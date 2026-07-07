Vaega e 25

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 25.

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E le’i uma lelei atu le faamatalaga a Selema, ae toe matala le faitoto’a o le fale keke, ma savali atu i totonu ia Mikaele.

E fetaui lava le savali atu o Mikaele ma fusi mai le teine o Selema, ae taunu’u loa ma Sese ma fasi keke a Selema.

“Ta o i fafo, e ta te talanoa ai,” o le faapea atu lea a Selema ia Mikaele ma savali lava i fafo.

Ua tepa atu ia Mikaele ia Lula, ae na ona faamimigi o tau’au a Lula.

Ua savavali atu i fafo ia Mikaele ma Selema, ma saofafa’i i nofoa i lalo o le faapaologa o le fale keke.

“Sa ma talanoa ananei ma le tuagane a Lina. O le tala a le toeaina, sa le gata ina e gaoia le fale a lona Aunty mai ia ia. Ae, o oe o le tama moni a Mareko, le tama a Lina,” o le faamatalaga lea a Selema i le alii o Mikaele.

“A’e, matua’i pepelo tele lena tala,” o le tali mai lea a Mikaele.

“Le fea tala? O lou gaoia o le fale? Po o oe o le tama moni a Mareko?” o le toe fesili mai lea a Selema.

“Sa fai mai le tuagane a Lina, na ona maua atu oulua ma Lina i totonu o le fale taavale a le la tama. Iva masina na soso’o ai, ae fanau ia Mareko,” o le toe faapea atu lea a Selema.

Ua le tautala ia Mikaele, ae ua na ona fa’asolo ona mafaufauga. “Vaai, e tele teine na ou fa’auo iai, i lena vaitaimi. Ou te le manatua uma latou.”

“Vaai, e le mafai ona faagaloina e se tagata, le taimi e momoe ai ma sona lava tausoga,” o le tala ita atu lea a Selema.

“Vaai oe, o Lina o le matou aiga potopoto, e le o se vaega o o’u aiga e latalata mai ia matou,” ua amata ona lagona le leo ita o le alii o Mikaele.

“O lea ou te tau manatua atu, ia se teine na ma momoe, i totonu o le fale ta’avale a le tama o Lina, ae ou te le manatua po o ai,” o le toe faapea atu lea a Mikaele.

Sa matua’i fa’ate’ia Mikaele ma oso i luga, ina ua tu a’e i luga ia le teine o Selema ma kiki lana nofoa sa nofo ai, ma ta’avale atu i leisi itu.

[E FAIA PEA]