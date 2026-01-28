Pasia e le Senate ia Butler e avea ma Tausitupe fou a le malo – Faatalitali palota a le Maota o Sui

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso Tofi o le vaiaso ua mavae, na pasia ai e le Maota o le Senate ia le susuga ia Brett Butler, e avea ma Tausitupe a le malo, i se palota e 16-0. E le’i auai afioga i Senatoa ia Tuana’itau Malaki Togiola ma Alo Dr. Paul Stevenson i le taimi o le palota.

E le’i pasia o ia i le palota a le Maota o Sui i le aso Lua o le vaiaso ua tuanai.

O le palota sa fa’atautaia e le Afioga i le Senatoa ia Utu Sila Poasa, le Taitaifono o le Komiti a le Senate o Paketi ma Tupe Fa’asoasoa.

I lana saunoaga amata, sa tomanatu ai le Taitaifono i le soifuaga galue a Butler, ma sa ia ta’ua ai lona galue so’otau’au ma le Tausitupe fou, a’o avea o ia (Butler) ma Pulesili i le kamupani a le StarKist – lea na avea ai o ia (Butler) ma ulua’i tagatanu’u o Amerika Samoa, e nofoia lea tofiga.

Sa fa’apea foi ona faapupulaina e Utu ia le si’itia o tofiga a Butler, i totonu o le kamupani i’a, lea na ia umia ai le tele o tofiga ae e le’i filifilia o ia e avea ma Pulesili, i le talavou o lona soifua. Ma ia faamamafaina ai le fa’aalia o le ala na ui mai ai Butler i lona soifuaga galue, o le ituaiga taitai ma lona tuuto, o lo’o mana’omia i totonu o le teritori.

Ina ua tatalaina le avanoa mo afioga Senatoa e su’esu’eina ai le agava’a o Butler, na mua’i fesiligia o ia e le Afioga i le Senatoa ia Togiola T.A. Tulafono e tusa ai ma sona (Butler) manatu, i le auala o lo’o faatino ai tiute a le Ofisa o Tupe. Ma na ia fesiligia foi Butler, po o iai ni mataupu e ao ona nofo malamalama ai le Fono – aemaise le fa’aleleia atili o feso’ota’iga i le va o lala o le malo, aemaise o le faamautuina o le puipuiga ma le aoina lelei, o tupe a le malo.

Sa saunoa Butler, ua fa masina talu ona avea o ia ma sui Tausitupe a le malo, ae e le’i mae’a ona ia iloiloina ia ripoti uma. Peitai, o lo’o iai ni laasaga e mafai ona fa’ataunu’uina e fa’amalosia ai le tulaga o le tupe a le malo.

O se tasi polokalama o lo’o iai se faamoemoega i le Tausitupe faaolioli, e amataina, o le aoaoina lea o le aufaigaluega ale Ofisa o Tupe, tu’uina iai le tomai e iloiloina ai fuainumera ma tali atu iai, ae le o le talia o so’o se fuainumera e tu’uina atu.

Sa ia faamamafaina foi , se tasi o ona tiute o se Tausitupe, o le fa’amautuina lea o le tonu ma sa’o o ripoti tau tupe – e le gata i totonu o le latou ofisa, ae faapea foi ripoti o lo’o fa’ao’oina mai i ta’ita’i o le malo (e aofia ai ma le Maota Fono).

Na molimau foi le Tausitupe fa’aolioli, o lo’o ia taumafai e fa’afou ia le polokalama o lo’o fa’aaoga e le ofisa a lafoga, e sui tulaga i le polokalama o lo’o latou fa’aaogaina nei, lea ua 30 tausaga talu ona fa’aaoga.

Ina ua saunoa Butler, e tusa ai ma fa’amaumauga o lo’o o’o atu i le ofisa a lafoga, o lo’o mafai ona toe suia, na tulitatao atu Togiola, mo se faamanino atili o lea faamatalaga.

Sa faamalamalama e Butler, o lo’o faalagolago le Ofisa o Lafoga i se polokalama ua 30 tausaga. O lea polokalama sa gaosia e se kamupani ua le toe iai, o lona uiga, e leai se kamupani e mafai ona tua iai le ofisa ale malo, pe afai e iai ni faafitauli. Ma sa ta’ua foi e Butler, e iai se aso e ono afaina ai lea polokalama.

