TALA I LE LOTOIFALE
Pago Pago - AMERIKA SAMOA
TAITAIFONO TBAS: LE MANA’O TBAS I LE FALE TUAI A LE ANZ
Na te’ena e le Taitaifono o le Faletupe a le Teritori (TBAS), le Afioga i le Senatoa ia Togiola Tulafono, ia faamatalaga e faapea, o le tiutetauave a le TBAS ia le fale tuai lea sa iai le faletupe a Niu Sila (ANZ), i Tafuna.
O le mafua’aga o le faamatalaga a le alii Taitaifono, ona o se saunoaga a le Afioga i le Lutena Kovana, le matua ia Pulu Ae Ae Jr., i sui o vaega fa’asalalau, e faapea, ua mae’a ona tu’uina atu le fale i le malo o Amerika Samoa, ina ua tu’ua e le ANZ ia le teritori, ae ua talosaga le TBAS e latou te fa’aaogaina le fale.
Sa fa’ate’ia le Afioga i le Lutena Kovana, i le tulaga fa’aletonu na iai le fale i Tafuna, na o’o lava i moli ua ave’esea, o le lapisi na paepae solo i totonu ma le umi ona le tausi lelei o le fale ma ona meafale.
I se iloiloga a le Senate i le vaiaso ua mavae, sa fa’aleoina ai e Togiola ia le fuafuaga a TBAS, i le fa’ateleina o lona lala i Tafuna, ae e leai se fuafuaga mo le fa’atauina o le fale lea sa iai le ANZ.
Na faamanino e Togiola e faapea, ina ua o ese ia le ANZ, sa iai se manatu i le faigamalo ua mavae atu, e lisi le fale i le TBAS. Ae peitai, sa te’ena e le komiti faafoe a le faletupe ia lea fuafuaga, ona o faafitauli tau tupe na o latou feagai ai i lea taimi faapea ai ma le manaomia o le fesoasoani a le malo, ona o atugaluga na fa’atula’i e le Federal Reserve, e tusa ai ma le tupe amata a le faletupe.
Na faamanino e Togiola, ia le talosagaina o le tu’uina atu o le puleaga o le fale i lalo o le faletupe, e avea ai ma aseti a le faletupe. Sa taliaina lea talosaga e Kovana Lemanu, ae peitai, e le’i faamae’aina ona faia lea suiga, ae tula’i mai le faigamalo fou.
Sa ta’ua foi e Togiola, i le tula’i mai a le faigamalo fou i lalo o le ta’ita’iga a le Afioga i le Kovana Pulaalii Nikolao, ua le taliaina ai le talosaga a le komiti faafoe a le TBAS, ina ia pulea e le faletupe ia le fale i Tafuna. Ae sa fautuaina e le Kovana ia le faia o se lisi mo le fale ma le fanua, ae peitai, na te’ena e le komiti faafoe a le TBAS, lea manatu.
O se taimi mulimuli ane, na nofo malamalama ai le komiti faafoe a le TBAS, i le tu’uina atu e le malo ia le fale i Tafuna, e fa’aaogaina e le Ofisa o Fefaatauaiga, lea o le a tapenaina ma toe fa’aleleia le fale.
Sa ta’ua e Togiola ia faamatalaga e faapea na tu’uina atu le fale i le TBAS, ma sa ia ta’ua foi e faapea, na mafua ona tulaga faaletonu le fale, e pei ona ta’ua e le Lutena Kovana, ona o le Ofisa a le Kovana.