TALA O LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LE PASIA E LE SENATE IA SE SUI NA FILIFILIA E LE KOVANA MO LE KOMITI FAAFOE A LE LBJ

I le latou iloiloga i le aso Gafua, na te’ena ai e nisi o afioga i Senatoa, ia se sui filifilia a le Afioga i le Kovana Pulaalii Nikolao Pula, ia le susuga ia Ma’aelopa Bob Tuiasosopo, e avea ma se tasi o totino o le Komiti Fa’afoe a le LBJ. I le palota sa faia e le Senate, e to’afitu i latou na pasia ia Ma’aelopa, ae to’afa na tete’e. Ae e mana’omia ia ni palota ioe, se sefulu, e pasia ai lenei tofiga.

I le taimi o le iloiloga, sa fa’aleoina ai e Ma’aelopa ia lona galue i totonu o le komiti fa’afoe a le LBJ, talu mai le masina o Novema, o le tausaga ua mavae.

Na mua’i fa’aulu e le Kovana ia le suafa a Ma’aelopa, i luma o le Senate, ia Oketopa o le tausaga ua mavae. Ae peitai, sa le’i fa’aulufaleina ia se i’ugafono mo lenei tofiga. Ma o le taimi lea, na fesiligia ai e le susuga ia Afamasaga Dr. Talifa – lea e fuafua e sui tulaga ai Ma’aelopa – ia le mafua’aga o le ave’esea o ia mai totonu o le komiti fa’afoe, ae e le’i mae’a lona taimi .

Ina ua toe tatalaina tauaofiaga lona lua a le Fono, sa toe fa’aulu e le Kovana ia le Ma’aelopa, e avea ma sui le tumau, i le komiti fa’afoe a le falema’i.

Sa galue muamua ia Ma’aelopa, i le ofisa a le ASGERF – le ofisa o le ritaea a le malo.

I le iloiloga, sa fesiligia ai e le Afioga i le Senatoa Muagututi’a Tauoa, ia Ma’aelopa, e tusa ai ma sana sini faamoemoe mo le falemai, pe iai ni ana fuafuaga e mafai ona fa’aleleia atili ai auaunaga i le falemai ma fa’amautuina feutagaiga fa’alotoifale. Na saunoa Ma’aelopa i le taua o auaunaga a le falema’i ma sa ia fa’atusaina ia le tiute a le falemai i tiute a le ofisa a leoleo, i le auaunaga o le mamalu llautele i aso taitasi.

Sa ta’ua foi e Ma’aelopa ia le le faigofie o le mataituina o se falemai ma e tofutofusia ia fomai, tausimai, ma isi tagata o lo’o galulue i totonu o le falema’i, ma o latou tiute ma’oti, e pei lava o ta’ita’i ma le pulega a le falemai. Ae e ui i nei ‘ese’esega, sa ia faamamafaina ia le tatau i ona galulue faatasi.

Na saunoa le Afioga i le Senatoa ia Utu Sila Poasa, i le tele o fa’afitauli sa feagai ma komiti fa’afoe ua tuanai ma ia fesiligia ia Ma’aelopa, i sana taga’i i le taimi pu’upu’u sa avea ai ma sui o le komiti fa’afoe. Aemaise lava ia ni ‘ese’esega o manatu, i le va o le komiti faafoe ma le pulega a le falemai.

Sa ta’ua e Ma’aelopa ia le iai o ni fe’ese’esea’iga o manatu, aemaise lava i tulaga o konakarate mo kamupani fau fale, o lo’o gafa ma poloketi a le falemai. Ma sa feagai foi le komiti faafoe ma fe’ese’esea’iga i le va o le pulega a le falema’i ma fomai ma tausima’i, e tusa ai ma tulaga faigaluega. Ma o nei fa’afitauli, e le fou, ae sa ia faamamafaina ia le tatau i le komiti faafoe ona fofoina nei faafitauli ma le fa’aeteete.

Na fesiligia foi e Utu ia Ma’aelopa, e tusa ai ma sona manatu i tiute ma’oti a le komiti fa’afoe a le LBJ, ona e le o se taimi muamua lea ua avea ai Ma’aelopa ma sui o komiti fa’afoe.

Ae ina ua mae’a le iloiloga ma palota ia le Senate, sa le pasia ai Ma’aelopa, i se palota e 7-4. O le lona lua ai lea o sui filifilia a le Kovana, ua te’ena e le Senate. O le vaiaso ua mavae, na le pasia ai e le Senate ia le susuga ia Theodore “Ted” Le’iato, e fa’aauau lana auaunaga mo seisi fa tausaga, i le Komiti o Faatonusili a le ASPA.

