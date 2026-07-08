VAEGA 26

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.

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“Sa fai mai le tuagane a Lina, na ona maua atu oulua ma Lina i totonu o le fale taavale a le la tama. Iva masina na soso’o ai, ae fanau ia Mareko,” o le toe faapea atu lea a Selema.

Ua le tautala ia Mikaele, ae ua na ona fa’asolo ona mafaufauga. “Vaai, e tele teine na ou fa’auo iai, i lena vaitaimi. Ou te le manatua uma latou.”

“Vaai, e le mafai ona faagaloina e se tagata, le taimi e momoe ai ma sona lava tausoga,” o le tala ita atu lea a Selema.

“Vaai oe, o Lina o le matou aiga potopoto, e le o se vaega o o’u aiga e latalata mai ia matou,” ua amata ona lagona le leo ita o le alii o Mikaele.

“O lea ou te tau manatua atu, ia se teine na ma momoe, i totonu o le fale ta’avale a le tama o Lina, ae ou te le manatua po o ai,” o le toe faapea atu lea a Mikaele.

Sa matua’i fa’ate’ia Mikaele ma oso i luga, ina ua tu a’e i luga ia le teine o Selema ma kiki lana nofoa sa nofo ai, ma ta’avale atu i leisi itu.U

Ua savali le teine o Selema agai i leisi itu o le faleoloa, ae faapea atu Mikaele, “Vaai, na e iloa lo’u tagata ae ta te le i fa’auo, o le a le mea ua e ita ai?”

“Ou te le o ita,” o le tali tutase’i a Selema. “Oi, ma leisi mea, la ua folafola mai e le tuagane a Lina ia le fasiotia o oe. Ina ne’i e manatu faatauva’a i le toeaina o le tuagane a Lina.”

“O lea o le a ou alu e vaai Lina se’i o ma talanoa,” o le tala lea a Mikaele na fa’ate’ia ai Selema. Ina ua tilotilo atu Mikaele i foliga o Selema, sa vave ona ia toe faapea atu, “O lea ou te alu e faasa’o le mataupu lea. Ma ou alu e su’e lona tuagane, ma te talanoa.”

Ina ua savali ese atu ia Mikaele, agai i lana taavale, sa ia toe valaau mai ia Selema. “E te faigaluega nanei?”

Ua tali atu Selema, “O lea e toe fai ia leisi faafiafiaga a Repeka nanei, la e mana’o ona ou sikulaki ai.”

“E mafai ona e alu muamua e piki ia Mareko?” o le toe fesili mai lea a Mikaele.

Na lue atu le ulu a Selema, ioe ma ia faapea atu. “O lea la ave ia Mareko i se tasi o lo’u aiga, e nofo ai, se’ia mae’a ona fofo lou faafitauli i le tuagane a Lina, i te’i ua lavea atu ai fua ia Mareko.”

Ma leisi tulaga e le te’a ma le mafaufau o Selema, o le tagata lea na i le fale o Mikaele anapo, lea lava e le o iloa po o ai.

[E FAIA PEA]