POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LOKA SE ALII INA UA NOFO MA TOGI LONA TUAFAFINE I SE SAMALA

O le aso 23 o Iuni, 2026, na molia ai se alii mai Faleniu, ina ua tu’ua’ia o ia, i lona tau’ai o lona tuafafine, i se samala ma nisi meafaigaluega, ina ua atoa le lua aso o le la misa, lea na i’u ai lava ina valaau leoleo.

Sa molia le alii o Epeli Vehikite, i le Faatupu Vevesi ma le Fa’ao’olima.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na tupu lenei faalavelave i le 8:30 i le afiafi ma ina ua taunu’u atu leoleo, ua sola ‘ese ia Epeli (le na molia) mai i le latou fale.

Ina ua fa’atalanoa e leoleo ia le tuafafine a Epeli (le na molia), lea na a’afia i lenei mataupu, sa ia ta’ua e faapea, e tupu le faalavelave, ae o le taimi lea, o lo’o ia (tuafafine) taumafai e kamuta le latou ‘ea malulu (AC). I le faiga o lana galuega, sa tape ai e le tamaitai ia le ‘breaker’ mo le latou fale mo sina taimi pu’upu’u, ona ia toe ki ai lea.

Ae ina ua alu atu i le umukuka e tapena ia mea’ai mo a latou fagafao, sa fa’ate’ia o ia, i le alu atu o lona tuagane (le na molia) ma ‘e’e atu ia te ia (tuafafine) ma palauvale atu.

Ina ua fesili atu le tamaitai i lona tuagane (le na molia), pe aisea ua ita ai, ma se faamoemoega, e faafilemu le mataupu, ae peitai, na ‘a’apa ia le na molia, i se samala ma togi ai lona tuafafine. E ui ina sa le lavea le tuafafine, ae peitai, o le masau o le togi, na lele ai i fafo o le fale ia le samala.

Sa ta’ua e le tamaitai, ina ua faatonuina o ia e leoleo, e faasino atu le mea pa’u ai le samala, e na te le iloa po o fea sa lelea iai le samala. Ma na vaaia foi e leoleo, le leai o ni uaea (screens) i le faamalama.

Na faamatala foi e le tamaitai, e faapea, sa le gata i le samala, ae na faapea foi ona tau’ai o ia, e lona tuagane (le na molia) i nisi meafaigaluega. Ae peitai, e leai se meafaigaluega, na tau i le tamaitai.

Sa faatalanoa foi e leoleo ia le tama o le aiga, o ia lea na valaau i leoleo, mo se fesoasoani. Ma na faamatala e le tama o le aiga, sa le i iai o ia i le umukuka, i le taimi na tupu ai le faalavelave. Ae sa ia lagonaina ia le pisa mai i le umukuka ma ia savali atu iai, ma ia vaaia ai le le fiafia o lona atalii.

Sa faamatala e le tamaloa ia le fa’aauau ona palauvale leotele ia lona atalii (le na molia) ma faamisa i totonu o le fale. Sa ia (tamaloa) fesili atu i lona atalii (le na molia) i le mafua’aga o lona le faifia, ae sa le tali mai le na molia, ae fa’aauau ona ‘e’e i lona tuafafine.

O le mea lea na tuli ai e le tama o le aiga, ia le na molia, i fafo ma le fale. Ae musu le na molia. Ma na fa’ato’a tu’ua e le na molia, ia le fale, ina ua vala’au e le tama o le aiga, ia leoleo.

Sa ta’ua foi e le tama o le aiga, ia le tupu so’o o faalavelave faapenei, i le latou aiga ma a faafalepuipui muamua lona atalii (le na molia), ona o le faatupu vevesi.

Ina ua mae’a ona fa’atalanoa e leoleo, ia tagata o le aiga, sa o latou agai atu loa mo le sailiga o le na molia, ae peitai, ona ua malu le afiafi ma ua pogisa, sa le mafai ai ona maua o ia (le na molia), i lea afiafi.

