VAEGA 26

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, ae o le a fa’aauau atu le tatou Fagogo – O LE AVE PASI A’OGA.

Na gata mai le tatou Fagogo i le vaiaso ua tuanai, ina ua fesagai le Pulea’oga ma le alii a’oga o Simeona, i le ofisa a le Pulea’oga.

Manatua, o Simeona, o se tasi lea o tamaititi a’oga sa masani ona alu i le pasi lea sa faafoeina e le alii ave pasi, ua maliu, o Paulo.

Ae o Simeona foi, na ola mai lava o ia, o va’ai i tagata inu pia, o tagata e tagofia ia vaega o fualaau faasaina, o sauaga i totonu o aiga, ma isi lava tulaga faapea. Ma e ui i lona talavou i ona tausaga, ae peitai, o se alii ua matua lona iloa, i so’o se faafitauli o lo’o feagai ma tagata i lenei lalolagi.

Ma sa iai foi se aso, e pei ona sa ta’ua i vaega ua tuanai atu o le tatou Fagogo, na su’esu’eina ai e Simeona ia Paulo, i le tulaga na iai, ina ua va’aia e Simeona, e pei o lo’o tulaga faaletonu ia le latou ave pasi i lea foi taeao.

Sa masani lava ona mata’i e Simeona ia Paulo pe a o’o atu le pasi e piki o ia (Simeona) ma na silafia lelei lava e Simeona, le taimi e usu atu ai Paulo o lo’o tulaga lelei o ia, ma aso e usu atu ai le alii ave pasi, ua tau faaletonu foi le tulaga o iai.

Ina ua saofa’i i lalo Simeona, i totonu o le ofisa a le Puleaoga, o lana faamatalaga muamua lava i le Puleaoga, sa ia faapea atu ai, “Ou te iloa le mea sa faia e le alii ave pasi i le taeao na tupu ai le faalavelave.”

Na va’aia e Simeona, ia le te’i mai o le puleaoga, i lana faamatalaga.

“O le a le uiga o lau tala Simeona?” o le fesili mai lea a le puleaoga.

“O lea ou te iloa, o Paulo, o se tagata sa tagofia vaega o fualaau faasaina ma sa ou fesiligia foi o ia i lea tulaga,” o le tali mai lea a Simeona.

Ua ata le puleaoga ma faapea mai ia Simeona, “Ia, aua e te popole i lena tulaga. Atonu e sese lau va’ai. O na e te talavou, ma atonu sa e manatu e sa’o lau va’ai, ia ae e leai se mea na tupu.”

Na te’i le puleaoga i le toe tali atu a Simeona ma faapea atu, “O lea ou te iloa, ou te talavou. Ae o mea ua ou va’aia ma ou ola ai, o se tulaga, e le tatau i tagata talavou ona molimauina ma ola ai.”

“O a’u na ou ola mai i se aiga e masani i amioga saua, o le tagofia o ‘ava malolosi ma vaega o fuala’au faasaina. Ma ou te masani lelei i foliga o tagata onana ma tagata sa fa’aaogaina fualaau faasaina. Ma nao u iloa lelei lava, sa iai taeao sa usu atu ai Paulo e piki matou, a le o fa’asua’ava, o lo’o lele i fualaau faasaina,” o le toe faapea atu lea a Simeona.

[E FAIA PEA]