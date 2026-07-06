E FAI O LENEI AE O LENA

‘ELI MA TOTO”

Sa iai se faifa’ato’aga mau’oa ma ana atalii e to’atolu. O lenei faifa’ato’aga, sa soifua mai i se aiga mativa ma le le tagolima. Ae peitai, o lona olaga atoa, sa le malolo ai lenei faifa’ato’aga. O se tagata galue malosi ma alofa i tagata.

Ma na fua mai ai ana galuega ma lona alofa, i le faamanuiaina o ia, i le fiafia ma le tele o tupe maua.

Ua o’o ina matua le faifa’ato’aga ma ua ia silafia, ua le toe umi se taimi o lona soifua.

Ona ia vala’au lea i lana fanau tama, e fai atu iai lana mavaega.

“Si a’u fanau, ia outou fa’alogo ma usiusita’i mai i la’u ‘upu. Aua lava ne’i faatauina e seisi se vaega o lo’u fanua, ua leva ona ou galue ma tausi iai. Ae ia outou faalogo lelei mai. O lo’o iai se vaega o lenei fanua, sa ou nanaina ai ni ‘auro. Ae paga lea, ua ou matua, ua le lelei foi lo’u mafaufau ma ua galo ia te a’u, po o le fea tonu o le itu o le fanua, sa ou tago i le nana ai nei ‘auro,” o le mavae atu lea a le toeaina faifa’atoaga i lana fanau tama.

“Ae fa’alogo mai, afai e tou nonofo fealofani, ma galulue faatasi, ou te iloa, o le a outou maua lenei ‘oa. O le mea lea, a ou mavae atu, ia outou o e ‘eli le fanua, e saili po o fea na ou tanuina ai lenei ‘oa,” o le faatonuga lea a le toeaina faifa’ato’aga i lana fanau.

Ma le upu mulimuli a le faifa’atoaga, sa ia faapea atu ai, “Ae o la’u toe fautuaga mulimuli ia outou, a outou ‘eli le fanua, ona toe to to lea.”

Ua maliu le faifa’ato’aga, ae tu’u ai na’o lana fanau tama ma o latou aiga. Ma ua talatalanoa loa ia nei alii, e uiga i le mavaega a le latou tama. Aemaise ai le vaega fa’ai’u o le mavaega, “A outou ‘eli le fanua, ona toe to to lea.”

Ua mae’a ona soalaupule ia nei alii, ma tasi o latou tonu, o le a vaetolu le fanua, ona alu lea o le tagata, e ‘eli lana itu, e saili ai lenei ‘oa sa fa’atonuina ai i latou. A maua, o le a vaetolu tutusa mo latou ma o latou aiga.

“Ae o le a le uiga a tama, a outou ‘eli le fanua ona toe to to lea?” o le fesili lea a leisi atalii.

Na faapea mai le ulumatua, “O lona uiga, o le a lava le itu o le fanua, e tatou te ‘eliina, ia tatou to to ai ni la’au.”

Ua tau fai ‘ioe uma ia le fanau a le faifa’ato’aga, o le uiga lea o le faatonuga a le latou tama.

Ma ua faapea loa ona fai, o le ‘eli lava o le fanua, ua le maua ai se ‘oa, ona galulue loa lea o nei alii e toto ai fua o faatoaga, o so’o se la’au ‘ese’ese.

E uma ifo ona ‘eli uma le fanua, e leai ma se ‘oa na maua ai. Ae peitai, ina ua o’o i taimi o le seleselga, sa faamanuiaina nei alii, i le tele o fua o faatoaga ma la’au ‘ese’ese na mafai ona faatauina atu ma foa’i atu, e pei ona o latou va’aia o fai e lo latou tama a’o soifua.

Ma na faamanuiaina ai i latou i le alofagia e tagata ma le tele o a latou tupe sa maua ai.

[IA MANUIA FUAFUAGA UMA O LENEI VAIASO FOU]