Fa’amau Fa’ailoga Tautua Tamara Vaifanua - Salt Lake City Utah

Salt Lake City - UTAH

Ua fa’afetaia fo’i le tautua a se tasi o alo o Amerika Samoa aua ua lauiloa ma fa’aeaina ai fo’i lo tatou atunuu i lana tautua matavela e ala i fa’asalalauga i luga o le alaata o Televise mo le 25 tausaga o tautua ai.

O lea tama’ita’i o Tamara Vaifanua o se tasi e tupuga mai i ona matua o lona tama mai le afioaga o Alao i Amerika Samoa ma lona tina mai le Malo Tuto’atasi o Samoa mai le afioaga o Pesega.

O ia ua iloga lana tautua o se tamaitai Samoa muamua lea ua umi lana auaunaga i le Utah TV News, ma ua tele fo’i mea ua maoa’e ai lana tautua i le vaega o Alaata Fa’asalalau fa’alaua’itele! E le gata i le Utah TV ae sa tautua fo’i i le Fox News mo le 11 o tausaga lana tautua.

E le’i soifua mai Tamara i Alao, peita’i na soifua a’e o ia i Kalefonia i Saute, peita’i na ola a’e o ia i Taylorsville, Utah! O ia lea o lo’o tauavea le fa’asalalauga a le KSLTV i le aoauli ma ua iloga le fiafia o le mamalu lautele e fa’afofoga i ana fa’asalalauga aua o se tasi o lo’o tupuga mai i Samoa ma atumotu o le Pasefika.

Ua taulimaina e ia lana fa’ailoga fa’apitoa ua manumalo ai i le atoaga o le 25 tausaga o lana tautua mata’ina ma ua maoa’e lava! O lana taumafaiga o lo’o maoa’e ai lona tula’i mai i ona faiva, ona e fiafia o ia e fa’alauiloa mai lea o tagata vaivai ma e fa’ataua tele e ia lagona o na sui i totonu o le atunuu, o lea fo’i le ala e alofagia ai tele Tamara i lana galuega.

Ua avea o ia ma leo taumolimoli o latou e le taualoaina i tototnu o faalapotopotoga ma nuu tetele. Na fa’ai’u manuia mai aoaoga maualuluga a Tamara Vaifanua mai le Southern Utah University ma lona fa’ailoga msusluga i Aoaoga Tusitala feso’ta’i ma tomai fa’apolokiki.

O iina lava sa matua fiafia ai o ia e avea ma sui fa’asalalau i alaata o televise ma e na fa’alauiloa mai mea o tutupu i totonu o lea lava setete ua soifua a’e ai, o Utah. O le tala mai, na vave lava ona fa’amautu e Tamara lana galuega o le a tautua ai, ina ua amata ona fa’amasani o ia i ala o feso’ota’iga ma tagata lautele i o latou fanoga fa’aalia, e fa’asalalauina i taimi na a’otau ai i lana kosi tauave e sailia ai lona fa’ailoga na sa’ilia i le Iunivesite.

Na mua’i maua lona avanoa e avea ai o se tasi e tolaulauina tala fa’asolo a le FOX 13, ma e 11 lelei tausaga o lana lea tautua, a’o le’i suia mai i le KSL News Utah. Ua faailoa mai fo’i e matua lauiloa lava Tamara Vaifanua i Nevada, Arizona ma Kalefonia i lona lea faiva i ana tala e faalauiloa ona e matele ina ia faalauiloa mai pagatia e feagai ma tama’ita’i, sauaga o feagai ma i latou, ae maise o ala o fa’alauma’oia ai o latou fa’alagona.

O lana faailoga fa’apitoa lea na taua’aoina ia Novema 25, 2025 ua fa’ailoa mai e afua i lana tautua matavela sa ia lipotia mai ai lagona o’otia ma le toe fula’i mai o tagata uma sa a’afia o latou meatotino uma i le mu atoa na a’afia ai le motu o Maui i Hawaii. O lana lea tautua na tumati’e ai lana tautua mo lona fa’ailoga lea, aua sa ia matua fa’amatala le toe gaua’i o tagata Hawaii na a’afia i lea afi, e toe tula’i mai i latou, ma fa’aauau lo latou nonofo pea ma tumau i lo latou motu, ua avea o lo latou tofi!

O le tele o tusitusiga ma lipoti fa’amaumau a Tamara Vaifanua e agaga lava lea i ala e le o amana’ia e le to’ateleo sui fa’asalalau, peita’i e taua tele i le mamalu lautele o i latou o a’afia! O lana fo’i lea mau tau’ave ina ua matua fa’asaga o ia e lipotia a’afiaga o Tina ma tamaitai talavou i tulaga o le fa’atauma’oia fa’aleituaiga e nisi o to’atele o lo’o maualuluga o latou tofiga i pulega o a’ai tetele i le Iunaite Setete.

O le isi ana lipoti mata’ina o le Covid-19 ma galuega lavea’i na mafai ona fa’atulaga mo tagata Initia Navajo Nation ma tagata o atumotu, ma ua aofia ai ma le taumafaiga ina ia a’o’oga i latou o lo’o nofo fa’afalepuipuia. Oni polokalama e aoga tele mo i latou o lo’o to’agaogao i totonu o a’ai tetele e aofia ai Utah ma Kalefonia. O sana fe’au taua i le tulaga aia tutusa tagata uma i aoaoga i so’o se setete.

I nisi o ana tautua fa’avaomalo, na malaga ai i le vaega o le aufaigaluega a le KSLTV a Utah ina ia latou pu’ea mai uma taumafaiga a le ‘Au ta’a’alo o le Olimipeka 2024 i le laumua o Paris, Falani.Na tu mati’e fo’i lana lea tautua aua ua iloga le aoga tele o lona tupu’aga mai le atumotu o le Pasefika ma mea uma na mafai ona latou tuufa’atasia ai lipoti o lena tuufaatasiga o ta’aloga a le Olimipeka.

Fa’amalo Tamara Vaifanua, ua avea oe ma se ta’imua lelei e umia lena fa’ailoga aoga, e fa’amauina ai fo’i ua au se auaunaga a se tamaitai mai Amerika Samoa i lena tulaga.

Malo le tauata’i ma le fa’aea malo!