Loka se tamaloa i le nofo ma faafefe lona to’alua i se naifi

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 6 o Iuni, 2026, na alu atu ai se tina loto mafatia, i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, ma ripotia le sauaina o ia e lona toalua. O se taimi mulimuli ane ai, na ave faapagota ai e leoleo lona toalua ma molia o ia i le Fa’ao’olima, Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti ma le tete’e atu i leoleo, a’o latou taumafai e ave faapagota o ia (le na molia).

[Ua le lomia igoa o i latou na a’afia ma molia, i lenei mataupu, aua le puipuiga o le tina na a’afia.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o lo’o ta’ua ai le tupu o lenei faalavelave, i le afiafi o le aso 6 o Iuni, 2026 ma sa o’o atu leoleo ma taumafai e saili solo, ia le na molia, i totonu o le nu’u, se’ia o’o ina maua ma ave faapagota o ia.

O le 8:18 i le po, na sulufai atu ai le tina loto mafatia, i le Ofisa a Leoleo i Fagagoto, mo se fesoasoani. Na ta’ua i le ripoti a leoleo, ia le va’aia o le lelava o le tina, ma le tafe o lona afu ma o lo’o tagi foi.

Sa fa’ailoa atu e le tina, i leoleo, ia le fa’afefeina o ia, e lona to’alua (le na molia), i se naifi.

I le talanoaga a leoleo ma le tina loto mafatia, sa faamatala ai e le tina, ia le tula’i mai o se la fe’ese’esea’iga ma lona to’alua (le na molia), ina ua mae’a ona talanoa le tina ma se tasi o tina o le latou aulotu, i luga o le telefoni.

Sa faamatala e le tina, na alu i fafo ma le fale, e tali ai lana telefoni, ma a’o talanoa i luga o le telefoni, sa ia va’aia lona toalua (le na molia), o tu i tafatafa o le faamalama o le umukuka ma faalogologo atu i lana telefoni.

Na ta’ua e le tina, i leoleo, e masani ona tu’ua’ia o ia e lona toalua (le na molia), i le le faamaoni, i lo la va faaleulugalii. Ma e masalosalo lona to’alua (le na molia), i feutagaiga a le tina na a’afia, ma isi tagata.

Sa fa’aauau le faamatalaga a le tina na a’afia, e faapea, ina ua mae’a ona talanoa i luga o le telefoni ma toe foi atu i totonu o le fale, ma ia nofo atu i le laulau’ai, lea o lo’o saofai ai lona toalua (le na molia). Sa ia (tina) fesiligia ia lona toalua (le na molia), pe aisea na faalogologo atu ai i lana talanoaga i luga o le telefoni.

Ma sa ta’ua e le tina na a’afia, a’o faia le la talanoaga, sa ia va’aia le u’uina e le na molia, o se naifi ma ta ta i luga o le laulau. Ina ua amata ona va’aia e le tina na a’afia, ia foliga ita o le na molia, sa ia (tina) tu lao i luga, ma savali agai atu i le potu moe.

Ae peitai, sa mulimuli atu lona to’alua (le na molia), ia te ia. Ina ua ia (tina) toe liliu mai i tua, sa ia vaai le fa’aauau ona savali atu o lona toalua (le na molia), ae o lo’o u’u lava i lona lima, ia le naifi.

Ma sa ta’ua i le ripoti a leoleo, ia le fai atu o le tina na a’afia, i lona toalua (le na molia), afai o lo’o faamoemoe e fasioti o ia (tina), e le o fefe o ia (tina), i le oti.

O se taimi mulimuli ane, sa oso atu ai se alii, e nofo i le fale a le ulugalii, ma taumafai e fa’ato’ato’a le mataupu. Na faamatala e lea alii, i leoleo, i se taimi mulimuli ane, ia lona lagonaina o ni tagata, o tau fai ‘e’e. Ma ina ua ia oso atu, sa ia va’aia, ia le u’uina e le na molia, o se naifi, a’o la misa ma lona to’alua (tina na alu i le ofisa a leoleo).

