TALA I LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LE PASIA E LE MAOTA O SUI IA LE TAUSITUPE FA’AOLIOLI, I LANA PALOTA LONA LUA

I lona palotaga lona lua mo le tofi o le Tausitupe a le malo, e pei ona sa filifilia mai e le Kovana, sa toe te’ena ai e sui o le Maota o Faipule, ia le susuga ia Brett Butler, ina ua na’o le to’avalu Faipule na lagolagoina lona tofiga fou, ae to’a 10 na tete’e.

I le ulua’i palota na faia i le vaiaso muamua atu, sa to’a 10 na pasiaina ia Brett, ae to’a 9 na tete’e.

I le iloiloga i le aso Tofi o le vaiaso ua tuanai, sa le’i auai ai Afioga i Faipule ia Lua’itaua Gene Pan ma Manavaalofa Tutuila Manase. Ae na taunu’u atu le Afioga i le Faipule ia Fagaima Larry Sanitoa, ua mae’a ona tolaulauina le faaiuga o le palota, ina ua amata vave ia tauaofiaga a le Maota o Sui, i lea taeao.

Ae ua mae’a ona ‘autasi ia Afioga i Senatoa, ma o latou pasiaina le avea o Brett Butler, ma Tausitupe a le malo.

Ua toe lafo atu nei i le Kovana, pe toe fa’aulu mai le suafa o Butler, i leisi tauaofiaga a le Maota Fono.

O le susuga ia Butler, sa avea ma sui Tausitupe talu mai Setema o le tausaga ua mavae ma o se tagata ua agava’a i le mataituina o tulaga tau tupe, ma sa avea foi o ia ma Faufautua i tulaga tau tupe, mo le Kovana.

TE’ENA E LE FAATONU O LE OFISA O SAILIGA MA LAVEA’I IA TU’UAIGA I LE FA’AAOGA SESE O TUPE A LE OFISA

Ua te’ena e le Faatonusili a le Ofisa o Saliga ma Lavea’i, le susuga ia Utumooe Alefosio, ia tu’ua’iga na tauala atu i se tusi, ma sainia e le to’atele o le aufaigaluega a le Vaega e Puipuia ia le Gataifale.

E pei ona sa ripotia e le Samoa News i se taimi muamua, sa ta’ua i totonu o lenei tusi ia ni tu’ua’iga i le fa’aaoga sese o se vaegatupe na fa’aagaga mo polokalama mo le fa’aaoga ma le saogalemu o va’a, e totogi ai ovataimi a tagata faigaluega o le ofisa.

O le aso 20 o Tesema, sa fa’ao’oina atu ai lenei tusi i sui o le Maota o le Senate, ma faia ai se iloiloga a le Komiti a le Senate mo le Puipuiga o le Saogalemu a le Mamalu Lautele, i lalo o le ta’ita’iga a le Afioga i le Taitaifono ia Senatoa Olo Uluao Letuli, i le aso Tofi o le vaiaso ua tuanai.

Sa talosagaina foi e le aufaigaluega o lo’o mataituina ia le gataifale, i totonu o le tusi, ia le toe fa’afo’i o le latou vaega, i lalo o le Ofisa a Leoleo, ona o le tulaga faaletonu o iai le latou siosiomaga faigaluegea, i le taimi nei.

Na o latou ta’ua ia so latou manaoga ina ia mafai ona faatinoina ma le atoatoa o latou tiute mo le faamalosia o le tulafono, e aunoa ma le a’afia o i latou i faafitauli o lo’o tula’i mai, i totonu o ofisa.

O se tasi o tu’ua’iga matuia sa ta’ua i totonu o le tusi, o le filifiliga e Alefosio o Misifoa Umi, e avea ma ta’ita’i o le vaega a le ‘Marine Patrol’. Ma sa ta’ua e le aufaigaluega ia le fa’atonuina e Misifoa, ia le aveina o se tasi o va’a a le latou ofisa (Siren), i Aunu’u, faapea ma se tasi o pasika fa’ase’e a’au.

Ua o latou ta’ua lea faaaiuga, o se tulaga o le a limiti ai le faatinoga o latou tiute, aemaise i taimi o fa’alavelave fa’afuase’i, ona ua toe ai nei na’o se va’a 21 futu (Zodiac), e tautuaina ia le va o Tutuila ma Manu’a.

I le iloiloga, sa auiliiliina ai e Alefosio ia polokalama ma le alualu i luma o le latou ofisa, talu ona avea o ia ma Faatonu, ia Fepuari o le tausaga ua tuanai. Ma sa ia fa’aleoina ia lona tu’uto ina ia atina’eina se agaga o le galulue faatasi, i lana aufaigaluega.

Ae sa saunoa foi le alii Faatonu, e ui i nei suiga faalelei i le tele o lala o le latou ofisa, o lo’o ia molimauina lava le le lagolago o le aufaigaluega ale Marine Patrol, ma o se tulaga, ua ia talitonu, ua afaina ai le sologa lelei o la latou galuega.

Sa faapea foi ona tolaulauina e Alefosio, i totonu o le iloiloga, ia le agava’a o Umi, aemaise ai o lana tautua i totonu o vaega’au a le Malo Tele, ma lona tomai i tulaga fai faiva, ma tulaga I femalagaiga i le va o Auasi ma Aunu’u.