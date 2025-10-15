VAEGA 39

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, ae o le a fa’aauau atu le tatou Fagogo – O LE AVE PASI A’OGA.

Sa fa’agata mai le tatou Fagogo i le vaiaso ua te’a atu, ina ua ta’ape le fono a le Pulea’oga ma sui o le Komiti Faafoe a le A’oga faapea le Peresetene o le PTA a matua, ina ua mae’a ona o latou valaau i le loia a le a’oga ma faamatala iai le mea ua tupu, e tusa ai ma le tagi a le aiga o le tamaititi a’oga, lea ua faia e faasaga i le a’oga, ona o le a’afia o fanau a’oga i le faalavelave na tupu, lea sa maliu ai le ave pasi a le a’oga.

Na fa’atonu mai e le loia ia le ‘au fono, ina ia tu’u atu sina taimi, se’i alu e su’esu’e le mataupu, ona fai mai lea o sana faamatalaga.

Ua ta’ape fiafia ia le ‘au fono, aua o lea ua tu’u atu le mataupu i lima o le loia.

A’o fa’atalitali le vaega lea mo se tala mai i le latou loia, ae o le faaiuga o le vaiaso, na toe alu atu ai le tama o le tamaititi a’oga o Simeona, i le ofisa a leoleo, e va’ai po o fea ua o’o iai lana mataupu.

Ina ua savali atu i totonu ia le tamaloa o Falani, o le tama lea a le tamaititi a’oga o Simeona, sa iloa mai o ia e le Ta’ita’i Leoleo, o lo’o saofa’i mai i lana kesi.

Na tu i luga le Taitai Leoleo ma savali mai ma fa’afeiloa’I mai i le tamaloa o Falani ma fesili mai iai, po o iai se mea o manaomia.

Ua ‘ata ia Falani ma faapea atu i le Ta’ita’i Leoleo, po o le a lea ituaiga fesili. Aua o lo’o silafia lelei lava e le Ta’ita’i Leoleo, ia le mafua’aga na alu atu ai.

Na faapea mai loa iai le Ta’ita’i Leoleo, o ituaiga mataupu ia, e fai sina taimi o tau su’esu’e, ina ia fa’amautu ma fa’amaonia uma ia le tonu ma le sa’o o le tagi.

Na toe ‘ata ia Falani ma fai atu i le Ta’ita’i Leoleo, “Ai e te faapea, ou te valea, a ea? O a’u ou te mativa, ae ou te le valea. O le a tu’u atu le vaiaso lenei, a leai loa se tali i le vaiaso fou, o le a savalivali loa i le ofisa a le nusipepa ma le televise, lea e latalata mai, e fesili iai, e uiga i la’u mataupu.”

E fai lava le tala a le tamaloa o Falani ma liliu ma toe savali ese atu mai i le ofisa a leoleo.

Ua toe fo’i le Ta’ita’i Leoleo i lana kesi ma ia tago i lana telefoni ma tu’u i lona taliga ma ia faapea atu i le tagata, o lo’o i leisi itu o le telefoni. “O le fa’ai’uga o le vaiaso, e tatau ona maua ai se tali o lau mataupu.”

[E FAIA PEA]