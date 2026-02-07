Loka se Tama Matua i le fa’atupu Vevesi i se Fale’ai a se Kamupani

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 20 o Tesema, 2025, na o’o atu ai se valaau i le Ofisa a Leoleo, e tusa ai ma se tamaloa e 63 tausaga le matua, o lo’o faatupu vevesi i se fale’ai a se kamupani, i Malaeimi.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na taunu’u atu lenei tamaloa i se fale’ie o lo’o faia ia taumafataga o le aoauli a le aufaigaluega, ma amata ona fa’amisa i tagata faigaluega, na aofia ai ma lona ‘e’e ma palauvale i le aufaigaluega.

Ina ua taunu’u leoleo, sa o latou va’aia se tamaloa o faia ni uiga fa’amisa, faapea ma lona lafoina o ni faamatalaga taufa’amata’u i tagata faigaluega, ma na faapea loa ona ave faapagotaina o ia e leoleo.

Sa tu’uina le na molia, i totonu o le taavale a leoleo, ma aveina atu loa o ia i le ofisa a leoleo i Tafuna, mo le su’esu’eina.

Ae na faamatalaina e se molimau, i leoleo, sa u’uina e le na molia, ia se paipa u’amea, i le taimi na tupu ai le faalavelave, ma a’o ia lafoina ni faaupuga tau fa’amata’u i tagata faigaluega. Ma sa ta’ua foi e le na molia, ana iai sana fana, ua tafana uma i latou.

Sa ta’ua e le aufaigaluega, ia le fa’ate’ia o i latou, i uiga na fa’aalia e le tama matua (le na molia) ma o le mafua’aga lea na vala’au ai loa leoleo.

Na mafai ona fa’amautuina i su’esu’ega a leoleo, i le ofisa a leoleo, ia le suafa o le na molia, o le susuga ia Louis Chapdelaine.

Sa taumafai leoleo e fa’atalanoaina le na molia, ae peitai, sa musu e fai sana faamatalaga tusitusia pe tali foi i fesili a leoleo.

Na ta’ua e leoleo ia le taumafai o Louis (le na molia) e a’apa i lana ato fa’afafa, a’o fa’aauau pea ona ia lafoina ni faamatalaga taufa’amata’u, lea na ia fai atu ai i leoleo, a maua sona avanoa, o le a ia faia se tulaga e afaina ai i latou.

Mulimuli ane, sa malie ia le na molia, e galulue faatasi ma leoleo, pe afai e ave’ese ia taulima u’amea o lo’o loka ai ona lima. Ae peitai, sa fiu leoleo e fesilia o ia, mo ni faamatalaga e uiga i lona tagata.

Na toe lokaina e leoleo ona lima, ina ua ia taumafai e tu i luga ma a’apa i lana ‘ato fa’afafa.

O le mae’a o su’esu’ega a leoleo, sa faapea ona ave faapagotaina ai loa le na molia, ma momoli atu loa i le to’ese i Tafuna.

Na molia Louis Chapdelaine i le moliaga o le Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mamfai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo ia lona faamasinoga.