Amata iloiloga a le Maota Fono i le Paketi o le tausaga tupe 2026

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le amataga o lenei vaiaso sa faapea ona toe tauaofia ai le Maota Fono, i le mae’a ai o sa latou malologa mo le fa vaiaso. Ma fuafuaina ai le aso e amatalia ai iloiloga o le Tala o le Tupe a le malo, aua le Tausaga Tupe o le 2026. Ma o ia iloiloga, e amataina i le taeao nei, se’ia o’o atu ia Setema 19.

I le tatalaga o tauaofiaga a le Maota o le Senate, sa faapea ona fa’afeiloa’i aloaia ai e le Afioga i le Peresetene o le Senate, le Tofa ia Tuaolo Manaia Fruean, ia “Tama o le atunu’u”. Ma ia fa’aleoina ai le agaga fa’afetai i le Atua, ona o Lana puipuiga ma Lana tausiga alofa, ua mafai ai ona toe aofia potopoto ia afioga Senatoa mo le fa’aauauina o la latou tiute fa’aletaitai, o itumalo ta’itasi.

Na faapea foi ona aloaia e le Afioga i le Peresetene ia le fesoasoani a le Atua, ua mae’a manuia ai le faigapalota a le Malo Tuto’atasi o Samoa. Ma i le avea ai o ia ma sui o le Senate a Amerika Samoa, sa fa’aleoina ai foi e le Tofa ia Tuaolo, ia se fa’afeiloaiga faapitoa mo le Ao o le Malo o Samoa, le Afioga ia Tuimalealiifano Va’aleto’a Sualauvi II, ma le Faigamalo a Samoa.

Ma sa faapea foi ona fa’aleoina e le Afioga i le alii Peresetene, se fa’amalo i le Afioga i le La’aulialemalietoa Leuatea Polataivao Fosi Schmidt, le ta’ita’i o le Itu a le Fa’atuatua i le Atua Samoa ua Tasi (FAST), lea sa mauaina nofoa e 30, i nofoa e 51 a le palemene, e avea ai ma Faigamalo fou.

I le mae’a ai o se tatalo amata, sa faataunu’uina ai le tauvala’auga a le Senate, ma e to’a 15 senatoa na auai i lea taeao, ma le to’atolu, sa le’i mafai ona auai.

O mataupu sa faapea ona iloiloina, na aofia ai le Paketi o le Tausaga Tupe 2026, o le iloiloga mo sui fou e to’alua, o le Komiti Faafoe a le LBJ, o le iloiloga o le Faatonu fa’aolioli a le Matagaluega o Paka ma Malaeta’alo a le malo, faapea ai ma se I’ugafono ‘Aufa’atasi, aua le tu’umalo ale Afioga Le’i Sonny Thompson.

I lona faitauga muamua, sa faapea ona pasia ai e le Senate ia le susuga ia Andrew A. Pelesasa, e avea ma Faatonu o le Matagaluega o Paka ma Malaeta’alo a le malo, faapea ma faletua ia Taimalelagi Dr. Claire Tuia-Poumele ma Lydia Faleafine-Nomura, e avea ma sui o le Komiti Faafoe a le LBJ.

O le aso ananafi sa faataunu’uina ai iloiloga a Taimalelagi ma Lydia ae o le taeao nei, e faataunu’uina ai le iloiloga a le Faatonu o Paka ma Malaeta’alo.

Na pasia e le Senate, i lona faitauga lona tolu i le amataga o le vaiaso, ia se I’ugafono ‘Aufa’atasi a le Senate, e momoli ai fa’amaisega ma alofa’aga a le Fono Faitualafono ma tagata o Amerika Samoa, i le tina ia Vera Asuega Mauga Ho Ching Thompson, faapea aiga na lua, ona o le to’esea o le Afioga ia Le’i Sonny Thompson ma sa faapea ona aloaia ai ma lana tautua i totonu o Amerika Samoa.

I le talanoaina o le Paketi faatulagaina mo le Tausaga Tupe 2026 ale malo, sa faapea ona fesiligia ai e le Afioga ia Senatoa Magalei Logovii ia le fa’atulagaga o iloiloga o loma nei, pe faia fa’atasi ma le Maota o Sui, pe fai ‘ese’ese.

Sa tali mai le Afioga i le Senatoa Utu Sila Poasa, o ia foi o le Taitaifono o le Komiti o Tupe Fa’asoasoa, ua mae’a ona fa’ao’o atu i le Kovana ia le fa’atulagaga o a latou iloiloga ma sa ia ta’ua ia lona lagolagoina o le faia o iloiloga ‘aufaatasi, aua le ‘uti’uti o le taimi ma le mana’omia o le faia o ni iloiloga mae’ae’a.

Na faapea foi ona e le Afioga i le Senatoa Gaoteote Palaie Tofau ia le faia faatasi o iloiloga o le tupe Faasoasoa, ma le Maota o Sui, ina ia mafai ai ona fa’afofoga sa’o lava afioga i Senatoa i fesili ma manatu fa’aalia a Afioga i Faipule.

Ae sa ta’ua e Tuaolo ia le umi o iloiloga ‘aufa’atasi i taimi ua mavae atu, ona o le fa’atagaina e taitaifono o fesili, e le patino i le mataupu o lo’o talanoaina. Ma ia fautuaina ai Afioga i Senatoa, ina ia tu’u sa’o lava fesili, e faatatau i le Tala o le Tupe. E le gata i lea, sa ia ta’ua foi le tumau pea o le paketi a le Maota Fono, mo le Tausaga Tupe fou.

Ua mae’a ona talosagaina e le Peresetene o le Senate ma le Fofoga Fetalai ia Faatonusili uma o Matagaluega ma Ofisa, ina ia auai atu i nei iloiloga ma fa’ao’o atu a latou talosaga mo a latou paketi. Ma e na’o Faatonu o le a molimau i ia iloiloga.