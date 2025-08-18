Vaega e 24

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao fou.

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le fa’aauauina o le tatou Fagogo, “O LE AVE PASI A’OGA” i lona vaega e 24.

Ua ta’ape le fono a le Komiti Faafoe a le a’oga, ma ua toe fo’i atu le Puleaoga e amata tapena mo le toe tatalaina o aoga a le fanau.

Ae sa le’i mafai lava ona mapu le mafaufau o le Pulea’oga, ona o lona nofo popole tele, i le ripoti lea o lo’o i leoleo e uiga i le latou ave pasi lea ua maliu.

Ua o’o i le vaiaso fou, ma ua toe tatalaina aoga mo le fa’aauauina o aoaoga a le fanau.

Na usupo atu lava le Puleaoga e sauniuni e fa’afeiloai nai fanau aoga, aemaise lava fanau aoga ia na a’afia i le fa’alavelave lea na maliu ai le alii ave pasi o Paulo.

Ae le gata i lea, o le fa’afeiloa’ia o se foma’i faapitoa, ua totogia e le malo, e alu atu i le aoga e talatalanoa i fanau aoga ia sa a’afia i le fa’alavelave, ina ia faamautu le toe fa’agasolosolo lelei o o latou soifuaga, ina ia leai se vaega e ono a’afia, ona o le fa’alavelave sa tupu.

Ua usu atu ia fanau a’oga ma foliga fiafia i lea taeao. Ma sa fa’agaloina i le Pulea’oga ona popolega, e tusa ai ma el ripoti mai i le falemai, lea o lo’o i le ofisa a leoleo.

Ae ua sagisagi atu e fa’afeiloa’ia ia fanau a’oga. Ua amata le a’oga ma ua iai uma fanau a’oga i totonu o latou potu a’oga.

Na fa’ateia ai le puleaoga, ina ua valaau atu lana failautusi, o lo’o iai se tamaititi a’oga o lo’o fia alu atu e va’ai o ia. Ua te’i lava i le toe lagonaina e le Pulea’oga ona popolega ia sa iai muamua, i le savali atu i totonu, o se tasi o tamaititi sa a’afia i le faalavelave na maliu ai le alii ave pasi o Paulo.

[E FAIA PEA]