Ae e le i tu’ua e leoleo ia le fale o le aiga na tupu ai le faalavelave, sa o latou faatonuina ia le tama o le aiga ma lona afafine, ina ia vave logo atu le ofisa a leoleo, pe a toe fo’i atu Epeli (le na molia).

O le te’a o le 9 i le taeao na soso’o ai, Iuni 24, sa toe valaau atu ai le tama o le aiga, i le ofisa a leoleo, i Tafuna, ma fa’ailoa atu iai, le toe fo’i atu o le na molia, i le fale. Sa faapea loa ona toe agai atu leoleo, ma ave faapagota ia le na molia.

O moliaga na faia faasaga ia Epeli Vehikite, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e o’o atu i le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e o’o atu i le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

LOKA SE ALII UA NOFO MA FAAFEFE IA SE TAMAITAI MA NISI O LE AIGA, I LE OTI

O le aso 19 o Iuni, 2026, na fa’afeso’ota’i ai e se tina loto mafatia, ia le Ofisa a Leoleo, i Tafuna, ma ripotia ai se alii o lo’o faatupu vevesi i totonu o le latou fale, ma lona faafefeina o tagata o le aiga, i le oti.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na fa’afeso’ota’i e se tamaitai ia le ofisa a leoleo, mo se fesoasoani fa’avavevave, ona o le alii o Maota Sua (le na molia), o lo’o faatupu vevesi i totonu o le latou fale, ma talepe meafale, faapea ma le fa’amata’u ia latou o lo’o i totonu o le fale.

Na fa’ailoa atu e le tamaitai, i leoleo, ia le faamata’u o ia e le na molia, i le fa’aaogaina o se naifi e tipi ai lona gutu. O le mafua’aga lea na ‘a’apa atu ai le tamaitai, i leoleo, ina ne’i faateteleina le mataupu.

A’o talatalanoa leoleo ma le tamaitai na a’afia, sa o latou faalogoina se tagata, o ‘e’e mai i totonu o le fale ma agai atu ai loa leoleo, e fai a latou su’esu’ega. Ma va’aia ai le na molia, o savali atu i totonu o se potu moe, ma mulimuli atu ai leoleo ma ave faapagota o ia, ma ave atu i fafo, i le taavale a leoleo.

Sa fa’amautu i su’esu’ega a leoleo, ia le nonofo faatasi a le tamaitai na valaau i leoleo ma le na molia, ma lona to’alua. Ma na faamatala e le tamaitai na valaau i leoleo, ia le fo’i atu o le na molia, i le fale, i le 7:30 i le afiafi ae ua fa’asua’ava.

Ae ina ua fesili atu lona toalua po o fea sa iai, na oso le le fiafia o le na molia ma amata ona palauvale leotele, a’o fealua’i i totonu o le fale. Ina ua o’o i totonu o le umukuka, na amata ona ia tau’aia mai ia ulo ma falai, a’o fa’aauau pea ona laulauvavale.

Na uma lea, ae amata ona tatu’i e le na molia, ia puipui o le fale ma se’i se faamalama, ma taumafai e ta ai lona to’alua.

Sa talitutusa ia le faamatalaga a le tamaitai na a’afia, ma le to’alua a le na molia. Na ta’ua e le to’alua a le na molia, o se fesii faigofie, ae na to’atama’i ai lona to’alua (le na molia), ma amata ona tau’ai solo ulo ma falai mai totonu o le umukuka, palauvale ma ‘e’e solo.

Na fa’ailoa atu foi e le to’alua a le na molia, ia lona taumafai e fa’ato’ato’a ia le alii, ae peitai, na atili ai ona faatetelaina lona faatupu vevesi. Ma sa ia (toalua) lagona le fa’amata’u a lona to’alua (le na molia), i le tamaitai na valaau i leoleo, i le fa’aaogaina o se ma’a e tipi ai lona ua.

O moliaga o Maota Sua, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e o’o atu i le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e o’o atu i le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Faaleaga o meatotino i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e o’o atu i le $500; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe na faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai o ia i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.