VAEGA 24

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.

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Ua liliu atu nei ia Selema i le uso a Tepa ma faapea atu iai, “E manaomia ona matou o ma Tepa, e ave i le fale faamasino, e toe faatulaga ia le tupe sa tatalaina ai o ia i tua, a leai, o le a loka o ia.”

“E iai sona ofuvae, e mafai ona fai, se’i matou o?” o le fesili atu lea a Selema.

“E leai ni ofuvae a Tepa,” o le tali mai lea a lona uso.

“Tatou o, faitalia a’u ma faatau sona ofuvae,” o le oso atu lea a Lula.

Ua te’i si toeaina o Tepa, i le masagi i luga o ona vae, ina ua tofu Lula ma Selema ma le lima, ae si’i mai i fafo o le fale, ma o latou agai atu i le taavale.

E tasi le itula na agai atu ai Lula, Selema ma le toeaina e leai se ofuvae, o Tepa, i le fale faamasino.

“Afe tasi atu lava iina!” o le faapea atu lea Lula ia Selema, i luma o se fale tao keke. “Se’i ou alu atu e tilotilo i keke o faaipoipoga.”

O lo’o tapena ia le faaipoipoga a Lula. Ma sa le fa’atu’I’ese ia Selema i le manatu a Lula, ona ua oso foi lona fia ‘ai, i le tele o mea sa tutupu i lea taeao.

Na ulufale Selema ma Lula i totonu o le fale tao keke, ma feiloai ma le tamaitai e ana le pisinisi, o Sese.

“Ou te mana’o e ‘oka sa’u keke faaipoipoga faamolemole Sese. E manaia le keke la e i le faamalama, lea e tolu fogafale, ma ona teuteuga pa’epa’e ma le lanumeamata.”

‘Faaopoopo atu ai ma se oka o ni fasi keke se tolu mo nei, faamolemole Sese,” o le faapea mai lea a Selema, i tua.

E le’i uma lelei atu le faamatalaga a Selema, ae toe matala le faitoto’a o le fale keke, ma savali atu i totonu ia Mikaele.

E fetaui lava le savali atu o Mikaele ma fusi mai le teine o Selema, ae taunu’u loa ma Sese ma fasi keke a Selema.

“Ta o i fafo, e ta te talanoa ai,” o le faapea atu lea a Selema ia Mikaele ma savali lava i fafo.

Ua tepa atu ia Mikaele ia Lula, ae na ona faamimigi o tau’au a Lula.

[E FAIA PEA]