VAEGA 06

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.

Ua taunu’u ia Selema ma le tama a le fafine o Lina, le alii o Mareko, i le ofisa a Selema, Lula ma le la pule tamaitai o Kuini.

Ua oso i fafo ia Selema ma le ta’avale, ae ua fiu e faatonu Mareko, e oso mai i fafo.

Na faapea atu Selema ia Mareko, “O la’u galuega e fai, o le su’e o tagata e sosola mai i le tulafono. E faigofie lava ona ou tago atu i le toso mai oe i fafo ma le ta’avale, pe fana oe.”

“Ou te le talitonu I lau tala,” o le tali mai lea a Mareko. “E le mafai ona e so’ona faia se tamaititi ona o le tulafono. Ma leisi mea, o lena e ‘emo’emo lou mata.”

Ua tago atu nei ia Selema i lana ato ma to mai i fafo ia se telefoni, ona ia tago lea vala’au se tasi o ana uo leoleo, e igoa ia Mikaele. O Mikaele foi, e aiga ia Lina.

“E mafai ona e sau?” o le fesili lea a Selema i totonu o le telefoni, ina ua tali mai ia Mikaele.

“O le a le mea ua tupu?” o le fesili mai lea a Mikaele.

“O e manatua ia lou tausoga o Mareko? Le tama a Lina? Ia o lea e i totonu o la’u ta’avale. O la ua loka lona tina i le le alu i ana faamasinoga. E leai sana tupe e mafai ona toe tatala mai ai i tua, ae o lea ua fa’afitauli mai lana tamaititi ma musu e sau i fafo mai i la’u taavale,” o le faamatalaga umi lea a Selema ia Mikaele.

“E fa’ato’a o’u manava i le 4. A o’o atu iai e le’i tatalaina i tua ia Lina, ona ou alu atu lea e aumai Mareko,” o le faapea mai lea a Mikaele.

Ua tape mai e Mikaele lana telefoni. Ona tago lea o Selema, i le vala’au ia le numera a Lula.

“O le a?” o le tali mai lea a Lula.

“O a’u lea e i fafo, ae o lea e musu le tama a Lina e sau i fafo ma la’u taavale,” o le faapea atu lea a Selema.

Na iloa atu e Selema ia le tatala mai e Lula o le fa’amalama a le ofisa ma tilotilo mai i fafo.

“Sau e aumai i fafo le tamaititi,” o le vala’au leotele lea a Selema i totonu o le telefoni.

E le’i umi ae matala mai le faitoto’a. Na matua’i te’i ia Mareko, i le va’ai atu i le tutu’a o le tagata lea ua savali mai i fafo o le ofisa.

[E FAIA PEA]