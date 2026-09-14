E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE KAUPOE E FAI MEA OFOOFOGIA”

Na alu atu se kaupoe i se taulaga, ma afea ia le fale ‘ava a le nu’u, e fai ai sana malologa, ma ina sina ana tasi.

Ae o lenei nu’u, ua lauiloa i le fai o a latou mailei, e fa’avalea ai tagata fou e afea lo latou nu’u.

Sa tu’u le solofanua a le kaupoe, i fafo, i le tane vai, e fa’ainu ai, ae alu i totonu e fai sana taumafataga ma inu sana pia.

Na fai sina umi o malolo le kaupo’e, i totonu o le fale ‘ava, ma faalogologo i musika ma matamata i tamaitai faafiafia o le fale ‘ava.

Ina ua malie lona loto, sa faapea ona ‘a’apa atu le kaupoe ma toe fa’amaulu lona pulou ma savali atu i le totogi lana mea’ai ma ana pia, ae savali i fafo.

Ina ua taunu’u le alii kaupoe i fafo, sa fai sina umi, o ia tu ma tilotilo solo, ae ua na le iloa atu lana oslofanua. Sa fa’amiti le kaupoe, ae na fiu e faatali, ua le tamo’e mai lana manu, e pei ona masani ai.

Ua toe fo’i le kaupoe i totonu o le fale ‘ava, ae o le taimi lea, ua amata ona lolofi atu tagata o le nu’u, e va’ai po o le a le taga a le kaupoe lea o le a fai.

Na ona o’o lava i totonu o le kaupou, ‘a’apa ifo i lona fusipa’u la e tautau ai lana fana, se’i ma le fana, fa’ata’avili i le tamatama’i lima, togi i luga le faga, pu’e i luga o lona ulu, ma fa’apa le faga aga’i i le taualuga o le fale, ae o lo’o fa’asaga ona mata agai i le alii lea o lo’o tu mai i le mea o fa’atau ai ‘ava malolosi.

Na ona mae’a lava o le show a le alii kaupoe, ona fesili loa ma le leo tele, “O ai ua na aveina la’u solofanua?”

Ua leai se tasi e tali, pe magamagagu. Ua sa o uma tagata.

“Ia ua lelei, o lea o le a ou toe nofo i lalo ma inu sa’u pia e tasi. Ae ia ou toe savali atu i fafo, ua iai la’u solofanua i fafo.” o le toe fai atu ma le leotele lea a le alii kaupoe. “Ou te le mana’o e toe tupu le mea sa tupu i le nu’u lea fa’ato’a sau mai ai.”

One toe saofa’i ifo lea i lalo o le kaupoe ma ‘oka seisi ana ipu pia.

Ae o le taimi lena, ua pei se ‘slow motion’ le ata, i le savali ese atu o tagata na i fafo, ae toe nonofo ifo uma i lalo ia i latou sa i totonu o le fale pia. A’o nai tamaitai fa’afiafia, ua lalafi uma mai i tua, ua le fia o mai i luma.

Ua mae’a le ipu pia a le alii kaupou, ma ia toe tu i luga, tafitafi lona ofu ma lona pulou, toe tu’u fa’alelei lona pulou i luga o lona ulu. Ae o le taimi lea, o lo’o u’u pea lana fana, i lona lima. Ma savali atu loa i fafo.

E taunu’u atu le kaupoe, ua tu’u mai lana solofanua, i le mea sa ia tu’u ai, ae e le’i alu i totonu o le fale ‘ava.

Ua oso le kaupoe i luga o lana solofanua, ma ua fa’asavalivali ese atu. Ae na toe tamo’e atu lava le alii lea sa tu i le nofoaga na fa’atau ai pia, ma lana fesili i le kaupoe.

“E mafai ona e ta’u mai, o le a le mea lea na tupu i le nu’u lea na fa’ato’a e sau mai ai?”

E alu lava la le solofanua a le alii kaupoe, ae ia tepa mai i tua, ma faapea mai, “Na ou savali i le matou fale.”

[IA MANUIA FUAFUAGA UMA O LENEI VAIASO FOU]