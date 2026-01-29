Sulufa’i se tina i le fale a ona tuaoi ina ua amata ona leoleoa lona to’alua

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le afiafi o Tesema 22, 2025, na o’o atu ai se ripoti i le ofisa a leoleo, i se fa’alavelave i le afioaga o Pavaiai, i le va o se ulugalii ma se aga’ese.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le malo, na vala’au atu se tina loto mafatia, i leoleo, i le fa’amata’uina o ia e lona to’alua, i se aga’ese, i totonu o le latou fale. E taunu’u atu leoleo, ua leai le tamaloa (le na molia). Ae sa na’o le tina na a’afia, na sulufa’i i le fale a lona tuaoi.

Sa ia (tina) faamatalaina i leoleo le fa’alavelave na tupu, e faapea, na moe lona to’alua (le na molia) i le afiafi, ae alu i le fale a lona tuaoi. Ma a’o iai i totonu o le fale a lona tuaoi, sa fa’ate’ia o ia, i le pa’o mai o se tagata i le faitoto’a, o lona to’alua ua ala i luga ma taumulimuli atu Ia te ia.

Sa faamatala foi e le tina na a’afia, le amata ona ‘e’e leotele o lona to’alua (le na molia) ma faatonu o ia e sau i fafo o le fale. Ona o le saua ma le palauvale o faamatalaga a lona to’alua (le na molia), na o’o lava i tuaoi, ua fefefe ai foi.

Na sau i fafo le tina na a’afia ma amata ona savali aga’i i le la fale, ae o le taimi lea o lo’o ‘e’e atu lona to’alua (le na molia) ia te ia, ma faapea atu, o le a ia (le na molia) tipitipiina o ia i se aga’ese. Ma sa ta’ua e le tina na a’afia, ia lona fefe tele i faamatalaga a lona to’alua (le na molia) ona e na te iloa, o lo’o teu se aga’ese i totonu o le la fale.

Ina ua fesiligia e leoleo ia le mafua’aga na le fiafia ai le na molia, sa faamalamalama e le tina na a’afia, ia le tu’ua’ia o ia e lona toalua (le na molia), i lona tu’ua o le fale e aunoa ma le faailoa atu ia te ia (le na molia). Sa ta’ua e le tina na a’afia, o lo’o iai se talitonuga i le na molia, e tatau ona fa’ailoa atu muamua ia te ia, ia so’o se taimi e tu’ua ai e le tina na a’afia, ia le fale.

Sa fa’aauau ia le faamatalaga a le tina na a’afia, ina ua toe taunu’u i le la fale, sa ia lagona ia se pa’o mai i le itu o le fale lea e masani ona teu ai le aga’ese, ma na ia va’aia ia lona to’alua, o u’uina ia le aga’ese ma savali atu i le itu o le fale o lo’o iai o ia (tina).

O iina na toe tamo’e ai i fafo ia tina na a’afia ma agai atu i le fale o lona tuaoi, ma vala’au ai loa leoleo.

Sa faapea foi ona talanoa ia leoleo ma se molimau, na iai i le fale o le tuaoi i le taimi na tupu ai le faalavelave. Ma na faamaonia e le molimau ia lona lagonaina o se pa’o leotele i le faitoto’a, a’o fili e le tina na a’afia, ia lona ulu. Ma ia lagonaina le leo o le na molia, o ‘e’e ma faatonu le tina na a’afia, e alu atu i fafo.

Ae na ta’ua foi e le molimau, ia lona le iloa po o le a le mea na tupu ina ua toe fo’i atu le tina na a’afia ma le na molia, i lo la fale. E na te le’i va’ai i le alu o le na molia, i le aumai ia le aga’ese, ae sa ia fa’amaonia ia le leotele o le misa a le ulugalii, i fafo.

Na fa’ailoa atu e le tina na a’afia, i leoleo, ia lona fefe, ina ne’i toe fo’i atu lona to’alua (le na molia) i le po a’o moe, po o lona le iloa o le taimi e toe fo’i atu ai, ma faia se tulaga ia te ia.

Sa taumafai leoleo e saili le na molia, ae peitai, e le’i maua o ia i lea afiafi.

O le moliaga na faia e faasaga i le na molia, na aofia ai le Faatupu Vevesi i totonu o lona aiga – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe i le va o le $150 ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

E leai se tinoitupe na fa’atulagaina e mafai ona tatalaina ai le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.