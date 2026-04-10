Molia se tamaloa i le fa’ao’olima i lona to’alua i luma o le la fanau

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 7 o Mati, 2026, na valaau atu ai se tina loto mafatia i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, mo le ripotia o le fa’ao’olima o lona to’alua ia te ia, i luma o le la fanau.

Sa ave faapagota le na molia ma molia i:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Na loka le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai o ia i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

[O le a le lomia igoa o i latou na a’afia ma molia, i lenei fa’alavelave, aua le puipuiga o le fanau iti.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, a’o agai atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa taofi e le tina na a’afia, ia le taavale a leoleo, i tafatafa o le pakaga taavale a le KT Mart. Sa molimauina e leoleo ia le mafatia o le loto a le tina na a’afia.

Sa ia faamatalaina i leoleo, le amata ona o la pisa ma lona toalua, ina ua alu atu e piki mai o ia mai i lana fale faigaluega. Na o la agai atu i Nu’uuli, e asiasi nisi o la aiga, ae latou te le’i toe fo’i le fale. O iina lea na amata ai le la tauga’upu i totonu o le taavale.

Sa ta’ua e le tina ia le lafoina atu e lona to’alua (le na molia) ia ni faamatalaga mamafa ia te ia, ma tu’ua’ia o ia i le le faamaoni i lo la va. Ma ina ua taunu’u le latou taavale i le fale, sa taumafai le tina na a’afia, e oso i fafo mai i le taavale, ae oso atu lona to’aua, i le kola mai o ia ma taumafai e titina o ia

Na iai le fanau a le ulugalii i totonu o le taavale ma sa o latou molimauina le fa’alavelave na tupu. Sa oso atu se tasi o le fanau ma taumafai e ave’ese le lima a lona tama (le na molia) mai i le ua a lona tina. O iina na alu ‘ese atu ai le tina na a’afia ma valaau leoleo.

Sa taua foi e le tina na a’afia, ia le mulimuli atu o lona toalua (le na molia) ia te ia, i lana taavale.

E ui ina e le’i va’aia e leoleo ia ni manu’a i le tina na a’afia, ae peitai, sa o latou maitauina ia lona loto mafatia ma sa ia fa’ailoa tu foi i leoleo, e le o se taimi muamua lea ua tu’u ai se tulaga faapea, aemaise lava pe a fa’asua’ava le na molia.

Na fa’asino atu e le tina na a’afia, i leoleo, ia le fale faigaluega a lona to’alua (le na molia). Ina ua faatalanoa e leoleo ia le na molia, sa ia te’ena ia lona fa’ao’olima i lona to’alua. Ae na maitau e leoleo ia le malosi o le manogi ‘ava malosi o le na molia.

Sa ave faapagota e leoleo ia le na molia, ma momoli atu i le ofisa a leoleo mo le fa’aauauina o su’esu’ega. Na faapea foi ona ave le tina na a’afia ma lona alo, i le ofisa a leoleo.

Ona o le a’afia o fanau iti, sa faafeso’ota’i e leoleo ia le vaega a le Social Services. O se taimi mulimuli ane, sa agai atu leoleo ma le tina na a’afia, mo le aumaia o isi o le fanau na iai.

Sa faamaonia e se tasi o le fanau na molimauina le faalavelave, ia le molimau a le tina na a’afia,ma le fetagisi o nai ona tei laiti ona o le fefefe, ona o le mea na tupu.

Ina ua taunu’u se sui o le ofisa a le Social Services i le ofisa a leoleo ma talatalanoa ma le tina na a’afia faapea le fanau, sa faapea loa ona aveina atu i latou i le nofoaga o sulufa’iga.