Sa faamatala e le molimau (alii), ia lona oso atu ma taumafai e ave’ese le naifi mai i le lima o le na molia. Ae sa lafoina e le na molia, ia se faamatalaga i le tina na a’afia, na mafua ai ona fefe le tina. Sa ta’ua e le molimau (alii), ia lona taumafai e u’una’i ia le tina na a’afia, e valaau ia leoleo.

I lona fefe ina ne’i faateteleina le faalavelave, sa sola ‘ese ai loa le tina mai lona fale, ma sulufa’i atu ai i le ofisa a leoleo, mo se fesoasoani.

Na fa’ailoa atu e le tina na a’afia, i leoleo, ia le leai o sona lagona saogalemu i tafatafa o lona toalua ma e le o se taimi muamua lea ua faafefeina ai o ia, e lona toalua (le na molia). Sa faapea ona faia se molimau tusia a le tina na a’afia, mo leoleo, sa auiliiliina ai tulaga uma, na tupu i lea afiafi.

Ina ua mae’a ona talanoa leoleo ma le tina na a’afia, sa o latou malaga atu loa e taumafai e saili ia le na molia, ae peitai, sa le faamanuiaina a latou taumafaiga. Na o’o lava ina o atu leoleo, i le fale a le ulugalii na tupu ai le faalavelave, ae peitai, e le i maua ai ia le na molia.

O le te’a o le 9 i le po, na maua ai e leoleo, ia se faamatalaga mai i se tasi o tuaoi, e fa’ailoa mai ai, le toe fo’i atu o le na molia.

Na vave ona toe fo’i atu ia leoleo, i le fale a le ulugalii na tupu ai le faalavelave, ma amata a latou su’esu’ega, ina ua le maua le na molia, i totonu o le fale. Sa o’o atu sailiiliga a leoleo, i fanua tuaoi.

Na faapea ona talanoatalanoa leoleo ma aiga faapea isi aiga. Sa feso’ota’i foi leoleo, ma le molimau (alii), ma na fa’ailoa iai e le molimau, i leoleo, ia lona vaaia o le na molia, i totonu o le fale.

Sa i’u ina maua e leoleo, ia le na molia, i se fale tu’ufua, e tuaoi ma se falesa. Ae peitai, ina ua agai atu iai leoleo, sa tamo’e ese le na molia, ma fai ai loa a latou tuliga ma leoleo.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, ina ua maua e leoleo, ia le na molia, sa ia tete’e mai i taumafaiga a leoleo, e ave faapagota o ia. Ae i le faaopoopo atu o nisi leoleo, na mafai ai ona ave faapagotaina ai loa, ia le na molia, ma momoli atu i le ofisa a leoleo, i Fagatogo.

Ina ua su’esu’eina e leoleo ia le na molia, sa ia faamaonia ia lona faalogologo i le talanoaga a lona toalua, i luga o le telefoni, ona o lo’o iai sona talitonuga, o lo’o fai seisi uo tama a lona toalua. Ma sa ia faamaonia foi ia lona u’uina o se naifi, ona o le taimi lea, o lo’o fai ai sana kuka.

Sa ta’ua foi e le na molia, e leai sana tala na fai i lona toalua, i le taimi na mulimuli atu ai i tua o lona toalua, agai i le potu moe. Ma sa ia fa’amaonia ia le tu o le molimau, i le va o ia ma lona toalua, ma ave’ese le naifi mai i lona lima.

Na ta’ua i faamaumauga a le faamasinoga, e ui ina sa ioe le na molia, i le tu’ugutu atu o lana molimau, ae sa ia tete’e i le faia o sana molimau tusitusia.

O moliaga a le na tu’ua’ia, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Tete’e atu i leoleo a’o taumafai e ave faapagota se tagata – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.