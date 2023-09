Pule a’oga, kolisi fa’afaifeau i Fiti, Professor. Dr. Upolu Luma Va’ai

Suva - FIJI

Ua fa’ailoa mai se tasi o se alo o Samoa ua avea nei ma Pule A’oga o le Kolisi Fa’afaife’au i Suva Fiti, lea fo’i e auina atu i ai nisi o A’oao fa’au’u mai le Seminare i Kanana Fou i so’o se tausaga e mae’a ai latou fa’au’uga o Faife’au A’oa’o ua mae’a le 4 tausaga o a’otauina mo le galuega a le Atua.

O le Pacific Theological College (PTC) i Suva, Fiti e auina uma atu i ai a’oa’o mai le Ekalesia EFKAS, EFKS ma le A’oga Fa’afaife’au i Piula a le Ekalesia Metotisi Samoa ma Amerika Samoa.

Ua mae’a umia e lea alo o le atunuu ona fa’ailoga maualuluga e aofia ai le Bachelor of Divinity [BD], MA, ma le PhD fa’apea ma le tusi pasi Fa’apolofesa i Mataupu Silisili lava o le Tusi Pa’ia. O lenei fo’i Auauna a le Atua , na mae’a mautu lona tofi o le Faife’au i le Ekalesia Metotisi i le tausaga e 1999 ma ua tofia nei e avea ma pule a’oga lona 9 i le Kolisi Fa’afaife’au lea i Suva Fiti, poo le PTC.

O le uluai alo o Samoa sa mua’i oo i lea fo’i tulaga i le PTC o le susuga lea a Rev. Dr Faitala Talapusi mai le tausaga e 1992-1994.

O matua o le susuga le Fa’afeagaiga ua avea nei ma Pule A’oga i le PTC, isi ona tama o LI’amanaia Lesa Luma Mata’utia Va’ai mai Sataua, Vaisala Fogasavaii mai Salafai fa’apea fo’i Sa’anapu mai Upolu. O si ona tina o Fa’afua Tuimaseve Asiata Luma Vaai mai Satupa’itea ma Papa Sataua i Savaii. O lona ola a’e sa matele ina fafau mai a’oa’oga tau le faia o galuega e feso’ota’i ma le galuea’ina o le laueleele ma le fagota fo’i i le Sami, ae o ia fo’i sa avea ma tagata lotu i le EFKS i Satupa’itea, ao le’i liua ane e avea ma se totino o le Ekalesia Metotisi mulimuli ane i le olaga lava i Savaii.

Ina ua siitia mai lona aiga i Amerika Samoa, sa ulufale o ia i le a’oga maualuga a Tafuna i le vaitau tonu fa’ato’a amatalia le a’oga maualuga lea, ma sa filifilia o ia e avea ma Peresetene o le latou vasega fa’aiuaso i le tausaga a’oga 1997. O ia foi sa avea ma togisilia i lana vasega fa’aiuaso o lea tausaga aoga, i lona togi na ausia e GPA 3.9 i ana mataupu uma na tauavea i a’oa’oga maualuluga a le Teritori o Amerika Samoa.

Na te’ena e ia le avanoa sa ia mauaina e a’otauina ai i se kosi na te filifili ai i le Iunivesite o Washington, ae ua agaga o ia e ulufale i le a’oga fa’afaife’au a le Trinity Theological College i se polokalama na ofoina atu mo a’oa’o a’o’oga i le Kolisi Fa’afaife’au i Piula.

I le tausaga 1998, o le susuga Prof. Dr Upolu Luma Va’ai o se tasi o le to’alima na agava’a e auina atu i lea polokalama fa’fesuia’i a Trinity ma Piula.O le igoa fa’aperetania o lea polokalama ua fa’ailoa mai “Towards a Theology og Giving with Reference to the Methodist Church of Samoa.”

I le tausaga e 2002, na toe toina ai ia Upolu Luma Va’ai le sikolasipi mai le Uniting Church of Australia, e tausailia ai lona Masters in Theology I le Kolisi Fa’afaife’au i Brisbane, Ausetalia.

Ona sa iloga fo’i ona tumati’e lana taumafaiga lea i le sailiga o lona Masters ma fa’au’u mai ai ma le manuia, na toe ausia ai e ia le agava’a e tausailia ai lona tusi pasi o le Doctor of Philosophy i Griffith University i Ausetalia lava, ae o le taimi lava fo’i lea e tasi ua avea ai o ia ma Faia’oga i le Kolisi Fa’afaife’au i Brisbane. Ua na’o le lua tausaga ma le afa na ia sailia ai lona fa’ailoga PhD i Ausetalia, ama ua tatou iloa lelei lava, o se taimi sili lea ona puupuu ua sailia ai nei ituaiga o fa’ailoga maualuluga i le itu i sisifo o le Kelope. O le masani lava o le 5 -7 o tausailia.

