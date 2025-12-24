Filifilia Vaipuna Fo’Ifua Jr. e avea ma Faatonu le tumau o le falepuipui

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Sa fa’aalia e le Afioga i le Kovana ia Pulaali’i Nikolao Pula, ia sona atugalu, e tusa ai ma le faalavelave na tupu i se taimi lata mai, lea na sosola ai ni pagota mai i le to’ese i Tafuna ma ia faamamafa ai le mana’omia o le fofoina i se taimi vave, o lenei faafitauli.

Ma o lea, sa ia fa’alauiloaina mai ai, ni suiga i totonu o le pulega a le falepuipui, aua le toe faaleleia atili o le mataituina o le puipuiga o le falepuipui.

O lea ua filifilia ai e le Kovana ia le susuga i le sui Komesina o Leoleo, le susuga ia Vaipuna Fo’ifua Jr., e avea ma Faatonu le tumau, i le falepuipui.

I le lua vaiaso talu ai, i le aso Toonai, na faapea ona sosola ai ni pagota se to’afitu mai i le falepuipui, i le afiafi.

Ma e pei ona sa ripotia e le Samoa News/Lali, na mafai ona toe fa’afo’i atu nei pagota, i ni nai itula na soso’o ai, ma mafai ona vave fofoina ai le popolega sa iai i lena taimi, ae na atili aliali a’e ai i luga, ia fa’afitauli i le puipuiga o le falepuipui, lea na mafai ai ona sosola ia pagota.

O le tali mai a le Kovana, o se taumafaiga lea ina ia taofia ona toe tupu o faalavelave faapenei ma toe fa’amautuina ia le fa’atuatuaga o le mamalu lalutele i le malu puipuia o le atunu’u.

I lana saunoaga, sa faapea ona ta’ua ai e le Kovana ia le nofo malamalama o le malo o Amerika Samoa, e tusa ai ma le faafitauli na tupu lata mai i le sola’aga a pagota ma le popolega e tula’i mai, i taimi e tutupu ai faalavelave faapenei.

Sa saunoa le Afioga Pula, o tiute sili ona taua, o le faamautuina o le puipuiga o tagata o le atunu’u ma le le taliaina o so’o se faafitauli, e a’afia ai le saogalemu lautele.

Ma na fa’aalia e le Kovana ia le soalaupuleina ma le iloiloina e taitai o le faigamalo, ia lea tulaga ma ua tonu ai, o le a faia ni fesuiaiga i totonu o le pulega o le falepuipui ma fa’amautu ni auala e toe fa’amalosia ai le puipuiga, e le gata o le falepuipui, ae faapea le mamalu lautele.

Sa fa’aleoina foi e le kovana ia lona agaga fa’afetai i le nofo onosa’i o le atunu’u ma lo latou fa’aauau pea ona lagolagoina o le galuega.

I le ripoti a le Samoa News/Lali i se taimi ua tuanai, e tusa ai ma ni faamatalaga mai i nisi o sui malu o le malo, sa o latou fa’amaonia ai le mauaina o ni feso’ota’iga mai i le falepuipui, i le afiafi o le aso Toonai, Tesema 13, 2025, mo le manaomia vave o se fesoasoani, ona o pagota na sosola. Ma sa ta’ua i ripoti le mafai ona sosola pagota, ina ua o latou fepe’ei i luga o le pa lea o lo’o si’omia ai le falepuipui.

Sa fa’aleoina e sui malu o le malo, so latou popolega tele i le tulaga faaletonu, o feso’ota’iga ma le mamalu lautele, e tusa ai ma le fa’alavelave na tupu. Ma na o latou faamamafaina ai le taua tele, ona fa’anofo malamalama o le mamalu lautele, e tusa ai ma faalavelave faapenei, ona e le gata ina ia nofo uta ai tagata o le atunu’u, ae ia mafai foi ona fesoasoani mai i galuega a leoleo ma vave ai ona toe maua ia pagota.

Ma na ta’ua ai foi e leoleo, ia seisi ofi pagota, e suafa ia Hassan Tupuola, na sola mai i le falepuipui, i le aso Lua o le vaiaso ua mavae, ae e le’i toe maua. E ui i le ‘oga’oga o lenei mataupu, ae peitai, e le’i fa’alauiloa atu i le mamalu lautele, ma o se tulaga ua fa’ateleina ai ni atugaluga e tusa ai ma le mata’ituina o le puipuiga o le falepuipui ma le tali atu o le pulega ma le aufaigaluega, i taimi e tutupu mai ai faalavelave faafuase’i.