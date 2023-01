Tala o le Lalolagi

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

AE MALO FAIVA O GABE LARRY PULEIMAU TOGILAU - APHA COMPANY 35TH EN-BN:

Ua lagona le agaga fa’agae’etia ma le fiafia o matua sa nofo tapua’ia faiva o le Toa Samoa talavou o Gape Larry Puleimau Togilau lea ua mae’a lana BCT, pasi lelei ma ua soso’o fo’i ma lana AIT lea ua fa’au’u mai ai nei i Saint Louis Fort Leonard Wood , Missouri.

Lea ua maua e ia lona fa’ailoga o le Private First Class ia Ianuari 27, 2023, a’o i ai i lana Battalion o le Alpha Company 35th in Combat Engineering. O Gabe Togilau o se tasi sa fa’au’u mai le Laumua o le Toa i Tafuna i le tausaga e 2021. O lona fa’amoemoe e fia ulufale i se Kolisi ae fa’aauau fo’i ma lana tautua i le US Army e ala i lana Kamupani o auai ai nei.

“O lenei taumafaiga e le faigofie pe ana le fa’atasi mai le Atua i taimi uma fa’apea ma talosaga a’o tapua’i mai matua ma aiga. Fa’afetai tele lava le nofo tapua’i mai ina ia manuia nei taumafaiga uma o feagai ai.”

“Fa’afetai fo’i i le taumafaiga a le susuga Shaun Salanoa ma le latou auofisa, Ira Uiagalelei ma latou faufautua sa feagai mai i matou uma mai le amataga o le taumafaiga ua i’u manuia nei. Le susuga Capt. Taumaloto Too, ma Drill Sgt Vaivao. Fa’afetai lo outou fa’amalosi’au ma le agaga alofa mo i matou.” O se tala fiafia lea a Gabe Togilau.

O Gabe Larry Puleimau o se alo e fa’asino ia Grayson ma Tutuila Nauer Togilau o Nuuuli.

O lea lava fo’i le fa’aeaga na mafai ona ausia fa’atasi e Gabe Togilau ma le tasi o alo o Amerika Samoa fo’i o Lua Iopu. O i la’ua uma lava sa fa’au’u mai le Laumua o le Toa, ma e to’alua ai Toa Samoa sa fa’aeaina i lea fa’au’uga ia Ianuari 27, 2023, Aso Faraile na te’a nei.

FA’AMAVAE ALOA’IA MAI PALEMIA O NIU SILA - JACINDA ADERN:

O Ianuari 18, 2023, ua fa’amauina i le lalolagi ua fa’amavae aloa’ia mai ai le tamaitai sili ona talavou sa avea ma Palemia o Niu Sila mai lona tofiga taiulu o lona malo sa tula’i ai, ona ua ia mautinoa lava, e le toe gafatia e ia ona tau’avea ona tiute o se Palemia o lona malo.

Peita’i, e ui ina ua mae’a fa’ailoa mai lana fa’ai’uga mautinoa ua faia, ae ua fa’ailoa mai fo’i, ona o ala fa’atulafono o le a tumau ai pea o ia e fa’atino ona tiute i lea nofoa, se’ia oo ia Fepuari 7, 2023. Ua ia fa’apupula atili fo’i, e le o i ai fo’i sona manatu e toe tauva i le isi palotaga fou lea e faatautaia i Niu Sila ia Oketopa 14, 2023.

“Ina ua mae’a ona tula’i mai le tofi mo le ono tausaga ua mae’a nei, ma feagai foi ma nisi o mea e sili ona faigata na a’afia ai le atunuu lautele fa’apea le lalolagi atoa, ia te a’u lava ia, ua fa’amuta ai nei le tautua. O a’u ua na’o se tagata, ua fa’apena fo’i sui uma o lo’o tauva mo tofiga fa’alemalo, ma e le toe i ai fo’i se taimi ou te toe manatu ai i se isi tofiga fa’apea i le malo.” O se manatu lea ua fa’ailoa manino mai e Adern a’o fa’afofoga lona atunuu atoa.

“Ou te iloa lelei o le ta’ita’iga o se atunuu, o se galuega sili lea i soo se tasi e fia galue mo lona Malo, ae o lo’o toina mai lea tofiga maualuga ma ona fo’i tiga ma mamafatu, ma afai ae lagona loa e se ta’ita’i ua

faigata, e tatau ia te ia ona faia le mea e tatau ina ia sologa lelei le faigamalo a lona atunuu. Ua ou iloa, lo’u gaogao i’i, ua le lava fo’i le malosi e tatau ai ona fa’aauau ai le tautuaina o Niu Sila le atunuu pele.”

O lenei fa’aiuga a le tamaitai Palemia na fa’ate’ia ai le to’atele o le atunuu, aua ua ia mua’i fa’ailoa atu fo’i i le fonotaga a le Pati a le Leipa lea fa’aiuga ua ia faia.

“Ua oo mai le taimi e fa’ailoa atu ai, ua ou le toe gafatia ona faaauau le tofi, a oo loa ina e mautinoa ua le gafatia le tofiga, e tatau loa ona fa’amavae. O lea ua ou mautinoa lea tulaga, ma e fa’afetai atu ai mo le taimi sa galue ai ma outou sapaia le fa’amoemoe na tatou fa’ataunuu mo le atunuu. Ae ua uma le taimi.”

E to’atele nisi sa matua fiafia i le nofoa’iga a le tamaitai talavou 37 tausaga le matua, lea sa amata mai i le 2017, ma sa iloga le lelei o ana fuafuaga faataoto mo Niu Sila i le vaitau o le Covid-19, e aofia ai fo’i ma faiga fa’aterarisi sa a’afia ai le a’ai tele o Karaiesetete ma le maugamu na pa i le White Island.

O ni fa’alavelave matuia i le atunuu, ae sa iloga lona tula’i mai e ta’ita’ia le atunuu, i na vaitau fita.