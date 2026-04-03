Loka se alii i le nofo ma fa’alala le fasiotia o lona tama fai

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le taeao o Fepuari 28, 2026, na valaau atu ai se tina lotomafatia, i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ma ripotia ia le fa’alala e sona alo, ia le fasiotia o lona to’alua (tama fai a le na molia),

I le mae’a o su’esu’ega o lenei mataupu, sa molia ai Arona Amituanai, i le moliaga o le Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, i le faamatalaga a le tina na a’afia, i leoleo, o le fa’alavelave na tupu i le latou aiga i Nu’uuli, lea sa fa’aalia ai e lona alo, ia Arona (le na molia) ia ni uiga taufa’amata’u ma ia fa’alalaina le tagatavaleina o lona tama fai, i se naifi.

E taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, ua sola ‘ese ia Arona (le na molia) ma na amata loa ona taumafai leoleo e saili, amata mai i Nu’uuli, se’ia o’o mai i le magatolu i Fagaima ma alu atu ai lava i Tafuna.

Ae peitai, e le’i maua le na molia.

Sa faatalanoaina e leoleo ia le tina sa valaau i le ofisa a leoleo, faapea lona to’alua (lea na fa’amata’u i le oti, e le na molia), ma se la tama teine.

Ma na fa’amatala e le to’alua o le tina na valaau i leoleo, le amata ona fa’aalia uiga fa’atupu vevesi a le na taeao. Na alu atu Arona (le na molia) o fai sana mea’ai, ma na tapena e Arona (le na molia) ia sana foi meaai, ma toe alu ese.

Ae peitai, ina ua toe fo’i atu i sina taimi mulimuli ane, ua sui lana alu.

Na ta’ua foi e le to’alua a le tina na valaau i leoleo, ia lona lagonaina o se pa’o, i se fale tuaoi ma ia lagonaina le ‘e’e ma le palauvale a le na molia. Ona amata lea ona ia (le na molia) tau’aia le fale i ni ma’a.

Ma o iina na lafo atu ai e le na molia, ia ni faamatalaga tau fa’amata’u, i le to’alua a le tina na valaau i leoleo, e uiga i le fa’aaogaina o se naifi e fa’ao’o ai le oti, i le to’alua o le tina na valaau i leoleo.

Ua ta’ua foi i totonu o fa’amaumauga a le malo, ia le le’i iai o le tina na valaau i leoleo, ina ua fa’ato’a tupu le faalavelave, ona sa alu e ave sana tagamea. Ae na faamatala atu ia te ia, ina ua toe fo’Ii atu i le fale.

Ona o le popole tele o le tina a le na molia, ina ne’i fa’ateteleina le mataupu, na ia valaau ai loa i leoleo.

Sa fa’aalia foi e le tina na valaau i leoleo, ia le tupu so’o o faafitauli i totonu o le latou aiga, ona o le le fa’aaloalo o lana tama (le na molia) i lona to’alua, ona o le tama fai lea a lana tama (le na molia).

Na agolagoina e le tama teine a le tina na valaau i leoleo, ia ni vaega na tupu.

I le faamatalaga a le tamaitai, sa i fafo e fail ana tagamea, ina ua tupu le faalavelave, ae o lo’o ia nofo malamalama, i le fe’ese’esea’iga i le va o le na molia ma le tama o le aiga. Sa ta’ua e le tamaitai, le leva ona fa’aalia o uiga le fa’aaloalo ma le le fiafia, o le na molia, i lona tama.

Na tu’ua e leoleo ia le fale o le aiga na tupu ai le faalavelave i lea aso, ma se fautuaga I le aiga ina ia valaau atu le ofisa a leoleo, pe a toe fo’i atu ia Arona (le na molia).

O le aoauli o lea lava aso, na toe maua ai e leoleo ia se vala’au, na fa’ailoa atu ai le toe fo’i atu o Arona (le na molia) i le fale, ma toe amata ona faatupu vevesi.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa va’aia Arona (le na molia) o saofa’i mai i le fale e tu’u ai taavale, ma o lo’o ia u’uina se fagu, i lona lima.

Sa faapea ona fa’ailoa atu e leoleo ia Arona (le na molia) ia le iai o se faatonuga mai i le faamasinoga, mo le ave faapagotaina o ia, ona o seisi foi fa’alavelave na tupu muamua.

Na mafai ona ave faapagota e leoleo ia Arona, i lea aso, ma momoli atu o ia i le ofisa a leoleo i Tafuna.

E leai se tinoitupe na faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua le na molia, mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.