Sa ia saunoa e fa’amatala le ‘auga o lana pepa na fa’apupula ai le faigata ma le maualuga o le fua e ao ina ausia e i latou e le tele se tamaoaiga pe afai e avea ma totino o Ekalesia eseese i Samoa. E taumafai lava i latou ia faia le mea sili, ae le o le fa’avavai.

I le tausaga e 2014 na se’e atu le susuga le Faife’au ma le aiga i Fiti e alaala ai ina ua tofia mai e pulea le Kolisi Fa’afaife’au a le Pacific Theological College i Suva, Fiji, e ta’ita’ia le itu o a’oa’oga tau Mataupu Silisili o le Tusi Pa’ia ua aoaoina ai Faife’au o lo’o tausailia fa’ailoga.

I le tausaga e 2018 ua tofia ai loa o ia e le Komiti Fa’afoe o le PTC ina ia avea ma Pule Aoga o le KOlisi Fa’afe’au lea, ma o le lona 9 lea i ai o Pule ua soloa’i atu i le pulega a le PTC talu ona fa’atula’ia lea Kolisi Fa’afaife’au.

O lea alo o le atunuu, ua iloga mai le lelei tele o lana fa’afilosofia i tulaga o le sootaga o le tagata ma lona si’omaga na foafoa e lona Atua, ma e lalamua fo’i i lona taofi le toe fo’i sa’o o le tagata e tausimea lelei a lona Atua ma ia fo’i o se tasi e agaga tele i le fa’aolaola lelei ma taofiofia mai le leleiga o le Siomaga o le tagata i la le tino ae ia silisili i le va ma lona Atua na foafoa mea lelei.

O ia o se tasi e matele ina sulufa’i mai i ai nisi o a’oa’o tausailia tusi pasi maualuluga ei i ana sailiga ma fa’amaumauga, e fesoasoani ai i a latou pepa e pasia ai latou fa’ailoga ma ua fa’amauina ona avanoa e suesue ai mo ni fa’amaumauga mai Iunivesite o Westen Cape i Aferika. O ia o le ta’ita’ifono i le tele o a latou Komiti Eseese i lena Iuniveste.

O ia o le totino o le Komiti Faufautua a le Komiti Fa’afoe a le Laudato Si Institute o le Iunivesite o Oxford.

O Dr Upolu Luma Va’ai o se tasi o sui na latou fa’atuina le Pacific Itulagi Research Network maua avea ai lana susuga le Faife’au ma sui usufono i le G20 Interfaith Summit, lea e mulimuli mai le latou fonotaga taua lava pe a mae’a le fonotaga a le G20 Leaders Summit i tausaga ta’itasi.

E tele lava avanoa lelei o lo’o maua e lea Ta’ita’i o le Ekalesia e saunoa faapitoa ai i fonotaga tetele fa’avaomalo, ae maise o lo’o lalamua lava o ia e fesoasoani i pepa tusia ma fa’amaumauga i le aoga o le fetufa’i e ala i le faatuatua ma le va fealoa’i o tagata eseese mai lanu eseese ona e aotelega i tatou uma i le silafaga pa’ia a lo tatou Atua e to’atasi.

O lo ua mae’a mautu le mafutaga fa’aleaiga a le susuga le Faife’au Ta’ita’i i le tina o le fanau, Tuamasaga Upolu Luma Va’ai, ma e to’a 4 o la’ua alo: Iemaima Taelotuma Jennifer, ma le toatolu o aloalii: Century Upolu, o se tasi foi o lo’o solisoli tulaga a’ao i lona tama ma ana taumafaiga i a’oa’oga ina ua ausia e ia le togisilia o se Samoa muamua i le aoga a Grammar School, Suva Fiti i le tausaga e 2016 i le vasea fa’aiuaso poo le Level 12.

O isi ona atali’i ua aofia ai Luma Junior ma Logan Taumafaisautauiviinuuese Va’ai. Faafetai i le susuga le Failauga o le Upu i lana fa’aea e ala i le sailuga o le atamai ma o se faaeaea lea i le Atunuu ae tau ina viia ai le Atua!