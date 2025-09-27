TALA I LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

PILI FA’AULU I LE MAOTA O SUI MO LE TOTOGIA O LIVI A TINA MA’ITAGA

Ua i luma nei o le Maota o Sui, ia se pili sa fa’aulufaleina e le afioga i le Faipule ia Melesio Gurr, e maua ai e tiga ma’itaga o lo’o faigaluega mo le malo, ia ni livi totogi.

E tusa ai ma fa’aupuga o lenei pili, e mafai ona agava’a se tasi mo lenei penefiti, pe afai ua atoa le 12 masina, o galue i totonu o le malo, ae e le’i o’o i aso e livi ai.

O lo’o faapea ona auiliiliina i totonu o le pili a le Maota o Sui, ia fa’atulagaga mo le totogia o lenei penefiti. Mo le ulua’i vaiaso se’ia o’o i le fa vaiaso pe a mae’a ona tu’u’ese’esea le tina ma le pepe, po o le mae’a ona vaetamaina le tamaititi/teineititi, o le a maua e le tagata faigaluega a le malo ia le 75% o a latou totogi masani.

A silia ma le fa vaiaso, o le a fa’apea ona pa’u mai i lalo, i le 50% o le totogi masani.

O se vaega taua o lenei pili, e tatau ona livi le tagata faigaluega, i vaiaso e soso’o, i le tausaga o le a fanau mai ai le pepe fou, po o le mae’a ai ona vaetamaina o fanau.

O le fa’atupeina o lenei pili, e mai i le tulafono ua ta’ua o le ‘Paid Maternity Leave Act’, lea ua fa’aagaga e le malo mo le atina’ega o ana tagata faigaluega faapea ma soifua maloloina lautele.

O le autu o lenei pili, e mo le lagolagoina o matua, i le suiga fou o latou olaga, e ala i se pepe fou po o le vaetamaina o fanau.

O lo’o ua ma’oti mai i totonu o le pili, le agava’a o so’o se tagata faigaluega a le malo, o le a maua se pepe fou, i vaiaso e valu, e livi ai, ae maua a latou totogi.

E le gata i lea, o le a fa’atagaina ai i lenei pili, le fa’aaogaina o fesoasoani mai i le malo feterale, e aofia ai foi ma vaegatupe e alagatatau mo le lagolagoina o tina ma aiga.

PILI A LE FONO E TOE AMATA AI FONOTAGA ‘ATOA O SAMOA’

O se i’ugafono aufa’atasi, a le Maota Fono, ua mae’a ona fa’aulufaleina, e toe amataina ai fonotaga, i le va o Samoa e lua (Atoa o Samoa), ma le auai ai foi o sui faitulafono a Amerika Samoa.

O le ‘Atoa o Samoa, o se avanoa e soalaupuleina ai e ofisa ma matagaluega o malo e lua (Amerika Samoa ma Samoa Tuto’atasi), ia auala e mafai ona galulue faatasi ai, o poloketi e mafai ona atina’eina ai malo e lua ma fa’amalosia ai mafutaga faale atunu’u ma le fa’ale aiga.

O mataupu ma’oti e aofia i nei fonotaga, o le toe fa’aleleia atili o tulaga o Aoaoga, polokalama e fa’amalosia ai tamaitai/tina, faapea le autalavou, sailiga o avanoa e atina’eina ai le tamaoaiga, o mafutaga fa’afetauaiga, o tulafono tau i femalagaiga, o le faamautuina o taumafa ma le fa’aleleia atili o auauanaga o le soifua maloloina.

Sa masani ona na’o le Ofisa o le Kovana ma sui mai i ofisa po o matagaluega a le malo, e auai atu i nei fonotaga, ae peitai, ua aofia i le pili fa’aulufaleina, ia le auai o sui faitulafono, aua so latou sao, i nei mataupu.