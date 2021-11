TALA O LE LALOLAGI

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

FA’AMAOSIA FAIA TUI PUIPUIA KOVITI-19 TAGATA FAIGALUEGA A LE MALO

Ua fa’ailoa i se fa’aaliga fa’alaua’itele a Kovana Lemanu PS Mauga i le aufaigaluega uma a le Malo, ina ia mautinoa ua faia uma latou tui puipuia o le Covid-19, afai e leai, ua tuuina mai le avanoa e fa’amuta ia Tesema 15, 2021, ia oo atu i ai, ua mae’a faia.

O lea vaega o le poloa’iga fa’alaua’itele, ua avea ma se tasi o vaega fa’aopoopo o le Fa’asa o lo’o fa’amamalu nei mo le Covid-19 i le teritori atoa.

O le fa’aupuga fou o lea vaega o le fa’asa ua fa’aofi nei mo le fa’amamaluina ua fa’aupuina:

“O Tui Puipuia uma o le Covid-19 ua fa’amalosia mo tagata faigaluega uma o so’o se vaega ma matagaluega o le Malo o Amerika Samoa e aotelega uma ai tagata faigaluega tumau fa’apea ma tagata faigaleuga fa’akonekarate fa’apea fo’i ma sui tofia e galulue i tofiga fa’afaigamalo.

Ua fa’atulaga le fa’amalosiga a’ia’i o lenei maga o le Fa’asa mo le Covid-19, ia mae’a usita’ia e tagata faigaluega uma, ma fa’aoo a latou fa’amaoniga i le Ofisa o le Matagaluega o Tagata Faigaluega a le Malo, a’o le’i pasia Tesema 15, 2021.”

Ua fa’ailoa fo’i, o le fa’aupuga o le mae’a ona faia o tui puipuia nei, e aofia ai le mae’a lelei ona faia o tui e lua, pe tasi fo’i e pei ona fa’atulafonoina, e mautinoa ai ua malu puipuia oe mai le Covid-19.

Ua tumau pea le puipuiga malu o le ulufale mai ma le ulufafo atu o tagata mai le tatou Teritori ma e taumafai atili pea ina ia mae’a faia tui puipuia o le 80% - 90% o le faitauga aofa’i o le atunuu, o e ua tatau ona faia tui puipuia.

E tusa ai o le fa’atulagaga o nei tui puipuia e lua, e 21 aso e va ai le tui puipuia muamuao le Pfizer ona toe faia lea o le tui lona lua, peitai o le Moderna e 28 aso e va ai le ulua’i tui ma le tui lona lua. O lo ua lava le taimi e tima’ia ai le mamalu o le aufaigaluega a le Malo aua o le aso 24 Novema e mafai ai ona faia le tui muamua o le Pfizer, ae toe faia le tui lona lua ia Novema 17 e mafai ai ona faia le ulua’i tui, ae fetaui ai ma le tui lona lua ia Tesema 15, 2021.

O tagata uma e toe talosaga mai ini avanoa faigaluega i le malo, o le a le toe talia se latou talosaga pa afai o le a tuana’i Tesema 15, ae le’i faia ou tui puipuia nei o le Covid-19.

O soo se tagata faigaluega o le a le mafai ona ia taua’aoina sona pepa fa’amaonia o ona tui puipuia o le Covid-19 ua mae’a faia, o le a fa’amalolo mai ona tiute i le galuega. O le a fa’asa ona toe ulufale i so’o se ta’avale, fale ma ofisa o le Malo o lo’o galulue ai nisi o tagata faigaluega a le malo, ma tagata lautele fo’i.

O le a le toe mafai foi ona fa’atagaina lea tagata i soo se nofoaga o loo lisia e le malo ma fa’atautaia mai ai galuega a le Malo i le taimi o totoe o lona avea ai ma tagata faigaluega a le Malo. I le taimi ua fa’amalolo mai ai lea sui mai lona tofiga i le malo, o le a fa’aaogaina ona aso livi, peita’i, afai e leai ni ona livi o totoe, o le a le toe maua sona totogi.

Ua i ai le avanoa ua tuuina mo nisi uma e faigaluega, ae ua fa’ataga fa’aletulafono tau le soifua maloloina ona le faia ni o latou tui. O lo’o i ai i latou ua fa’amautu mai e Foma’i e le tatau ona faia tui puipuia nei e i latou ona o gasegase o lo’o maua ai, e tatau ona fa’aoo ane uma nei faamaoniga i le Matagaluega o Tagata Faigaluega, e aofia ai ma i latou o lo ua i ai talitonuga fa’ale-fa’atuatuaga o Ekalesia o loo tapua’i ai, ina ia le faia ai ni o latou tui puipuia nei o le Covid-19.

