR. IOTAMO SALEAPAGA

I se fa’aaliga lautele mai i le Kovana o Amerika Samoa, le Afioga Pula’ali Nikolao Pula, i le aso 25 o Setema, 2026, sa faapea ona aloaia ai le soifua, auaunaga ma le tautua a le susuga i le alii foma’i ua fa’ilagi le folauga, le susuga ia Dr. Iotamo Saleapaga, ma faatonuina ai le sisiina faavaeloto o tagavai a le malo, i taimi o ona toe sauniga.

Na ta’ua foi i totonu o lenei fa’aaliga taua, ia le aloaia o aoaoga ua fa’apea ona tu’uina atu e lenei tama o le atunu’u, i fanau lalovaoa, o lo’o mulimulita’i mai i totonu o galuega fa’afoma’i; e aofia ai le loto alofa, loto toa ma le fa’aauau pea ona finau mo tagata, sa ia pa’i atu iai, i tausaga ua tuanai.

Aemaise ai, o le manatuaina o ona uiga tausa’afia, o lana fa’afeiloa’i atu i tagata gasegase, e le o se fuainumera, ae o se tuaoi, ma se uo.