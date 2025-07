POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE ALII TALAVOU I LE FAAMISA I LUMA O LE FALESA KATOLIKO I ASILI

O le po o Me 22, 2025 na fa’afeso’ota’i ai e se tamaitai ia le Ofisa o Leoleo i Leone, ona o se alii e 18 tausaga, o Filipo Po’alaga, na fa’apisa i luma o le falesa Katoliko i Asili. Sa ta’ua i le ripoti i leoleo, le fa’asuaava o lenei alii talavou.

Ina ua taunu’u leoleo i lea afiafi, na mua’i asia le fale o le tamaitai sa vala’au atu i le ofisa a leoleo, lea e i tafatafa tonu o le falesa.a

E tusa ai ma le fa’amatalaga a le tamaitai na valaau atu i le Ofisa a Leoleo, a’o faia le sauniga a Filipo, i luma o le falesa, i lea afiafi, sa ia alu atu ma faatonu e alu i le fale e fai sana malologa, ae peitai, sa fa’aauau ona ‘e’e ma tatu’i e Filipo ia lana taavale, lea sa paka i fafo o lona fale.

Sa ta’ua e le tamaitai na valaau i leoleo, o Filipo o se tasi o ona tuaoi, ma e le’i masani ona ia faia se tulaga faapea, o le ulua’i taimi lea ua pisa pisa o ai Filipo, ona o la sa fa’asua’ava.

A’o talatalanoa ia leoleo ma le tamaitai na valaau atu i le ofisa, sa o latou fa’alogoina se pa’o leotele mai i fafo o le fale a le na molia, ona soso’o mai ai lea ma se tagata o lo’o palauvale leotele.

Na aga’i atu loa iai leoleo ma o latou va’aia le na molia, o ta’atia mai i luma o le fale o lona aiga, ae ua tafe mai le toto i ona gutu. Ma sa va’aia le tua’a o le na molia i totonu o le fale, o faapea mai i leoleo, e o atu e ave le alii talavou i le falepuipui.

Sa faapea loa ona ave faapagotaina e leoleo ia Filipo ma aveina atu o ia i le ofisa a leoleo mo le fa’aauauina o su’esu’ega a leoleo. Ae peitai, ona o le tau i le ua o le ua molia, sa tau le mafai ona ala i le taimi atoa. O lea na aveina ai loa o ia i le loka i le to’ese i Tafuna, e faatalitali ai lona faamasinoga.

O moliaga sa faia faasaga ia Filipo, na aofia ai le Faatupu Vevesi i Nofoaga Faitele faapea ma le moliaga, o lona tagofia o ‘ava malolosi ae e le’i aulia ona tausaga fa’atulafonoina, e mafai ai ona ia tagofia se ‘ava malosi.

O nei moliaga, o ni vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e ta’i ono masina i le moliaga. Po o se sala tupe e ta’i $500 i le moliaga. Po o fa’asalaga uma e lua.

E leai se vaegatupe na faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, e faatalitali ai lona faamasinoga.

VALA’AU E SE ALII IA LEOLEO ONA O LONA TAMA

O le aso 24 o Me, 2025, na valaau atu ai se alii i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, e ripotia se fa’alavelave o tupu i le latou aiga, ona o lona tua’a.

E taunu’u leoleo, ua sola ‘ese le tama mai le fale, ae peitai, sa toe mauaina o ia i se taimi mulimuli ane, ma ave faapagotaina ai o ia.

[Ua le lomia suafa o i latou na a’afia ma molia, i lenei mataupu, aua le puipuiga o fanau iti.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa ta’ua e le alii na vala’au i le ofisa a leoleo, le fa’asua’ava o lona tama ma fa’apisa i totonu o le latou fale. Ae ina ua taunu’u leoleo i le fale o le aiga na tupu ai le fa’alavelave, sa fa’ailoa ifo iai e le to’alua a le na molia, le sola ‘ese atu o le tamaloa agai i tua o le fale, ina ua na va’aia le alu atu o le taavale a leoleo.

Ae ona o le tulaga fa’aletonu o le tala o le tau i lea aso, sa fa’afaigata ai ona tuliloaina e leoleo ia le na molia, i tua o le fale.

