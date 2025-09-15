POU TIUTE A LEOLEO

MOLIA NI ALII SE TOALUA SA INU PIA I TOTONU O SE TAAVALE SA FEALUAI I LUGA O LE ALATELE

O le vaveao o le aso 19 o Iulai, 2025, na taofia ai e leoleo ia se taavale i Utulei, na agai atu i Sasa’e, ina ua va’aia le oso o le alu tautevateva o le taavale i luga o le alatele. Ma ina ua taofia e leoleo le taavale, sa maua ai ni alii se to’alua ma se tamaitai e to’atasi, o ia lea na fa’afoea le taavale.

O le avetaavale, o el tamaitai o Victoria Talaeai, ma lana pasese e to’alua, o Malo Asuelu, sa nofo i le nofoa a le pasese i luma, ae o Eli Situa, sa i le nofoa pito i tua.

Na fa’alogoina e leoleo ia le malosi o le manogi pia mai totonu o le taavale, ma o se taimi mulimuli ane, ina ua mae’a ona faia su’esu’ega masani a leoleo, i aveta’avale e masalomia, i le tagofia o se ‘ava malosi, lea na fa’amaonia ai le avetaavale fa’asuaava o le tamaitai o Victoria, ma aveina atu ai o ia i le ofisa a leoleo.

Sa faapea foi ona mauaina e leoleo ia ni fagu pia o lo’o matala, o nana i va o vae a Malo ma Eli, ma sa faapea foi ona lokaina ai ma la’ua.

E leai nisi faamatalaga na tu’uina mai i totonu o faamaumauga a le malo, e tusa ai ma Victoria. Ae o Malo ma Eli, sa molia i le moliaga o le Taumafaina o ‘Ava malolosi, i se nofoaga fa’asaina – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500.00; po o faasalaga uma e lua.

Na taofia i la’ua, e aunoa ma se tupe fa’atulagaina e tatalaina ai i la’ua i tua.

MOLIA SE ALII I LE GAOIA O SE TELEFONI

O le taeao o le aso 14 o Aukuso, 2025, na valaau atu ai se tamaitai i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, e ripotia se alii, na maua mulimuli lona suafa, o Armymoli Liaina, ua na gaoia se telefoni feaveai mai i le ofisa le tumau a le Bluesky, i le maketi i Fagatogo.

Ina ua o’o atu leoleo, sa fa’ailoa iai e le tamaitai na valaau atu i le ofisa a leoleo, le se’iina e Armymoli ia le telefoni, ma tamo’e agai i le faleoloa o le Nia Marie.

Sa faapea ona tuliloaina e leoleo ia le na molia, ma maua atu o ia i le faleoloa a Tutuila, i leisi itu auala. A’o taumafai leoleo e pu’eina le alii, sa ia taumafai e toe sola ‘ese ma vala’au mai i leoleo, e na te le’i faia se mea.

Sa i’u ina faamanuiaina taumafaiga a leoleo, ma ave faapagotaina ia Armymoli (le na molia), ae sa faatonuina le tamaitai na valaau atu i le ofisa a leoleo, ina ia agai atu i le ofisa a leoleo mo le faia o sana faamatalaga.

Na ta’ua e le tamaitai na valaau i leoleo, sa alu atu le na molia i lona ofisa le tumau, ma mana’o e fia vaai i telefoni o lo’o fa’atau i se pa’u. Ma sa tu’uina iai e le tamaitai na valaau i leoleo, ia se telefoni. Ae ina ua liliu ese le tamaitai na valaau i leoleo, e fesoasoani i seisi ana tagata faatau, na a’apa atu ai Armymoli (le na moli) ma tatala le atigipusa o iai le telefoni, ma tamo’e ‘ese.

Sa ta’ua e le tamaitai na valaau i leoleo, ona sa le mafai ona ia alu ‘ese ae tu’u ai meatotino a le kamupani, ae e na’o ia sa faigaluega, o lea na tuliloaina ai e ana tagata faatau e to’alua ia Armymoli (le na molia).

Na mafai ona maua e le ‘au faatau ia Armymoli (le na molia), ma se’i ‘eseina ia le telefoni ma toe fa’afo’i mai i le tamaitai fa’atauoloa telefoni. Sa fa’ailoa atu foi e le tamaitai na a’afia, i leoleo, le fa’ao’oina atu i lo latou ofisa, o se ata vitio mai i le latou masini pu’e aga.

O le tau o le telefoni, sa taumafai le na molia, e gaoia, e pe a ma le $240.00.

Ina ua su’esu’eina e leoleo ia Armymoli (le na molia) i le ofisa a leoleo, sa maua ai i lana ato, ia se maliuana, lea na fa’ao’oina atu i le vaega a leoleo, e mataituina vaega o fualaau faasainga.

Ae na molia Armymoli, i moliaga e lua, na aofia ai:

Faitauga 1: Gaoi – O se vaega ‘C’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000.00; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Tete’e i le faatinoga a leoleo e ave faapagota ai o ia – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e $1,000.00; po o faasalaga uma e lua.

E $5,000.00 se vaegatupe na fa’atulagaina e le faamasinoga, e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.