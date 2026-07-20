Moe i le to’ese i Tafuna se ‘ona na ova lona fiafia i le aso 4 o Iulai

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O Iulai 4, 2026, na valaau atu ai se faatau oloa i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, ona o se alii fa’asua’ava, na alu atu ma save’u le filemu, i luma o lona faleoloa, ma fa’alala ai se aga’ese.

O se taimi mulimuli ane, na loka ai le susuga ia Alesana Utuone, ma molia i le Faatupu Vevesi i nofoaga lautele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, lea e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le lata i le 12 i le po, na valaau atu ai le pule o le Auto Mart, i leoleo, ma ripotia ai le alii o Alesana (le na molia), o lo’o tu i le faitoto’a o lona faleoloa ma sasa mai le faitoto’a o le faleoloa, i se aga’ese.

The defendant was held without bail.

Ona o le popole o le fa’atau oloa, ina ne’i tele le mataupu, o lea na ia vala’au ai loa i leoleo, ona i sana va’ai iai, e fa’asua’ava ia Alesana (le na molia).

Ae peitai, e taunu’u atu leoleo, ua alu ‘ese ia Alesana (le na molia) mai luma o le faleoloa. Ina ua tu’itu’i e leoleo ia le faitoto’a pito i luma o le faleoloa, sa feosofi mai tua ni alii se to’atolu.

Na fa’ailoa atu e se tasi o le to’atolu lea, i leoleo, ia lona molimauina o le faalavelave atoa na tupu. E le’i umi, ae savali atu loa le faatau oloa ma faailoa atu i leoleo, o ia na valaau atu i le ofisa a leoleo.

Sa faamatalaina e le faatau oloa, i leoleo, ia le tapunia o lona faleoloa, i le ta o le 10 i lea po ma ua amata ana tapenapenaga, aua malologa o le po. Ae fa’ate’ia o ia, i le ‘e’e leotele mai o se tagata mai fafo, ma sasa mai le faitoto’a pito i luma o le faleoloa.

Na ia (faatau oloa) savali atu ma ia va’aia se alii o tu mai i luma o le faleoloa, ma tauvala’au mai, e fia mana’o i se sikaleti. E ui ina fa’ailoa atu e le faatau oloa, i lea alii, ua tapuni le faleoloa ma e mafai ona maua ana sikaleti, i le aso e soso’o ai, sa fa’aauau pea ona tauvala’au atu ia le na molia, mo se sikaleti.

Sa fa’ailoa atu loa iai e le faatau oloa, ia lona vala’auina o leoleo. Ae peitai, sa va’aia e le faatau oloa, ia le savalivali solo o le na molia, i luma o le faleoloa, a’o u’u i lona lima ia se aga’ese.

O lo’o ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, le va’aia e le fa’atau oloa, o le fa’aauau ona fealua’i ia le na molia, i luma o lona faleoloa. Ona savali loa lea o le fa’atau oloa, i totonu o le faleoloa ma loka le fale ma valaau loa leoleo mo se fesoasoani.

Na fa’ailoa atu foi e le fa’atau oloa,i leoleo, e faapea, e le o se taimi muamua lea ua tupu ai se tulaga faapenei, i le alu atu o le na molia ma fai atu ni uiga taufa’amata’u, ma ua faateteleina ai lona (faatau oloa) popole, e le gata i lona saogalemu, ae faapea le saogalemu o lana pisinisi.

Sa faatalanoa foi e leoleo, ia tuaoi a le faatau oloa, lea sa molilmauina le faalavelave na tupu. Na ta’ua e se tasi o molimau, o ia e nofo i tua o le faleoloa ma na savali mai i luma o lona fale, e faasavili, ae ona va’aia se alii, e leai sona mitiafu o faia, se’ia vagana se ‘ie lavalava lanu mumu, o savali atu agai i le faleoloa, ma se aga’ese, ma amata ona tauvala’au leotele ia le igoa o le fa’atau oloa, mo ni sikaleti.

Sa ta’ua e le molimau, ia le fa’aauau ona tauvala’au o le na molia, ae ua tapunia le faleoloa. Na savali atu le tuaoi (molimau) ma fautuaina ia le na molia, e alu loa i le fale, ua leva le po ma ua tofafa le nu’u. Ae peitai, sa le tu’ua ai le tauvala’au leotele a le na molia, i le faatau oloa, i lona fia mana’o i ni sikaleti.

O se taimi mulimuli, e pei ona fa’amatala e le molimau, sa agai ese atu ai loa le na molia, mai i le faleoloa, i le itu i sasa’e ma faasino iai e le molimau, i leoleo, ia le itu sa savali atu iai ia le na molia.

Na agai atu ai loa leoleo, i le itu sa faasino atu e le molimau, mo le sailiga o le na molimau. E le’i umi lava ae tau atu leoleo i se alii, i la’ei e pei ona faamatala e le molimau, o lo’o tu mai ma se apa pia, i lona lima. Na fa’ailoa atu iai e leoleo, ia le autu o le latou o’o atu, ma o latou aveina ai loa le na molia, i le ofisa a leoleo.

Sa maitauina e leoleo, a’o tu’uina ia le na molia, i totonu o le ta’avale a leoleo, ia le malosi o le manogi ‘ava malosi, o le alii. E le gata i lea, sa ta’ua i ripoti a leoleo, a’o latou iai i totonu o le taavale ma le na molia, na fa’aauau ona faapea mai le na molia, sa pau lava le mea na mana’o iai, o le faatau o sana sikaleti.

Na lokaina ia Alesana Utuone (le na molia), e aunoa ma se vaegatupe sa faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.