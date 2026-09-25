Fesiligia le fa’aaogaina e le malo o tupe sa maua mai i kamupani vailaau faavaomalo

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I le iloiloga o le paketi mo Polokalama Faapitoa, i totonu o le Tausaga Tupe 2027, i le aso Faraile o le vaiaso ua mavae, sa fesiligia ai e sui faitulafono, ia le mataituina o tupe sa maua e le malo, mai i le faaiuga o se faamasinoga, lea na totogia mai e ni kamupani vailaau tetele faavaomalo.

Sa ta’ua e le tamaitai Faipule ia Trude Ledoux-Sunia, o tupe maua a le malo, i tausaga taitasi mai i le ‘national Opiod Settlement’, e le o aofia i totonu o le paketi fuafuaina a le malo.

Ae o lo’o ta’ua i luga o uepeseti a le ‘Opiod Settlement’, e silia ma le $860,000, sa maua e Amerika Samoa, i lenei tausaga. Sa fia malamalama le tamaitai Faipule, pe aisea e le o faamanino ai lea vaegatupe i totonu o le fuafuaga mo tupe fa’aalu, o le tausaga tupe 2027, ma po o faapefea ona mataituina lea vaegatupe.

Sa tali mai ia le Faufautua Sinia a le Kovana, le susuga ia Brett Butler, o le taimi nei, e i le va o le $1.6 ma le $1.7 miliona, o lo’o i totonu o le teugatupe, mo tupe maua mai i le ‘Opioid Settlement”.

Sa ta’ua e Butler, o lo’o tau atina’eina e le faigamalo, ia se fuafuaga, e fa’aaoga ai lenei tupe, ma fa’amautu ia le inivesi lelei o nei tupe, i ni polokalama, e fua mai i ni auala lelei, aua le fofoina o le faafitauli o fetaiai ma le teritori, i tulaga o sauaga ma fualaau faasaina.

Na fa’ailoa atu e Brett i sui faitulafono, o lo’o tu’uto ia le Kovana ma lana aufaigaluega, i le taua e faasaga i fualaau faasaina. Ma o lo’o taumafai ina ia faamautu, le fa’aaogaina tatau o nei tupe. E le o manaomia ona vavevave le fa’aaogaina o tupe, i ni taumafaiga, e le mafai ona ausia ai faaiuga o lo’o taula’i iai.

Sa ta’ua e Brett ia le fa’aauau pea ona soalaupuleina lenei mataupu, ma o lo’o tu’ufa’atasia ia se komiti e latou te fesoasoani i le ta’ialaina o faaiuga mo le fa’aaogaina o lenei vaegatupe. O le a faapea ona fa’ao’oina mai lea fuafuaga pe a mautu, i taitai o le malo ma pa’aga.

Peitai, sa pu’e mai e Ledoux-Sunia ia se vaega o le saunoaga a Brett, e faapea, e tatau ona fa’aaogaina ia nei vaegatupe, i auala o lo’o latu mananao ai. Ma sa saunoa Ledoux-Sunia, i le ripoti a le ASTCA, lea sa fa’aaogaina ai se vaegatupe, e $21,000, mo fa’aaloaloga.O

I le finauga a le Faipule, e mafai ona fa’aaogaina lenei vaegatupe, e lagolagoina ai le tele o faalapotopotoga, polokalama a fanau talavou, polokalama a aoga ma isi lava polokalama, o lo’o fa’asaga tau i le fa’aitiitia o le fa’aaogaina o fualaau faasaina, ae e le’i fa’ateteleina lenei faafitauli.

Na saunoa Brett, o le vaega tele o lenei tupe, o lo’o ta’atia, e le i fa’aaogaina e le faigamalo mo nisi fuafuaga. Ma o lo’o Iloilo e taitai o ofisa ma matagaluega, ia auala e mafai ona fa’aaoga ma le fa’aeteete, ma ia iai sona uiga i le fa’asaga tau atu i sauaga ma fualaau faasaina.

O le iloiloga mulimuli o le paketi, ae e le’i fa’amutaina e le Fono a latou iloiloga i le aso Faraile o le vaiaso ua mavae, o le soalaupuleina lea o le paketi a le Fono Faitulafono, e $11.7 miliona, lea o lo’o faatupeina atoa e tupe aoina lotoifale.

O lo’o tumau pea ia le aofaiga o le paketi mai i le tausaga tupe 2026. I le taimi nei, e to’a 225 tagata faigaluega a le Fono Faitulafono, ma se fuafuaga mo nisi tagata faigaluega fou, se to’alua.

O le tele o vaega o le paketi, o lo’o tumau, seia vagana ai le vaega o “Isi (All Others)”, lea ua pa’u mai i le $749,000, i le $500,000.