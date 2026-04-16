Loka se tamaloa i le fa’alala o le susunuina o le fale o iai lona to’alua ma le fanau

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 14 o Mati, 2026, na agai atu ai leoleo i se fale o se ulugalii i Leone, ina ua o’o mai se ripoti i le ofisa a leoleo, o lo’o fa’alala e le tamaloa (le na molia) ia le susunuina o le fale, faatasi ma lona to’alua ma lana fanau.

O moliaga na faia faasaga i le tamaloa, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, ae si’i lona faasalaga i faasalaga mo Moliga, i le vaega ‘I’ i solitulafono mama.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu - O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, ae si’i lona faasalaga i faasalaga mo Moliga, i le vaega ‘I’ i solitulafono mama.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina mai o ia i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.

[Ua le lomia igoa o i latou na a’afia, ma molia i lenei mataupu, aua le puipuiga o le tina na a’afia ma le fanau iti.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa faatupu vevesi ia le na molia, i lo latou fale, e ala i le ‘e’e ma palauvale ma lafoina ni upu taufa’amata’u i lona to’alua ma lana fanau, e aofia ai ma faamatalaga i le susunuina o le fale, faatasi ma i latou.

I le te’a o le 2 i le afiafi, na agai atu ai leoleo i le fale na tupu ai le faalavelave ma tau atu i le tina o lo’o nofonofo ma tagi, i fafo o le fale ma sana fanau teine se to’alua. Na maitau e leoleo ia le loto mafatia o le tina na a’afia.

Sa fa’aauau ona tagi le tiga ma faamatala i leoleo ia le faalavelave na tupu ma faaino i le fale, o lo’o iai le na molia. Na ta’ua e le tina e faapea, e le o se taimi muamua lea ua tupu ai se fa’alavelave faapea i lo latou aiga. Ma ua fai so’o e lona to’alua ia lea tulaga, o le fa’amata’u o ia ma lana fanau, aemaise lava i taimi fa’ato’a feala mai ai. Sa fa’ailoa atu foi e le tina i leoleo, ia le masani ona palauvale o lona to’lua (le na molia) i luma o lana fanau ma le faatupu o se lagona fefe, i totonu o le latou aiga.

Na faamatala e le tina na a’afia, i leoleo, pe a ma le 12:20 o lea aso, na maleifua mai ai le na molia, ma alu atu i le latou umukuka ma se fagu kesi. Sa ta’ua e le tina, ia le vala’au atu o lona to’alua (le na molia) ia te ia (tina), ma ia fai atu, o le a ia (le na molia) susunuina le fale, faatasi ma lana fanau.

O le faia so’o e le na molia, o lea faamatalaga, o le susunuina o i latou, sa ia ‘alaga ai mo se fesoasoani ma avea ma ta fa’ailoa atu e le tina na a’afia, i leoleo, ia lona popole tele mo lona ola, aemaise o le saogalemu a le fanau, aemaise lava i uiga fa’aalia a le na molia.

Sa ta’ua foi e le tina na a’afia, ia le fa’ato’a magalo mai o lona to’alua, ona o seisi faalavelave ma amata ona toe laafo atu faamatalaga tau fa’amata’u ia te ia (tina), na aofia ai ma le faatonuina o ia, e aua ne’i valaauina leoleo.

Na fa’atalanoaina foi e leoleo ia se tasi o alo a le ulugalii, o se alii e 10 tausaga. Sa ia fa’amaonia ia le faalogo o ona taliga, o fa’afefe e lona tama ia le susunuina o le latou fale ma le aiga. Sa fa’aalia e le tamaititi ia lona fefe tele, i le taimi sa tupu ai le faalavealve ma ia faamatalaina, ia le tosoina o lona tina agai i totonu o le potu malolo o le latou fale, a’o ia faia ia faamatalaga tau fa’amata’u.

Sa manatua e le tamaititi ia ni upu na lafo e lona tama, na atili ai ona faateteleina lona fefe, “O le tatou taimi mulimuli lenei.” E le gata i lea, a fa’ailoa atu e le tamaititi, i leoleo, le leai o ni o latou tuaoi, i le taimi sa tupu ai le faalavelave, e fesoasoani atu. Ma ia fa’aalia foi lona fefe ona o lona tama, aemaise pe a o’o inatoe tatalaina mai o ia mai i le falepuipui.

Ina ua mae’a ona faatalanoaina e leoleo ia le tina ma lona alo, sa o latou agai atu loa i le fale, ma ave faapagota ia le na molia, ma aveina atu o ia i le ofisa a leoleo i Leone, mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega.

Ina ua mae’a ona fautuaina le na molia, e tusa ai ma ona aia tatau faaletulafono, sa ia te’ena i le faia o sana faamatalaga e tusa ai ma le faalavelave.

Na faamaonia e leoleo, i a latou su’esu’ega, ia le iai o nisi faalavelave na tupu i taimi ua mavae i le va o le na molia ma le tina na a’afia. E le gata i lea, o faamaumauga a le faamasinoga, i le ave faapagotina o le na molia, i taimi ua tuanai, i lona sauaina o le tina na a’afia, faapea ma lona solia o se faatonuga a le faamasinoga, e faasa ai ona toe latalata i le tina na a’afia.