Sa faapea ona toe taliu mai leoleo i le fale, ma fa’atalanoaina le to’alua o le na molia, faapea lona afafine 15 tausaga le matua.

Ma e tusa ai ma le faamatalaga a le tina o le aiga, na manava atu lona to’alua (le na molia) i le 6 o lea taeao, ae ua fa’asua’ava. Ma na taunu’u atu lava i le fale, i le ‘e’e. Pe a ma le 8:45 i le afiafi, ae toe fo’i atu le na molia ma toe amata foi ona ‘e’e ma palauvale i tagata o lona aiga.

Sa ta’ua foi e le tina o le aiga, le oso atu o lana tama tama e 19 tausaga le matua, ma fai atu i lona tama (le na molia), ua fai sina ona le fa’aaloalo ma taumafai e taofiofi lona tama, ae peitai, na liliu mai le na molia, i le po foliga a lona atalii.

Ma na faapea foi ona savali atu le na molia, ma se agaese, ma tatipi uaea o le moli, i totonu o le umukuka. Sa ta’ua e le tina, o le mafuaaga lea na ia tula’i atu ai loa i luga ma taumafai e fa’ato’ato’a le mataupu, ma valaau ai loa leoleo mo se fesoasoani.

Na fa’ailoa atu foi e le tina o le aiga, i leoleo, o alii talavou ia sa faasinoina le latou fale i leoleo, i le to’ai taunu’u atu o leoleo, o lana fanau. O leisi alii sa valaauina leoleo, ae o leisi alii lea na po e lona tama (le na molia) ona foliga.

I le fa’atalanoaga o le afafine a le na molia, sa ia ta’ua ai le tupu o le faalavelave ina ua manava atu lona tama mai i lana galuega, i lea taeao. Sa ta’ua e le teineititi le alu atu o lona tama (le na molia) ma amata ona tau ‘upu ma lona tina matua ma sa ta’ua foi e le teineititi mea uma na faia e lona tama.

Ma ina ua toe fo’i atu lona tama, i lea afiafi, sa alu i totonu o le potu ma amata ona tau’ai solo meatotino a’o ‘e’e i le loomatua. Sa ia ta’ua foi le po ina e lona tama (le na molia), o lona tuagane, ma fa’aauau ona ‘e’e ma palauvale i le loomatua, a’o fealua i totonu o le fale ma se pia, ma tu’uaia le loomatua i le leaga o le faiga o ia (le na molia).

Sa fautuaina e leoleo ia le to’alua o le na molia, ina ia alo’ese mai i le toe tau’upu ma le na molia, pe a toe fo’i atu i le fale, ae na’o na vala’au atu i le ofisa a leoleo, e aunoa ma le iloa e le na molia.

Ae o le taimi lena, na savali atu ai se tamaloa i leoleo. Sa fesiligia e leoleo ia le tina o le aiga, po o lona to’alua lea, sa tali le tina, ioe.

Na taumafai leoleo e lokaina lima o le na molia, ae peitai, sa ia taumafai e savali ‘ese mai i leoleo ma savali atu i lona to’alua, ma ia fesiligia lona to’alua po o le mea lea sa mana’o iai. Na i’u ina mafai ona lokaina e leoleo le na molia, ma aveina atu loa o ia i le to’ese i Tafuna, e faatalitali ai lona faamasinoga.

The officers proceeded to make contact with the suspect but while attempting to handcuff him he started to resist by forcefully moving around and tried to make his way to his wife. He confronted his wife and asked her “if this is what she wanted?”.

O moliaga sa faia e faasaga i le na molia, na aofia ai le Faatupu Vevesi i totonu o le aiga ma le moliaga o le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu. O nei moliaga e lua, o ni vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le ta’i 15 aso i le moliaga e tasi. Po o se sala tupe e ta’i $300 i le moliaga e tasi. Po o fa’asalaga uma e lua.

O le moliaga lona tolu, o le Tete’e atu i leoleo, a’o latou taumafai e avefaapagotaina le na molia. O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui e o’o atu i le tausaga e tasi, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $500 na fa’atulagaina e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, e faatalitali ai lona faamasinoga.