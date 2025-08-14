VAEGA 23

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, ae o le a fa’aauau atu le tatou Fagogo – O LE AVE PASI A’OGA.

***************************************************

Sa gata mai le tatou fagogo i le vaiaso ua tuanai, i felafolafa’iga a le Pulea’oga ma sui o le Komiti Faafoe a le a’oga, e tusa ai ma le ripoti ua taunu’u mai i le ofisa o leoleo, i le maua o vaega o fualaau faasaina i totonu o le tino o le alii ave pasi lea ua maliu, o Paulo.

O le finau a matua, e leai se mea e latou te popole ai, ona e le’i tupu le fa’alavelave lea na a’afia ai a latou fanau, ona o Paulo, ae na mafua ona o seisi aveta’avale. Ma sa na’o Paulo na maliu ai i le faalavelave.

E pei ona sa fa’aleo e se tasi o sui o le komiti faafoe, “E na’o le pau lava le vaega e tatau ona fa’ailoa i matua, o le mafua’aga na maliu ai Paulo. Ae o isi lava tulaga, e le o se mea lena a tatou.” O le manatu fa’aalia a se tasi o sui o le komiti faafoe, ma e sa faapea ona tau fai ioe uma iai totino o le komiti.

Na toe fesili atu le puleaoga, “Ae afai ae toe malamalama ifo ia matua i le ripoti lea mai i le ofisa a leoleo, e faafefea ona o tatou fa’amalamalama lea tulaga? O le tulaga lea ou te taumafai, ina ia leai se fa’afitauli e ono tula’i mai i se taimi mulimuli ane, ma a’afia ai i tatou.”

Ae na toe tali mai se tasi o sui o le komiti faafoe, “E leai se mafua’aga e a’afia ai fua tatou. E lei tupu le faalavelave ona o Paulo. Na mafua ona o leisi aveta’avale.”

E ui ina sa le’i ‘auai le manatu o le Puleaoga i lagona fa’aleoina a sui ole komiti faafoe, ae ua leai sana gaioiga e mafai ona faia. Ona ina ua mae’a le palota, sa manumalo le finau a i latou lea o lo’o faapea mai, e leai se fa’aaliga e mana’omia ona faia, e tusa ai ma le faalavelave. Ae ia toe tatala loa a’oga a le fanau.

[E FAIA PEA]