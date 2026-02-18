O LE AUUSO NA LEILOLOA

VAEGA 32

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – O LE AU USO NA LEILOLOA.

Sa moe le tamaitai o Sosefina, i lena po ma le fiafia o lona loto, ona o le la evaga ma le alii o Lave, ina ua toeititi atoa le masina, e le toe alu atu Lave.

Ae peitai, o le taeao na soso’o ai, na pei o se vai malulu i ona foliga, le toe manatua e Sosefina, ia le fa’ai’uga o le u’uina e lona uso masaga, o Selesitila, o le ua a le Perenise. Lea ua lu’i ai e le Perenise ia Selesitila, i se la tauga pelu, i le lua aso e soso’o ai.

Na o lua lava le alofa o Sosefina i lona uso masaga, o Selesitila, ma lona ita tele iai, ona ua leva ona ia fautuaina ia Selesitila, e tu’u le taumafai e fa’aita le Perenise. Ae le mafai lava ia Selesitila.

E ui ina malamalama Sosefina i le mafua’aga e le mafai ai ona solomuli ia lona uso masaga, mai i uiga saua a le Perenise e faia ia la’ua i so’o se taimi e latou te fetaui ai. Ae peitai, sa le tu’ua ai le ‘ote e Sosefina, o le teine o Selesitila, ona e pei ona fai atu Sosefina i lona uso, e leai se mea e latou te mafaia, o le Perenise le tagata lea, o ia e pule i le malo.

Ua o’o i le aso o le tauga pelu a le teine o Selesitila ma le Perenise. Na toeititi lava a le alu ia Sosefina, ona e le’i mana’o e matamata, pe a to’ilalo lona uso. E taunu’u atu Sosefina, ua leva ona saofa’i mai lana uo pele, o Vaioleti.

O se tauga pelu mataina, ona o le malosi o le tamaitai o Selesitila. E pei o se tanifa fe’ai le teine, i lana sasau ma lana ‘alo. Na o’o lava ina tau le ta a Selesitila i le pui manava a le Perenise, na manatu ai Sosefina, o le a le mafai ona fa’aauau le la tauga.

E uma ifo le taimi, ua matua’i iloga ona tigaina le Perenise, i faiga a le teine o Selesitila. Sa tamo’e faatopetope atu ia Sosefina, e su’e lona uso. Ae taunu’u atu i le mea o iai le teine o Selesitila, o lo’o tu mai ai le Perenise ma futi mai lona lauulu, ma fa’aauau ona ‘e’e i le teine.

Na lagona atu e Sosefina ia le fa’aupuga a le Perenise, ia Selesitila.

“Ou te mana’o e te to’otuli ma e ‘ai’oi mai ia te a’u.”

[E FAIA PEA]