Na pasia e le Maota o Sui ia Le’iato i le aso Lua na muamua, i le latou palota e 12-4.

SI’ITIA PASESE VA’ALELE I LE VA O SAMOA E LUA

I se iloiloga a le Senate e tusa ai ma atugaluga a le atunu’u i le siitaga fou o pasese va’alele i le va o Samoa e lua, na manino mai ai, e na’o le kapeneta a le malo o Samoa, e mafai ona faia se faaiuga e tusa ai ma pili fou ia ua mafua ai si’itia ia tau o pasese.

E to’atolu ia ni molimau sa auai i le iloiloa, na faia ia Mati 10, 2026, lea na aofia ai Faigofia Manase mai i le ofisa vaalele a le Talofa Ea, o Tevana Sanley Hansen, mai i le ofisa a le Samoa Ea ma le Faatonu o Uafu ma Malaevaalele, ia Barney Sene.

I lea iloiloga sa saunoa ai Tevana, o le mafuaaga o le siitaga o pasese mo femalagaiga i luga o va’alele, i le va o Samoa e lua, ua mafua ona o le si’itaga o lafoga i le malae vaalele (departure tax) i Samoa. Ma o nei lafoga, e a’afia ai na’o tagata faimalaga va’alele, ae le o fa’amalosia i uafu. Ma o so’o se tasi lava e faimalaga mai i Samoa, i luga o vaalele, e totogia lenei lafoga.

E lua ni pili lea ua totogia – o le PFC (Passenger Facility Charge) ma le AFC (Aerodome Facility Charge).

O le PFC, e aofia ai le $4.50 (tupe Amerika) ma le $65 (tupe Samoa), ae o lea ua si’itia i le $80 (tupe Samoa. Ma e a’afia ai na’o pasese e 12 tausaga aga’i i luga. O ia tupe, e fa’aaogaina mo le tausiga o auaunaga a vaega tineimu i le malaevaalele.

O le AFC, e fou, ma e $100 (tupe Samoa), mo pasese uma e tu’ua Samoa, lea e fa’aaoga ai malae vaalele i Samoa. E tusa ai ma molimau mai i ofisa vaalele, e faaaogaina le tupe aoina a le AFC mo le tausiga o fale, totogi ai pili o moli.

Ma o le aofaiga atoa ua toe fa’aopoopo i le tau a pasese, e $115 tupe Samoa.

O le tau o le pasese, i le va o Samoa e lua, i le alu ma toe fo’i mai, ua sii i le $338.60 ma sa amata ona fa’amalosia ia Mati 1, 2026.

Na fesili le Afioga i le Peresetene o le Senate, ia Tuaolo M. Fruean, po o ai e iai le malosiaga e mafai ona taofia ai lenei siitaga fou. Sa tali ia sui mai i ofisa vaalele, e na’o le kapeneta a Samoa, e iai le malosiaga e faia ai se suiga. Sa saunoa Tuaolo, o tagata mai Samoa ia o lo’o pagatia i lenei siitaga, ae le o afaina ai tagata a Amerika Samoa. Ma o le a soalaupuleina lenei mataupu, i le fonotele i le va o ta’ita’i o malo e lua, lea o loma nei.

Na ta’ua foi e le sui o le Talofa EA, ia pemita 30 aso, e $50, mo le ulufale mai i totonu o Amerika Samoa. Ae mo pemita e ulufale atu ai ‘Nationals’ i Samoa, e $20 mo aso e 10, $30 mo aso e 15, $50 mo aso e 30 ma le $60 mo tagata e fa’aauau i atunu’u i fafo a latou malaga. O nei pemita, e totogi uma i le ofisa o le Konesula a Samoa.

Sa iloiloina foi le si’itia o le PFC i le malae vaalele i Tafuna, ae peitai, sa ta’ua e le o le Malaevaalele, le susuga ia Barney Sene, o ia ituiga si’itaga, e tatau ona ui atu i le malo feterale, ma e le faigofie foi Faatonu nei fuiaiga. Na ta’ua foi e Barney, o le PFC lea o lo’o aoina i Amerika Samoa, e pe a ma le $200,000 i le tausaga. E na te le’i fa’amaoti mai pe aofia ai ma faigamalaga a pasese a le Hawaiian/Alaska Ea.

Sa su’esu’eina foi i lenei iloiloga, ia le mafua’aga e le o afea ai e le Talofa Ea ia le malae vaalele i Fagalii, lea sa fa’aalia e le sui o lea ofisa vaalele, ona e puupuu ia le malae sese’e i Fagalii ma e ono leaga ai ia afi o vaalele.