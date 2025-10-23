Vaega e 42

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “O LE AVE PASI A’OGA” i lona vaega e 42.

******************************

Na fai sina umi o punou ia le Pulea’oga, ina ua tu’uina atu le faaiuga a fa’auluuluga o le aoga, o le a sui le a’oga lea o le a ave iai.

Ae o le taimi lena ua alu atu uma iai le va’ava’ai a le latou ‘aufono, ina ua mae’a ona faaleo e le Loia ia le faaiuga mai i le ofisa tele o aoga. Talu ai le faafitauli ua tula’i mai ona o le fa’alavelave lea sa tupu, lea na maliu ai le alii ave pasi o Paulo.

Ma o le faaiuga mai i le ofisa tele, lea o le a fa’amalolo uma ai le Komiti Faafoe ae o le a faatula’i seisi komiti fou. Faapea ai ma le tu’uina atu i le Peresetene o le PTA a matua, ia le masina atoa, e fa’amavae ai mai lona tofiga.

Na tau fa’aali le le fiafia ma le le fia usita’i o le ‘aufono i le faaiuga mai i le ofisa tele o a’oga. Ua o’o lava foi ina saunoa nisi o le Komiti Faafoe, o le a su le ofisa tele o aoga.

Ma saunoa ai le Peresetene o le PTA “E le o se matafaioi lea a matou o le va’ava’aia o ave pasi a le a’oga. O le tiute lena a le Pulea’oga ma lana au ofisa.”

Ua ea a’e i luga ia le ulu o le Puleaoga ma ia faapea atu i le Loia.

“Aua e te popole tele iai, ou te iloa o le aso a taeao, o le a avatu ai la’u tusi faamavae i le ofisa tele o aoga.”

Na fa’afuase’i ona sa o le ‘aufono, ua leai seisi e toe pisa. Ae ua sioa uma atu i le pulea’oga.

“E sa’o ma tonu le saunoaga a le Peresetene o le PTA, e le tatau ona a’afia uma ai i latou i lenei mataupu. O le ave pasi, sa i lalo o la’u va’ava’aiga, ae ua pa’u ia te a’u le fa’amaonia o le faia o a latou su’esu’ega i masina uma, e pei ona faatulafonoina. E leai la seisi e tatau ona amoina lenei mataupu, e na’o a’u lava,” o le faamatalaga lea a le Pulea’oga ma tu a’e i luga, ma savali i fafo ma lona ofisa.

[E FAIA PEA]