Molia se tamaloa i lona taumafai e sauaina lona to’alua i se ‘ili afi

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le po o Oketopa 1, 2025 na valaau atu ai se tina i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, e ripotia lona to’alua, o lo’o fa’amata’u ia te ia, i se ‘ili afi ma taumafai e susunu o ia.

[Ua le lomia suafa o i latou na a’afia ma molia i lenei matuapu, mo lo latou puipuiga.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa faamalamalama e le tina na a’afia, na alu lona to’alua ma fesili mo se tupe, e faatau ai sana sikareti, ae na musu le tina. Ma na avea lea ma tulaga, na ‘e’e ma palauvale atu ai lona to’alua ia te ia. Ma sa ta’ua foi e le tina na a’afia, le tago atu o lona to’alua (le na molia) ma u’u mai le ‘ili afi ma taumafai e tutui ai ona mata, ma fa’afefe i le iliina o ona mata.

Na vala’au atu le tina ia lona ‘niece’ mo se fesoasoani ma sa tamo’e atu lona ‘niece’ ma molimauina le mea o tupu. Ae o le taimi lea, ua tu’u ai i lalo e le na molia, ia le ‘ili ma taumafai e tu’i fa’atolu o ia, ae na misi. Ona toe ‘a’apa lea o le na molia, i se kalone kesi ma taumafai e susunu ai o ia.

Ina ua tu’ua e le na molia ia le fale, sa o latou vala’au loa i leoleo mo se fesoasoani.

Sa fa’atalanoaina e leoleo ia le‘niece’ o le tina na a’afia ma sa ia faamatalaina ia lona iai i totonu o lona potu, ae ona faalogo atu ua tau’upu mai le tina na a’afia ma lona to’alua (le na molia). I le lima minute na soso’o ai, sa vala’au atu ai le tina na a’afia, mo se fesoasoani ma ia (niece) tamo’e atu ai ma ona va’aia le na molia, o ia u’uina ia le ‘ili afi ma tu’u i le ua o le tina na a’afia.

Ina ua iloa mai o ia (niece) e le na molia, sa ia savali ‘ese atu loa, agai i le umukuka. Ae na ia (le na molia) toe fo’i atu ma se tane kesolini ma se afitusi ma taumafai e sasa’a atu ia la’ua.

Sa ave faatasi e leoleo ia le tina na a’afia ma lona ‘niece’ ma lana fanau e to’alua, i le ofisa a leoleo i Tafuna, e faatali ai nisi o le aufaigaluega a le Ofisa e Puipuia Fanau (CPS), ina ia mafai ona ave i latou i se nofoaga saogalemu, ona e le’i maua e leoleo ia le na molia.

O se taimi mulimuli ane, sa vala’au mai ai le na molia, i le ofisa a leoleo i Tafuna, ona o seisi fo’i mataupu, o lo’o a’afia ai. Ae ina ua fautuaina o ia e leoleo, e talanoa sa’o lava i le leoleo o lo’o taulimaina lea mataupu, sa faapea ona lafo mai e le na molia, ia ni upu tau faamata’u i le leoleo, e faapea, o le a ia (le na molia) sau i le ofisa a leoleo e fana uma i latou.

O le 1:00 i le vaveao, na toe o’o atu ai leoleo i le fale o le na molia, ma taumafai e saili o ia, ma maua atu le na molia, o fa’asasa’o mai i se niu, ma ave faapagotaina ai loa o ia.

Sa ta’ua foi i fa’amaumauga a le faamasinoga, le atili fa’aletonu o le va o le na molia ma lona to’alua (tina na a’afia), talu ona tatalaina i tua le na molia, mai i le falepuipui, ona o seisi mataupu na tupu ia Setema 30, 2025.

O moliaga, na molia ai le tamaloa, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (Sauaga i le lotoifale) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le tasi tausaga, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (Sauaga i le lotoifale) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (Sauaga i le lotoifale) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

E $2,000 se vaegatupe na fa’atulagaina e mafai ona tatalaina ai le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.