TALA O LE LOTOIFALE
Pago Pago - AMERIKA SAMOA
‘AU LE FAAMASINOGA MAUALUGA I LE TAGI A LAFAELE E FAASAGA I LE ASGERF
I le fa’ai’uga a le Faamasinoga Mauauga, ua fa’atonuina ai le tumau pea o le susuga ia Keniseli Lafaele, o se tasi o totino o le Komiti Faafoe o le Teugatupe Ritaea a Tagata Faigaluega a le Malo o Amerika Samoa (ASGERF), ma ia faatagaina lona ‘auai i gaioiga uma a le komiti faafoe, se’ia vagana ua fa’atula’i ‘ese o ia, i lalo o le tulafono, e le Kovana.
O lenei faaiuga mai i le Afioga i le Faamasino Sili ia Michael Kruse ma Faamasino Lagolago ia Muasau Tofili ma Tunupopo Alalafaga, ua fofoina ai se tagi na faia e Lafaele e faasaga i le Tofa ia Tuaolo Manaia Fruean, le Tofa ia Loa Tauapai Laupola, faapea susuga ia Toloai Ho Cing ma Tony Togiai, atoa ai ma le Malo o Amerika Samoa ma le ASGERF.
Na tagi Lafaele ina ia fa’amautuina lona tofiga i totonu o le komiti faafoe a le ASGERF, faapea ma le lu’I o le faaiuga ua faia e le komiti faafoe, e taofia ai lona auai atu i fonotaga ma iloiloga a le komiti faafoe.
E ui i le faaiuga a le faamasinoga, sa iai nisi vaega o le tagi a Lafaele sa le’i taliaina e le faamasinoga, e aofia ai le talosaga a Lafaele ina ia solofua faaiuga uma sa faia e le komiti faafoe, i le taimi na ia le auai ai i fonotaga.
O le alii loia ia Charles Alailima sa tula’i mo Lafaele, o le tamaitai loia ia Mitzie Jessop-Taase, na tula’i mo le komiti faafoe, ae o le susuga i le sui Loia Sili ia Roy J.D. Hall Jr. ma Luisa Lafitaga, na tutulai mo le Malo a Amerika Samoa.
FA’AMANATU LE 20 TAUSAGA O FAFA’AALIGA MALOFIE FA’ALETAUSAGA A TISA’S
I le sauna atu o le teritori o Amerika Samoa mo le fa’amanatuina o lana Sisiga Fu’a o lenei tausaga, ua faapea foi ona tapenapena le Tisa’s Barefoot Bar, mo lana Fa’aaliga Malofie, e pei ona masani ai i tausaga taitasi.
Ma o lenei tausaga, o le a faamanatu ai le 20 tausaga o lenei fa’aaliga i totonu o Amerika Samoa.
O le a le gata i le faamanatuina o le 20 tausaga o Fa’aaliga Malofie i le Tisa’s ae o le a faapea foi ona fai ai se fa’aaliga o ata, tala tu’u ma isi lava tulaga e aloa’ia ai tagata, o tufuga ma i latou sa galulue malosi i le fa’amautuina ma le fa’aolaola o lenei tu ma aganu’u taua a Samoa.
AUAI FANAU AOGA A AMERIKA SAMOA I TAUVAGA TAULOTO
O le alii a’oga o Johnson Ailima mai i le vasega 12 a le aoga maualuga a Faasao Malisi, i Lepuapua, ua filifilia i le sailiga siamupini, i le tauvaga Tauloto a Amerika 2026. E silia ma le 130,000 fanau aoga sa auai i le sailiga siamupini, lea o le a tauva ai Johnson.
O lea tauvaga sa faataunu’uina i le Laumua i Uasigitone, i le aso ananafi. Ma e fai kulupu ia le tauvaga, ma o le kulupu lea o le a tauva i le 5:00 i le afiafi, na tauva ai le sui a Amerika Samoa.
E to’aiva i latou o le a filifilia mai i le 130,000, e toe tauva i le aso Lulu, Aperila 29 mo le fa’ailoga e $20,000.
LAGOLAGO E LE EPIC IA TAUMAFAIGA MO SE FALE TAUMAFA
I se fa’aaliga mai i le Ofisa o Faatoaga ma le vaega a le EPIC (Empowering Pacific Island Communities), ua fa’aalia ai lo latou lagolagoina o taumafaiga mo le fa’amautuina o se Fale Taumafa a Amerika Samoa, e ala i foa’i ma le tufatufaina o taumafa mo aiga a le teritori.
I le vaiaso ua mavae ai, sa galulue faatasi ai le Ofisa o Faatoaga ma le EPIC, i le tu’ufaatasia o ni pusa taumafa se lima, mo le tufatufaina, i aiga o feagai ma faigata, na aofia ai se tama ma se tina matutua, e nonofo na’o la’ua.
I totonu o ia pusa taumafa, sa iai ni fualaau aina, o moa, tamato, apa saga, pilikaki, alaisa, kapisi, kaloti, kapisi, saimini, aniani, patta, falaoa mata ma falaoa vela.
Sa ta’ua e le alii Faatonusili ia Daniel Helsham ia le fa’aataata mai i lenei galulue faatasi, ia le malosi o le atunu’u, pe a tutu faatasi e fesoasoani i isi.
Na faaleoina e le Faatonusili a le EPIC, ia le tamaitai ia Toleafoa Kathryn McCutchan, ia lona agaga fa’afetai i le Ofisa o Faatoaga faapea le vasega o le ‘Psychology’ a le ASCC, ona o la latou fesoasoani i lenei fuafuaga.
O lo’o taliaina pea so’o se foa’i mo le Fale Taumafa a Amerika Samoa, ma o lo’o fa’aauau ona tufatufaina i masina taitasi, ia taumafa mo aiga. O lenei avanoa o lo’o tatalaina mo so’o se faalapotopotoga, a’oga, po o pisinisi. E mafai ona valaau ia le ofisa a le EPICi le 688 -3742 mo sau foa’I, po o le mana’omia o se fesoasoani tau taumafa.