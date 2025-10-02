Fa’aauau ona agai i luga ia aofaiga o lafoga fa’ae’e le totogia, o lo’o nofo aitalafu ai pisinisi ma tagata

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ua taloina e le Peresetene o le Senate, le Tofa Tuaolo Manaia Fruean, ia se iloiloga e soalaupuleina ai le mataupu, i lafoga fa’ae’e o lo’o nofo aitalafu ai nisi o kamupani ma tagata, i le malo.

I le mae’a ai o se fonotaga ma le Ofisa o Lafoga, sa fa’aalia ai e Tuaolo, ia se tusi lata mai nei, na faamaonia ai le iai o nisi o lafoga e le’i mae’a ona totogia, a nisi e to’a 41 ma se pisinisi e tasi. Ma o le aofai atoa o ia lafoga e le’i totogia, e silia ma le $700,000. Ma ua avea ma atugaluga, e le gata i tagata o le atunu’u ae faapea ai sui faitulafono.

O lenei mataupu, sa fa’aleoina e le Afioga i le Peresetene o le Senate, i le amataga o le vaiaso. Ma sa saunoa ai foi le Tuaolo, i le tapaina o le finagalo o le loia e tusa ai ma lenei mataupu. Ae peitai, o le fautuaga a le loia, e le mafai ona fa’alauiloa fa’alautele ia suafa o tagata ma pisini, ia o lo’o tau togitogi a latou lafoga.

Na faamamafaina e Tuaolo e faapea, afai e le mafai ona fa’alauiloa faalauaitele suafa o i latou ia o lo’o tau togitogi a latou lafoga, o le a faapea loa ona tu’uina atu i luma o le Komiti Su’esu’e Filifilia a le Senate, ia lenei mataupu, ina ia su’esu’e atili lenei mataupu. Sa ia toe faamamafaina foi le taua o le tausia o le tulafono, ma ia faamamafaina le tasi lava o le tulafono, e apalai i tagata uma. E tatau ona nofo malamalama tagata ma pisinisi, afai e aumai ni a latou ta’avale po o ni oloa mai i atunu’u i fafo, e tatau ona totogi uma a latou lafoga, e aofia ai ma lafoga fa’ae’e.

E le gata i lea, sa faamanino foi e le Peresetene o le Senate, e tusa ai ma le tulafono, e le o iai i le Tausitupe se malosiaga, e taliaina ai na’o se vaega o tupe totogi mo nei lafoga. Afai, ua le mafai e le tagata po o pisinisi, ona totogia ia lafoga, e tatau ona taofi e le Ofisa o Tiute a latou oloa po o taavale, aumai mai fafo, se’ia mae’a ona totogi atoa la latou lafoga fa’ae’e.

Sa ia faamamafaina le faamalosia mai i totonu o le tulafono, le tatau ona totogi atoa o lea tupe, ae e le’i tatalaina mai i tua a latou oloa, po o taavale.

Na saunoa foi Tuaolo e tusa ai ma atugaluga a le mamalu lautele, e tusa ai ma le le tutusa o le faamalosia o tulafono, i tagata ‘ese’ese. O le toatele o tagata o le atunu’u, ua iai se manatu, i faiga faapito, aemaise lava mo i latou o lo’o iai galuega maualuluga i totonu o malo ma afioaga.

Sa faamamafaina e Tuaolo, le manaomia vave e le malo ia ni alagamanuia tau tupe ina ia mafai ai ona faatino ana tiutetauave ma le faatupeina o auaunaga manaomia. Na ia ta’ua le tele o le tupe mai i lafoga e le i totogia, e mafai ona fesoasoani i le fofoina o faafitauli i tulaga tau tupe.