VAEGA 30

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, ae o le a fa’aauau atu le tatou Fagogo – O LE AVE PASI A’OGA.

Sa gata mai le tatou Fagogo i le vaiaso ua mavae, ina ua alu le Pulea’oga i le fale a le alii a’oga o Simeona, ae tau atu ai i le tua’a a Simeona.

Na fiu le Puleaoga e talosaga le tama a Simeona, pe maua se avanoa e talanoa ai i lona atalii, ae peitai, sa ‘ese le agi na agi mai ai le tamaloa. Ma sa fiu lava le Puleaoga e fa’aleomalie atu i le tama a Simeona, ae sa matua’i mate’ia lelei lava e le tamaloa le mafua’aga na alu atu ai.

“O le a tonu le mafua’aga na e sau ai?” o le fesili lea a le tama a Simeona, i le puleaoga.

Ua sui nei le agai o le savali a le puleaoga ma ia fa’atalosagaina sona avanoa ma le tamaloa, ae faapea mai le tama a Simeona, “Vaai, e leai se mea e tau nana ai le tulaga na iai le tou ave pasi a’oga. E o’o lava ia Simeona, sa na ia iloa le lele o le tou ave pasi i le tele o aso, e sau e piki atu ai fanau aoga,” e fai lava le faamatalaga lea a le tama a Simeona, ae ua amata ona tau si’isi’I lona leo.

Ua vave loa ona toe liliu le Puleaoga ma savali ese atu, aua ua ia iloa, e le I’u lelei le la talanoaga ma le tama a Simeona. A’o savali ese atu le puleaoga, na toe vala’au mai le tamaloa, ma faapea mai, “E sili ai pe a e toe fo’i i lou aiga, lau susuga a le Puleaoga. Ma se’i vagana, o lo’o e sau ma se tupe e taofi ai le faamatalaina e Simeona o lea tala, ua sa oe ma lo matou fanua,”

E taunu’u le Puleaoga i lona fale, ua matua’i gatete lona tino atoa, ua pei ua oso sona ma’i lili. Ae o le ta ta o lona fatu, ua muliga ia tu’uga solofanua, i le saoasaoa o le ta ta o lona fatu.

Se’i tu’u ai iina ia le Puleaoga ae se’i o tatou liliu tasi lava i le aiga o Simeona, lea na fa’ato’a alu’ese mai ai le Puleaoga, ae ua nofonofo nei le tama a Simeona e faatalitali lona atalii, se’i o la talatalanoa.

Na taunu’u faatasi atu Simeona ma lona tina, ae tamomo’e mai ona tei laiti ma faapea mai, “Simeona, na sau lau puleaoga ae na tuli e Daddy.”

Ua le ‘ata le alii o Simeona ae ua faamatamata tasi atu nei i lona tama ma lana nofo mai, aemaise ona foliga ua matua’i le fiafia lava.

“Simeona sau i’i!” o le valaau atu lea a le tamaloa i lona atalii.

“O le a le mea ua tupu?” o le fesili mai lea a le tina o le aiga, ma tago atu u’u mai le lima o si ana tama, ma o la savavali atu i le mea o saofa’i atu ai le tama o le aiga.

[E FAIA PEA]