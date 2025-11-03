Leai ni penefiti a le ASNAP mo le masina o Novema, a’o fa’aauau ona tapunia le malo feterale

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I se fa’aaliga mai i le Ofisa o le Matagaluega Tautua ma Alagamanuia mo Tagata Lautele (DHSS), i le aso Tofi o le vaiaso ua tuanai, Oketopa 30, 2025, sa fa’alauiloa mai ai e le Faatonu a le DHSS, ia Panisia Neueli, ona o se poloa’iga a le Malo Feterale, o le a amata atu ai ia Novema 1, 2025 ona taofia auaunaga a le polokalame a le Food Stamp (pepa taumafa) ma o le a faapea ona a’afia ai ma penefiti a le ASNAP.

O lona uiga, o le a leai ni pepa taumafa o le a tufatufaina, amata atu nei, se’ia iai se suiga mai i le malo feterale.

Sa ta’ua e le Faatonu, le mausali ona fa’aauau pea ona feso’ota’i, lo latou ofisa ma a latou pa’aga i totonu o le malo feterale, talu ona tapunia le malo feterale, ina ia

Ma ua faapea ona tapaina e lo latou ofisa, nisi faamalamalamaga ma ta’ita’iga talu ona o’o mai le fa’aaliga mai i le Matagaluega o Faatoaga, Taumafa ma Taumafa Maloloina (USDA FNS), a le malo feterale, ma fa’ailoa mai ai le “matu o le vaieli ma o le taimi nei, o le a leai ni penefiti tufatufaina ia Novema 1.”

E to’a 5,300 tina ma tama matutua, o i latou e po le va’ai, ma i latou o iai a’afiaga i tino ma le mafaufauga, o le a faapea ona a’afia i lenei suiga, se’ia toe tatalaina le malo feterale, pe fa’amaonia mai e le USDA FNS, le iai o se vaegatupe, e mafai ona fa’aaogaina mo lenei penefiti.

Sa ta’ua foi i le fa’aaliga mai i le ofisa a le DHSS, le fa’amaonia i ripoti a le kuata lona fa, le mana’omia o se vaegatupe e $818,430, e mafai ai ona tufatufa pepa taumafa mo le na’o le tasi le masina.

Ua faapea ona talosagaina e le Faatonu ia i latou uma o lo’o auai i le polokalama a le ASNAP, ina ia lava lava papale, a’o latou taumfai e foe lo tatou sa i nei taimi faigata.

Ma sa ia ta’ua foi, le fa’aauau pea ona tatalo i le Atua, mo o tatou taitai, ina ia mafai ona o latou sailia se fofo i se taimi lata mai, ina ia mafai e tagata faigaluega o le malo feterale, ona tausi o latou aiga, ma ia mafai ona toe tatalaina polokalama ma auaunaga, o lo’o faatupeina e le malo feterale, aua aiga e vaivai le tala o le tupe maua, faapea alo ma fanau.

O le aso Faraile na se’i mavae atu nei, Oketopa 31, 2025, i se ripoti mai i le Associated Press, sa faatonuina ai e ni Faamasino Feterale, se to’alua, ia le alii Peresetene o Amerika, Donald J. Trump, ina ia fa’aauau pea ona tatalaina tupe e fa’aauau ai polokalame o le SNAP, e ala i le fa’aaogaina o tupe fa’aleoleo a le malo mo taimi o faalavelave fa’afuase’i.

Sa tu’uina atu e Faamasino i le setete o Massachusetts ma Rhode Island, ia le avanoa i le Faigamalo a Amerika, e filifili ai, pe totogi atoa le polokalama mo Novema, pe na’o sina vaega. Ma o se tulaga ua atili ai ona le manutonu ai le toatele, i le faatinoga o lea faaiuga, ma o le a fa’atuai ai ona taunu’u tupe i totonu o ‘cards’ a tagata, e pei ona masani ai i le amataga o masina ta’itasi.

E pei ona sa ta’ua e le alii faamasino ia John J. McConnell, i Rhode Island, e tatau i le Faigamalo a Trump ona totogi atoatoa, po o sina vaega o le SNAP, pe afai o le a o latou fa’aaogaina ia le tupe faaleoleo e $3 piliona, ae e le’i o’o i le aso Lulu.

I se ripoti lata mai a le Associated Press e tusa ai ma se finagalo fa’aalia a le alii Peresetene, e fa’atatau i le fa’aauau pea ona tapunia o le malo feterale, sa ta’ua ai e Donald J. Tump, ia le le fa’amalosia o e le itu Temokarasi, e toe tatala le malo ma sa ia fa’amanino atili mai e faapea, e le o iai sana fuafuaga e faia ni feutagaiga, e ui ina o lea ua savalia le ono vaiaso talu ona tapunia le malo feterale.

Ma i sana fa’atalanoaga ma le polokalame TV o le ’60 Minutes’ i le aso Sa ananafi, e fa’afoliga mai i saunoaga a le alii peresetene, o le a faapea ona fa’aauauina le tapunia o le malo feterale.

Ua fa’asefulutolu ona palota ia Senatoa Temokarasi mo le toe tatalaina o le malo ma ia faia se latou feiloaiga ma le alii peresetene faapea le itu Ripapilikana, ina ia mafai ona feutaga’i i se auala e fa’aauau ai le ‘Affordable Care Act’ (tulafono mo Inisiua), lea o le a le toe fa’amalosia i le faaiuga o le tausaga.

O lo’o ua fa’aauau pea ona u’una’ia e le alii Peresetene ia taitai o le itu Ripapilikana, ina ia suia tulafono a le Senate ma taofia le tosotoso loloa o lenei mataupu. Ae peitai, o lo’o fa’aauau ona te’ena e ta’ita’i o le Itu Ripapilikana ia le talosaga a le peresetene.

I le fa’aauau pea ona mausali taofi a itu e lua, ma le leai o se itu o fa’avaivai, e foliga mai o le a fa’aauau pea ona tapunia le malo feterale, lea ua savalia nei aso 33 ma ua avea ma se taimi sili ona umi i talafaasolopito i totonu o Amerika, ua tapunia ai le malo feterale.