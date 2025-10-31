Lapata’ia Samoa i le fa’ama’i o le Misela
Apia - SAMOA
I se lapata’iga mai i le Minisita o le Soifua Maloloina, ua faapea ona fa’alauiloa atu ai i le mamalu lautele ia le alualu i luga o fuainumera o tagata i Niu Sila ma Ausetalia, ua faapea ona a’afia i le gasegase o le Misela.
O lenei lapataiga sa faasalalauina i le taeao o le aso Gafua (i Samoa), ina ua ripotia le toatele o tagata faimalaga mai Asia ma le Iunaite Setete, na ulufale atu i Niu Sila ma Ausetalia, sa faapea ona a’afia i lenei gasegase.
E tusa ai ma le lapataiga mai i le Minisita o le Soifua Maloloina, sa faapea ona u’una’ia ai matua ma i latou o tausia fanau, i lalo o le 2 tausaga, ina ia faamautuina ua mae’a ona fai a latou tui misela.
Sa faapea foi ona fa’alauiloa atu e le Minisita i le mamalu lautele, le tatalaina o le nofoaga autu o lo’o faataunu’uina ai tui puipuia i Motootua, i le vaiaso atoa faapea ma le aso Toonai, ma e mana’omia ona faia tui e lua, o le tui muamua i le 12 masina ma le tui lona lua i le 15 masina.
Na ta’ua foi e le Minisita le mana’omia o tui uma e lua, e mautu ai le puipuia o alo ma fanau iti.
O lo’o ua u’una’ia ia le Minisita ia matua, ina ia asiasi atu i se falema’i latalata atu, e siaki ia tui a latou fanau, pe afai ua leiloa ia tusi fa’amaumau o tui puipuia.
E le toe tau fa’amanatuina ia Samoa ia le misela o le 2019.
Ma ua faapea ona u’una’ia e le Minisita ia le mamalu lautele ina ia fa’amautuina le faia o tui puipuia a alo ma fanau, ina ia le toe tupu lea faalavelave, e pei ona tupu i le 2019, lea na silia ma le 5,000 alo ma fanau ma tagata o le atunu’u, na a’afia i lenei gasegase, ma maliliu ai fanau iti e to’a 83.