Molia se tamaitai i lona fa’aaogaina o se naifi e fa’ao’o ai ni manu’a i lona tuagane

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le aso 2 o Oketopa, 2025, na fa’afeso’ota’i atu ai e le vaega a le EMS ia le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ona o se ali’i o lo’o tau fa’atopetope atu i le maota gasegase (LBJ) ona o manu’a i se naifi.

[Ua le lomia suafa o i latou na a’afia ma molia, ona o le puipuiga o fanau iti.]

Sa faatopetope atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma va’aia le tamaitai na molia, o savali mai mai tua o le fale ma sa agai atu leoleo ma faatino o latou tiute.

Na fa’atalanoa e leoleo ia i latou sa iai i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, lea na aofia ai ma le tuagane laititi a le tamaitai na molia, faapea ma le fanau a le na molia.

Sa ta’ita’i atu e le tuagane laititi a le na molia, ia leoleo, i le nofoaga na iai le naifi, i tua o le fale ma sa ta’ua e le tuagane, le faatonuina o ia e ona matua, ina ia fa’asa ona ulufale atu le na molia, i totonu o le fale.

Na aveina loa e leoleo ia le na molia, i le ofisa a leoleo mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega.

Ina ua fa’atalanoaina o ia e leoleo, sa ia ta’ua ia lona iai i totonu o le faleta’ele, ae alu atu lona tuagane (le na a’afia) ma lalau atu o ia ma taumafai e tuli ‘ese o ia mai i le fale. Ma na ia ta’ua foi le o’o atu o le lima o lona tuagane ia te ia. O iina sa ia a’apa ai loa i le naifi na tu’u i tafatafa o le shampoo ma le fasimoli, ma tui fa’alua ai lona tuagane.

Sa ta’ua e le na molia, ia lona le mautinoa po o fea tonu o le tino sa tau ai lana tui, ae ina ua mae’a ona ia tatui ina lona tuagane, ae na ia savali agai i tua o le fale, ma pa’u mai ai se vaega o se launiu ma tau i lona ulu, ma matapogia ai.

Ina ua mae’a ona lokaina le tamaitai sa molia, na faapea ona agai atu leoleo i le falemai e su’esu’e le tulaga ua iai le na a’afia, ae peitai, e taunu’u atu leoleo, e le’i o’o iai se foma’i e fai ni ana su’esu’ega ma sa faapea ona faatalanoaina e leoleo ia le na manu’a faapea ma lona tina.

Sa faamatalaina e le tina, ua mae’a ona fa’amanino e ia ma lona to’alua, ua faasa le tamaitai na molia, ona toe alu atu i le ltou fale. Ma sa ia tuli’eseina le na molia mai lo latou fale, ona o le puipuiga o le saogalemu o le fanau ma fanau a fanau. Ma sa ta’ua e le tina, o lo’o iai sona talitonuga, o lo’o a’afia le na molia, i vaega o fualaau faasaina.

I se faamatalaga a le tuagane na a’afia, sa ia ta’ua ai e faapea, o le taimi na tupu ai le faalavelave, sa na’o ia ma lona tuafafine (le na molia) i le fale. Ae ina ua taumafai le na molia e alu i totonu o le fale, sa toe faamanatu atu iai e le na a’afia, le fa’asaina o ia mai totonu o le fale. Ae peitai, sa le ano mai iai le na molia ma fai mai, o le la na’o la’ua le fale ma agai loa e fa’amalu.

Na fa’aauau ona augani atu le tuagane na manu’a, i le tamaitai na molia, e alu ‘ese loa ma le fale, ae musu le tamaitai. Ma sa fa’amaonia foi e le tuagane na a’afia, ia le o’o o lona lima i le na molia, na’o ia taumafai e tuli ‘ese le na molia mai i le fale. Ma i’u ai ina o la fufusu ma a’o ia taumafai e taofiofi le tamaitai na a’afia, sa ia va’aia le tafe atu o le toto i lalo o lona ua ma sa manatu o ia, ua na’o se ma’osia.

Ae ina ua ia va’aia le naifi i le lima o le na molia, sa ia iloa ai, ua tui o ia i le naifi, ma ia sola ‘ese ai loa, ae valaau leoleo mo se fesoasoani.

E le’i umi, ae taunu’u atu lona tina ma iloa atu o ia, o saofa’i mai i se nofoa i fafo, ua lavatoto lona tino ma faatopetope atu ai loa o ia i le falemai.

O moliaga sa faia e faasaga i le tamaitai na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e lua (sauaga i totonu o aiga) – O se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Solivale o fanua e aunoa ma se faatagana (sauaga i totonu o aiga) – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

E leai se vaegatupe sa faatulagaina e le faamasinoga, e tatalaina ai le na molia mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.