Na fa’aleoina foi e le Tausitupe faaolioli ia alagamanuia e lua mo tupe maua a le malo, o lafoga a le tagata lava ia ma lafoga a kamupani po o pisinisi, ia o lo’o aoina e le Ofisa o Lafoga, faapea ma lafoga fa’ae’e, o lo’o aoina e le Ofisa o Tiute i uafu ma malaevaalele.

Sa ta’ua foi e Butler, ia le fa’aaogaina e le Ofisa o Tupe o se polokalama fou mo a latou komipiuta, mai i se kamupani i Las Vegas, ma o lea polokalama, o lo’o fa’aaoga foi i le atu Mariana, Guam ma isi teritori.

Na fia malamalama Togiola pe sa fesoasoani ia le Kovana ina ia maua e le CNMI ia ia polokalama komipiuta, ae e le’i avea ma Kovana.

Sa faamanino e Butler, na masani ia le Kovana ma le kamupani, a’o ia galue i totonu o le malo feterale, ae e le’i iai se vaega a le Kovana i feutagaiga sa faia. Na molimau Butler, o le faaiuga sa faia e le Tausitupe ma le Ofisa o Lafoga, faapea sui o le kamupani na galulue faatasi ma le aufaigaluega a le ofisa o le malo.

Na toe fesiligia e Togiola ia Butler, pe sa fautuaina e le Kovana ia le fa’aaogaina o le polokalama a le kamupani mai Las Vegas, ae sa toe fa’amautu e Butler, e leai se vaega na a’afia ai, pe sa fautuaina ai i latou e le kovana.

Sa toe fesiligia e Togiola ia Butler, po o ona malamalama i tulafono mo le sailiga o polokalama komipiuta faapenei, e tatau ona fai ai tauofoga. Ma pe aisea na le tapa ai ni tauofoga mo se kamupani e aumai ai se polokalama komipiuta fou, e fa’aaoga i ofisa a le malo.

Na tali Butler, e lua ni kamupani sa tapa e le ofisa o tupe, ia ni tauofoga, o le kamupani e ta’ua o le One Solution ($6 miliona le latou ofo), ma le Governful (e $1.5 miliona le latou ofo).

I le fa’aauau pea ona tulitatao mai e Togiola o lea mataupu, na toe saunoa ai Butler, i lalo o se latou feutagaiga ma le pulega a le Ofisa o Faatauga a le malo, ma le mana’omia vave ona fa’aleleia o polokalama I komipiuta a le Ofisa o Lafoga, na mafua ai ona tapaina o ni tauofoga mai i kamupani nei e lua.

Sa faamanino foi e Butler, o le $1.5 miliona lea o lo’o totogi e le malo i le kamupani a le Governful mo le polokalama fou, e aofia ai a’oa’oga, o le tu’uina o le polokalama i totonu o komipiuta ale malo, feutagaiga ma le IRS faapea ma le fa’aolaina o le polokalama. Mo le tausaga lona lua ma le tolu, e $300,000 i le tausaga, o le a totogia e le malo, mo le fa’alaiseneina ma fesoasoani pe a manaomia e ofisa a le malo. Ma o lo’o faatupeina e le ARPA lea galuega.

O le toatele o Senatoa sa faapea ona fa’aleoina lo latou ‘auai i le filifiliga o Butler, ma lona agava’a e avea ma Tausitupe a le malo.

Ae sa fautuaina e le Afioga i le Senatoa ia Maugututia Tauoa ia le Tausitupe faaolioli, ina ia a’oa’o i le gagana Samoa, ina ia mafai ai ona talanoa ma Senatoa. Ma sa fautuaina foi e Muagututia ia Butler, ina ia taumafai e faavavevave ona maua lafoga mo le mamalu o le atunu’u.

I le pasiaina e le Senate o Butler, ua faatalitali nei le sui Tausitupe mo se faaiuga mai i le Maota o Sui, aemaise le Afioga i le Fofoga Fetalai mo le toe palotaina o lenei tofiga.