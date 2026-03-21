TALA O LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

TOE FA’AFO’I MO SE TAIMI LE TUMAU, IA LE OFISA O FALEPUIPUI I LALO O LE VA’AVA’AIGA A LE OFISA O LEOLEO

I se fa’atonuga aloa’ia mai i le Afioga i le Kovana Pulaalii Nikolao Pula, ua faapea ona toe fa’afo’i ai le ofisa o le falepuipui, i lalo o le va’ava’aiga a le Matagaluega mo le Puipuiga o Tagata Lautele (DPS), mo se taimi le tumau, ma ua ua toe fa’afo’i ai i tua ia se suiga na faia i le tausaga e 2022.

E le gata i lea, ua faia lenei suiga fou, a’o fa’aauau pea ona tula’i mai se fa’afitauli i le to’atele o pagota o lo’o sosola mai i le to’ese mo tagata matutua faapea ma le nofoaga o lo’o taofia ai fanau talavou (JDC).

I le 2022, na pasia ai se tulafono e tuto’atasi ai le Ofisa o Falepuipui, ina ia mafai ona fa’aleleia atili ia le mata’ituina o to’ese a le atunu’u, faamalosia polokalama mo le toe fa’aleleia o amioga, ma fofoina fa’afitauli o lo’o tutupu mai i to’ese a le teritori.

Na finauina e sui faitulafono i lena vaitaimi, ia le mana’omia e falepuipui a le teritori, ia se ta’ita’iga e taula’i patino i le mataituina o falepuipui, ma ana lava alagamanuia.

Ae peitai, i le fa’atonuga aloaia fou a le Afioga i le Kovana, i le aso Gafua, Mati 16, 2026, ua ta’ua ai le le’i ausia o nei faamoemoega. Ae o lo’o fa’aauau pea ona sosola pagota mai i le falepuipui, e aofia ai ma se fa’afitauli lata mai, lea na fesoasoani ai se leoleo o le falepuipui, e faasola se pagota, e ala i le nanaina o le pagota i totonu o lana (leoleo o le falepuipui) taavale. Ma ua ta’ua i le fa’aaliga mai i le Kovana, ia le fa’ailoa mai i nei fa’afitauli, ia le le saogalemu o le mamalu lautele.

O lea ua fa’atonuina ai le toe fo’i o le Ofisa o Falepuipui, e aofia ai le to’ese mo tagata matutua faapea le nofoaga o lo’o taofia ai fanau talavou, i lalo o le ta’ita’iga a le Ofisa o Leoleo, ma ua tofia ia le Komesina o Leoleo, e avea ma Faatonu le tumau o le Ofisa o Falepuipui.

Ua ta’ua e le Afioga i le Kovana, ia le mana’omia ona faia o lenei suiga, ina ia mafai ona toe fa’amautu le saogalemu o tagata faigaluega o le ofisa o falepuipui, o pagota ma le mamalu lautele.

E le o mautinoa le umi o lenei suiga le tumau, ae o lo’o iai se talitonuga, o le a toe iai seisi fa’atulagaga i le lumanai, mo le ofisa o falepuipui.

O le tausaga ua mavae, na pasia ai e le Maota Fono ia le susuga ia Ta’aga Saite Moliga, e avea ma Komesina o le Ofisa o Leoleo, ma le susuga ia Palaita Tusipasi Suiaunoa, e avea ma Faatonu o le Ofisa o Falepuipui.

IMELI FOU MO LE POTU TALAVAI A LE LBJ E TOE FA’ATUMU AI FUALAAU/VAILAAU

O se suiga fou ua fa’atulagaina e le Maota Gasegase autu a le malo, i Faga’alu (LBJ), mo le mamalu lautele, mo le toe fa’atutumu o fagu fualaau/vailaau, o le mafai lea ona imeli atu i le potu talavai a le LBJ – ma o lea imeli, e agai sa’o atu lava i le ofisa tutotonu a le potu talavai.

I se fa’aaliga fa’alaua’itele mai i le LBJ, ua fautuaina ai e le potu talavai ia le mamalu o le atunu’u, o le a fa’aaogaina lea imeli mo le talosagaina o a latou vailaau/fualaau, ina ia aofia ai le suafa atoa, o le aso soifua, o le fuainumera falema’i, ma le igoa o le vailaau/fualaau, e mana’omia ona toe faatumu.

E mafai ona piki fualaau/vailaau i le potu talavai i Faga’au po o Tafuna. Ma o lea imeli, o le refill@lbjtmc.org