“Ua mae’a faia uma e le Malo lona tulaga o le fa’alauiloa atu o mea uma e ao ina faia e tagata uma o lo’o papa’a’ao i Amerika Samoa, ina ia mautinoa ai o lo ua tapena Amerika Samoa, ina ne’i lutia i le Covid-19. Malo lava le onosa’i ma le fa’apalepale i le aufaigaluega, aua e faia mea uma ae matau i le saogalemu o i tatou uma fa’atasi. O le mea mautinoa, e le o toe fa’aititia le faitau aofai o e ua maua i lenei fa’ama’i, ma ua sosolo lava i le lalolagi atoa, ma ua toe fa’atetele a’e fo’i lea faitauga i le vaitaimi nei. O lea e le’i ausia lava e i tatou le faitauga o lo’o mo’omia ona fa’ao’o i ai le tuiga, o lea ua toe tima’i atu fo’i, ina ia fa’autagia, fai o tatou tui puipuia ia ausia le 80% - 90 % o le faitauga ua mae’a malupuipuia i le tui o le Covid-19,” o se saunoaga lea a le kovana.

“E le’i faigofie ona faia lenei fa’aiuga e lo’u nei ta’ita’i fa’atauva’a ae ou te fa’afetaia le fa’amalosi’au mai o le tatou sui Kovana le ta’ita’ifono ma le Komiti Fa’afoe o le Covid-19 ina ia fa’ataunuu uma tiute e ao ina faia e le Malo, ia le tu’ua se tasi e le’i fa’amalamalamaina ma silafia le ogaoga o lenei fa’ama’i, ma lou fo’i va’ai i le isi ou uso, i avea oe ma fa’apogai o lona maua ai i lea fa’ama’i, pe a o’o ina ulufale mai i le atunuu,” o se vaega lea o le saunoaga a le kovana.

TOETELE LA’EIA LE MALU A TAMAITAI SAMOA MONI - NAI LO LE MALOFIE A SOGAIMITI:

Ia mua ia ma fa’asao! Ua mae’a le “Faaaliga #16 o le Tatau” sa alofaiva i ai le tamaitai o Tisa Fa’amuli ma le mamalu lautele sa latou sapaia lea fo’i fa’amoemoe taua, aua o le Malofie a tamaitai ma Alii Samoa moni, o se measina a Samoa, e iloga ai fo’i ona tuese ma tumati’e Samoa i le lalolagi i lana lea agaifanua.

O le tala mai, na to’atele atu i latou sa auai ona ua mae’a la’eia le Malu a Tamaitai na lo le Malofie a Sogaimiti i lenei tausaga. O le fa’aaliga lenei sa fa’amautu a’ia’i i le aso Toona’i ma le aso Sa ua te’a, ma sa faia lava i lona nofoaga autu i le Tisa’s Barefoot Bar & Grill i Alega.

E to’alua sui iloga sa vala’auina mo se folasaga ma ni saunoaga fa’amalosi’au i le fa’amoemoe e ala i sootaga fa’atafa’ilagi, lea tuuina ai le saunoaga muamua i le afioga le Palemia Tamaitai o Samoa, o se tasi fo’i o lo’o lae’ia le Malu a Tamaitai Samoa, Fiame Naomi Mata’afa. O le sui lona lua o le faipule a Amerika Samoa i le Konekeresi, Uifa’atali Amata.

O nei saunoaga uma ua folasaga taua e tusa o le taua o le La’ei Samoa Moni, o lo’o ua mafai ona feso’ota’i ma fa’afofogaina e le mamalu lautele i so’otaga fa’atafa’ilagi a le “Tatau Fest #16” i le facebook ma le latou Uepesite poo le Itulau a le Tisa’s Tatau Festival #16 2021.

O nisi o fa’ailoga fa’apitoa sa mafai ona fa’alauiloa ma taua’aoina i lenei tausaga: Joe Ioane o le Off The Rock – Google Survey Best Contemporary Atisi; Su’a Wilson Fitiao- Google Survey Best Traditional Tattoo Artist (Tufuga); Princess “Jahnillican” Va’a: Manumalo i le Malu TikTok Siva Competition; ma Jenny Tominiko & Merieni Seumanu: Malo i le Group Malu Tiktok Siva Competition.

Fa’afetaia e Tisa Fa’amuli i latou uma sa tofu sao mo le fa’amoemoe i lenei tausaga. E pau fo’i lenei o le fa’aaliga tele sa le mafai ona tolopoina pe le faia i le tausaga 2020, ma o se fa’ailo lea o le naunauta’i o Tisa, ia faia le mea sili e fa’atumau ai lea agaifanua a le atunuu.

Sa maua le feso’ota’iga fa’aauau ma le to’atele o e uma e masani ona auai, nisi fo’i sa fia auai mai atunuu i fafo, ona o le fa’asa o le Covid-19 ma ona aiaiga, ua le mafai ai ona pa’au mai e auai i le fa’amoemoe o lenei fo’i tausaga. Peita’i, ua fa’amoemoe e feololo atu avanoa e maua mo le auai ai i le 2022.

“O lenei fa’amoemoe, e tima’ia ai pea le tupulaga talavou, o i latou na o le lumana’i fo’i o lenei agaifanua a Samoa,” o sana tala lea ma le fiafia, aua o lenei tausaga, ua to’atele mamao le vaega a sui talavou na mafai ona auai.