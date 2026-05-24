Molia se alii faatupu vevesi ona ua ita i le leai o seisi e fesoasoani atu i tiute faaleaiga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le aso 29 o Aperila, 2026, na fa’afeso’ota’i ai e se tamaitai ia le Ofisa a Leoleo i Tafuna, e ripotia se tasi o le latou aiga, o lo’o fa’atupu vevesi i totonu o le aiga, a’o fa’asua’ava.

E tusa ai ma molimau tusitusia na fa’ao’oina atu i le faamasinoga, sa ta’ua ai le agai atu o leoleo i Pavaiai ona o se faalavelave na ripotia mai ai. Ina ua taunu’u leoleo, sa o latou talatalanoa ma le tamaitai na valaau mai i le ofisa a leoleo, ma na ia fa’ailoa atu i leoleo, ua fa’ato’a tu’ua e le na molia, ia le latou fale, ae e le’i taunuu atu leoleo.

Sa faapea loa ona toe agai atu leoleo, e taumafai e saili ia le na molia, le susuga ia Tevita Finau, e 24 ona tausaga.

Na fa’amatala e le tamaitai na valaau i leoleo, sa amata le fa’alavelave, i le aoauli, ina ua taunu’u atu Tevita (le na molia) i le fale, ua fa’asua’ava ma amata ona tau’ai solo meafale ma palauvale leotele. O le leotele o le palauvale a le na molia, na fa’ate’ia mai ai o latou tuaoi.

Sa ta’ua e le tamaitai sa talanoa ma leoleo, ia lona le malamalama i le mafua’aga na oso ai le le fiafia o Tevita (le na molia), ae peitai, sa alu lena aoauli atoa o fa’amisamisa le alii, ae na fa’ato’a valaau leoleo i le 2:00 i le aoauli.

Ma sa ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, ia le toe fo’i atu o Tevita (le na molia) i le fale, ma toe fa’aauau lana sauniga, i totonu ma fafo o le fale.

Sa faamatala e tagata o le aiga, o le toe fo’i fa’alua atu o le na molia, sa ia togiina ai le faamalama o le fale, i se ‘oso ma na toeititi a lavea ai le tamaitai lea na valaau i leoleo, lea sa i totonu o le potu malolo i le taimi lena.

E le gata i lea, sa ta’ua foi i faamaumauga a le faamasinoga, ia le fa’ailoa atu e molimau, i leoleo, ia le faatupu vevesi o le na molia, i masina ua te’a atu ma ua tele ina faavevesi i o latou tuaoi.

Sa faamatala e le molimau ia lona savali mai i fafo ma le fale ma si’i mai sana pepe, ae togi loa e le na molimau, ia le faamalama, i le ‘oso. Ma ana le vave lana gaioi, semanu e lavea i le ‘oso.

E le gata i lea, na fa’ailoa atu e le molimau, i leoleo, ia le tu o le na molia, i tafatafa o fale a o latou tuaoi, ma palauvale leotele ai, ma fa’aauau ona faatupu vevesi i fafo o le fale.

A’o alo atu isi leoleo i le faamae’aina o a latou su’esu’ega, sa agai atu isi leoleo e taumafai e saili le na molia. O se taimi mulimuli ane, na maua ai e leoleo ia se ripoti e faapea, na va’aia le na molia, o tamo’e atu agai i tua o le Haleck Motors.

Na maua atu e leoleo ia Tevita (le na molia) o lafi i tafatafa o se fale, i tua o le Haleck Motors, ma ave faapagota ai o ia, ma momoli atu i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, mo le su’esu’eina.

I le faatalanoaga o le na molia, sa ia fa’amaonia ai lona inumia o ni apa pia se lua, ina ua mae’a sana galuega i le fale a le tuaoi, i lena taeao. Ae sa oso loa le fiafia, ina ua ia vaaia le le uma ona moa le vao i le latou fanua. Sa ta’ua e le na molia, e masani ona ia faamamaina le latou vao, ae le faia e lona uso.

Peitai, sa te’ena e le na molia, ia le ripoti, e faapea, na ia togiina le ‘oso’ i le faamalama o le fale. Ae sa ia ta’u atu i leoleo, sa ia fa’aaogaina lona lima, e tu’i ai le faamalama, lea na masae ai le ‘screen’ ma ta’e ai le faamalama.

O moliaga na faila faasaga ia Tevita Finau, na aofia ai:

Faitauga 1: Faaleagaina o meatotino, i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe, i le va o le $150 ma le $500.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe, i le va o le $150 ma le $500.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.